Pavel: „Češi nejsou připraveni na referendum.“ A přišel výbuch

Podle Rajchla to byla zatím nejkvalitněji vedená debata, co se týká moderátorky. Pochválil Terezii Tománkovou a srovnal ji s amatérismem ostatních médií včetně České televize.

„Jediné, co se mi nelíbí, je vystupování diváků. Když se díváte na americké diskuse, tam mají diváci zakázáno tleskat a projevovat se, kromě úvodu a závěru,“ uvedl s tím, že by šel také touto cestou.

V této souvislosti kritizoval i vystupování Evy Holubové.

„Co je moc, to je moc,“ řekl na adresu herečky a velké podporovatelky generála Pavla.

Na téma Ukrajiny byly podle Rajchla omílány stále stejné věci, nic nového.

„Nikdo nemá odvahu říci, že by se jednání mělo vést i s ruským prezidentem Putinem,“ uvedl s tím, že pokud chcete dojednat mír, musíte mít u stolu všechny zúčastněné strany.

Souhlasil s Babišem v tom, že se mu nelíbí, že si Pavel myslí, že ČR nemá na to moderovat debatu o míru a pořádat mírový summit.

„Podceňování České republiky od Petra Pavla mi přijde nemístné a mimo současný rámec.“

Nelíbilo se mu ani předávání zarámovaného článku číslo 5 dohody o NATO, o které se Pavel pokusil směrem ke svému protivníkovi. Rajchl to považuje za „tyjátr“, který vymyslel Pavlův PR tým.

Pokud se podle předsedy PRO dá mluvit o oblasti, kde má Babiš zřetelně navrch, je to oblast ekonomiky.

„Tam byl Petr Pavel v úzkých, panikařil a některé výroky byly na hranici smíchu. Třeba ten o skladování elektřiny,“ myslí si.

Babiš v této části podle Rajchla připomínal parní válec, který se rozjel a debatou o ekonomických tématech se bavil.

„Pavel hlubší ekonomické znalosti nemá a dominance Andreje Babiše byla zásadní,“ uzavřel Jindřich Rajchl ekonomickou část.

„Co mě ale chytlo za uši, bylo konstatování Pavla, že národ nerozděluje, ale opakovaně zmíní, že se jedná o souboj mezi dvěma světy,“ našel politik rozpor v generálových tvrzeních.

„Pavel dokonce řekl, že s takovými lidmi z druhé skupiny by se identifikovat nechtěl,“ a to je podle Rajchla zásadní rozdělování.

Řeč přišla i na válečnou hrozbu.

„Babiš je podle médií obviňován, že straší válkou, ale najednou se v médiích doslechneme, že podle Generálního štábu hrozí částečná mobilizace,“ nevěřil Rajchl svým uším.

„Slyšíme, že bychom se neobešli pouze s naší armádou a naši občané by museli být částečně mobilizováni. To není strašení? To není o válce? Proč je strašení jen to, když o válce mluví Andrej Babiš,“ divil se.

„Mně z toho šel mráz po těle,“ dodal Rajchl.

V této souvislosti zhodnotil i část kampaně Andreje Babiše, zaměřenou právě na válečnou hrozbu. Podle Rajchla bylo chybou použít tu část sloganu, kde se hovoří o generálovi, nebo vojácích a Babiš se měl zaměřit pouze na to, že chce mír.

„Pokud tady ale někdo straší válkou, tak je to zejména pětikoalice, která to teď upozadila, protože cítí, že kdyby tuto kartu hrála dál, mohla by aktivizovat další voliče ve prospěch Andreje Babiše,“ je přesvědčený předseda PRO.

„Lidé prostě nechtějí válku, kromě našich ústavních činitelů, kteří jsou vyjmuti z branné povinnosti,“ upozornil na zajímavý detail.

Nejvíc ale Rajchla zaujalo téma referenda, které bylo v debatě zmíněno.

„Do té doby, než budeme mít občany připraveny, nemůžeme referendum dělat,“ tak zněla podle Rajchla generálova odpověď a předsedu PRO doslova rozpálila doběla.

„To je strašidelná odpověď. Kdo je na to připravený? On a ta vláda? Oni mohou rozhodovat a my ne? Oni jsou připraveni a my ne? On z nás dělá nesvéprávné jedince, to je jako by řekl, že by neměli lidé jít volit,“ rozčílil se Rajchl a pokračoval.

„Jak nás chce připravovat? Přes cenzora Klímu?“ ptá se dál s odvoláním na vládního zmocněnce pro oblast médií.

„To byla nejstrašnější věta celé kampaně a ještě doplněna zvoláním - Podívejte se, jak dopadl brexit,“ nevěřícně kroutil hlavou Rajchl a vyjádřil očekávání, jak zmíněnou větu vezmou média.

„Když se udělala kauza s Polskem, když se z jedné věty Andreje Babiše stala kauza, jsem zvědavý, jak média budou informovat o této skandální větě.“

Podle Rajchla si totiž zmíněnou větu lze přeložit tak, že lidé nejsou podle Pavla dostatečně uvědomělí a jestliže tím Pavel naznačuje, že nám třeba bude vnuceno euro bez referenda, tak to je důvod, proč jeho ani pětikoalici volit nebude.

Rajchl zhodnotil i osobní pocit, který v něm vyvolává generál Pavel. Podle něj je studený a jeho heslo Klid a pořádek v něm vyvolává německé Ruhe und Ordung. Babiš naproti tomu působí přirozeněji, i když v některých případech je z jeho strany až moc emocí.

Je třeba také vzít v úvahu to, že Pavel nesouhlasil se zveřejněním svého spisu.

„Existují tedy věci, které o něm nevíme,“ uvedl s tím, že pokud by Primě něco vytknul, je to právě fakt, že v tomto případě nešla více do hloubky a nezeptala se na důvody, proč generál tyto informace tají.

To už se ale dostal k celkovému hodnocení debaty.

„Osobně si myslím, že spíš vyhrál Andrej Babiš, a to díky ekonomickým tématům."

Být na Babišově místě, akcentoval by Rajchl více téma konfliktu venkova a měst.

„Intelektuálové s tituly si myslí, že jsou ta šlechta a lidé na venkově se dají oblbnout. Ve skutečnosti je to přesně obráceně,“ je si jistý.

„Je to karta, na kterou hrál Miloš Zeman. Ten mluvil o pražské kavárně a selském rozumu.“

V této souvislosti se sám předseda PRO obrátil na voliče z venkova.

„Jestli chcete, aby se vám město posmívalo, nechte je vyhrát,“ apeloval. Podle něj i když se za protivenkovská hesla všichni omlouvali, ve skutečnosti si o venkovu myslí, že jsou tam lidé hloupí.

„Oni si o vás myslí, že jste plebs, že jim nesaháte po kotníky, oni mají to Starbucks caffe, oni mají svoje open space a pohrdají vámi,“ myslí si Rajchl o tématu sporu města a venkova a pokračuje:

„Buď necháte městskou šlechtu, aby zvítězila, nebo to zvednete do svých rukou a ukážete, že tahle země není jen Praha a Brno.“

V závěru svého vystoupení objasnil ještě Rajchl důvody, proč se on sám rozhodl volit Andreje Babiše.

„Je to pojistka proti řádění pětikoalice v této zemi, je třeba zabránit tomu, aby měli podporu ještě z Hradu,“ je si jistý Jindřich Rajchl, bude ale podle svých slov respektovat volbu každého člověka, ať bude volit kohokoli.

Psali jsme: Generál Pelz: Jsme ve válce, jen vám to neřekli. Totalita už je V Americe začne vpodvečer finále volby českého prezidenta Debata skončila, Tománková sklidila potlesk. Přišel rýpanec na ČT Zvolíte Pavla. A vládu už nic nezastaví. Babiš to řekl natvrdo

