Pašování migrantů do Evropy. Už i Češi v tom jedou

MONITORING Češi se nechávají najímat jako pašeráci migrantů. Činí tak, i když jim hrozí až 16 let vězení. V Maďarsku by mohli dostat ještě víc. Přesto další migrační vlna narůstá. Současně prý platí, že kvůli Maďarům mají čeští policisté více práce. Maďaři totiž kvůli sporům s EU pustili dál tisíce migrantů, které zadržovali.

Šéf NCOZ Jiří Mazánek v rozhovoru pro čtvrteční Lidové noviny mimo jiné prozradil, že migranty do EU a přes EU pašují i Češi. V roli řidičů. Do pašeráckého byznysu se zapojují i navzdory tomu, že jim za to hrozí až 16 let vězení.

„Vidíme daleko větší vzedmutí migrační vlny. Od loňského roku registrujeme daleko více převozů, častěji se podařilo zadržet i převaděče. A to jak na státních hranicích, tak ve vnitrozemí. Máme také problém, protože v Maďarsku propustili stovky, možná až jednotky tisíc osob, které byly zadrženy pro podezření z nelegální migrace. Maďaři tvrdí, že to je kvůli sporu s Evropskou unií,“ pokračoval.

Nejčastěji prý tzv. pěšáci i s migranty vstupují do Česka přes jižní Moravu, projedou Českem a na severu republiky překročí nad Ústeckým krajem či v Plzeňském kraji hranice do Německa.

Na konci června policisté přikročili k realizaci v kauze Hatin, ve které bylo pro pašování lidí zadrženo 14 lidí. Podle informací ČTK, které převzala i Česká televize, vyšetřovatelé kauze věnovali pozornost od srpna 2021. Detektivové odhadli, že mezinárodní organizovaná skupina vybrala od migrantů nejméně milion eur, tedy asi 23,7 milionů korun.

Prozradil také, že pokrčují práce na kauze Dozimetr. Je to prý kauza velmi rozvětvená a pracovalo se na ní asi rok, což podle šéfa NCOZ znamená, že se na ní pracovalo rychle. Zdůraznil také, že ze strany policie rozhodně nedochází k únikům informací. Ani v kauze Dozimetr, ani v jiných.

