Past na Zelenského? Od Trumpa zní vážný příkaz

Ukrajinská armáda již dlouhou dobu trpí nedostatkem vojáků. Ze strany Bidenovy administrativy přišlo minulý rok doporučení, aby se problém řešil tak, že Ukrajina sníží věk odvodů na 18 let.

Podle Financial Times se tento postoj za Trumpa nezmění. Mike Waltz, který se má stát Trumpovým poradcem pro bezpečnost, uvedl, že USA chtějí stabilizovat situaci na frontě, než začnou jednat s Putinem. A k tomu bude potřeba mobilizace. „Jestliže Ukrajinci chtějí, aby celý svět vsadil všechno na demokracii, tak také musí vsadit všechno na demokracii,“ uvedl Waltz s tím, že nedostatek lidské síly je potřeba vyřešit. „Nejde jen o munici, střelivo nebo upisování dalších peněz na dluh. Jde o to, aby se fronta stabilizovala a my mohli uzavřít nějakou dohodu,“ uvedl. Financial Times k tomu dodávají, že snižování věku odvodů je na Ukrajině nepopulární a Zelenskyj prohlásil, že pokud Ukrajina nemá zbraně, tak je jedno, jestli jsou v armádě třicetiletí nebo dvacetiletí.

Mobilizaci se v analýze věnuje i analytik Simplicius. Někteří lidé říkají, že Mike Waltz mluví v otázce ukrajinské mobilizace jen a jen za sebe, ne za Trumpa, tomu ale analytik nevěří. Další mají za to, že tak Trump chystá na Zelenského past a chce ho dostat pod tlak, aby ho měl pod kontrolou, až přijde čas na dohodu. Ani o tom není analytik přesvědčen. Hlavní otázkou podle něho je, zda Trump bude klasický „jestřáb“, který bude dále vyzbrojovat Ukrajinu. Nicméně je zde silná šance, že se Trump jen snaží mít výhody proti oběma stranám. Zatímco mobilizací žene do kouta Zelenského, tak tím zároveň posiluje svou pozici proti Putinovi.

Ovšem s mobilizací je problém už teď a stěžují si ukrajinští vojáci. Totiž že nově mobilizovaní byli většinou odveleni do rezervních brigád, které se používají na velké PR operace, jako vpád do Kurské oblasti, zatímco ti, kteří bránili strategická města na východě země, dostávali jen malé posily. Podle ukrajinského novináře Jurije Butusova se ale s touto praktikou končí, protože si vojenské velení již dlouho stěžovalo.

Analytik upozorňuje, že pro Ukrajinu se nejedná o žádnou velkou výhru, spíš o přesun z deště pod okap. Posilování stávajících sil totiž jenom „odsouvá nevyhnutelné“, bez možnosti nějakého překvapení, které změní válečnou kalkulaci.

„Zelenského ‚posouvání‘ války těmito záložními brigádami bylo praktickou a chytrou volbou, protože mu dávalo potenciál zatřást ruskou károu nějakým novým způsobem. Bez toho se věci vrátí ke starému známému opotřebovávacímu konfliktu, který je z dlouhodobého hlediska pro Ukrajinu katastrofický,“ soudí a dodává, že jen posílat čím dál méně zkušené a motivované vojáky na frontu moc velký rozdíl neudělá. A tak zatímco Rusové mají vojáky stále zkušenější, na ukrajinské straně je stále nezkušenější „volkssturm“.

Podle některých se Trump snaží spojit západní polokouli pod novou variantou Monroeovi doktríny, aby pak na konferenci připomínající Jaltu s Putinem rozdělil svět na sféry vlivu a vypracoval „Evropskou bezpečnostní architekturu“, kterou Putin chce. Podle analytika je ale problém v tom, že Trump nemůže jen tak odevzdat Ukrajinu, zatímco Putin zase nemůže dovolit, aby existovala nacionalistická Ukrajina, která může Rusko jakkoliv ohrozit, ať už v NATO nebo bez.

„Jde tedy o ‚souboj století‘ mezi nepohnutelným objektem a nezastavitelnou silou, protože ani Trump, ani Putin si nemohou dovolit ztratit tvář nebo být vnímáni jako že ohli kolena. Každá ze stran představuje vedoucí pozici ve dvou vznikajících globálních pólech. Ano, Čína je možná ekonomickým tahounem globálního Jihu, ale Rusko je v mnoha ohledech skutečným duchovním vůdcem,“ uvádí analytik a dodává, že to samé řekl francouzský spisovatel a intelektuál Luc Ferry. Takže vítěz tohoto klání bude určovat směr na století dopředu.

