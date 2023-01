Pavel: Neřeknu, že jdu vládě po krku

reklama

Prezidentský kandidát Petr Pavel uspořádal druhou tiskovou konferenci. Je to tisková konference ve chvíli, kdy jak Petr Pavel, tak Andrej Babiš získali každý takřka 2 miliony hlasů. Ale Petr Pavel ještě o pár tisíc víc a první kolo vyhrál se ziskem 35,3 procenta. Andrej Babiš získal 35,2 procenta hlasů.

„Na to, že jsem byl podle Andreje Babiše naprosto nezkušený člověk, tak ten výsledek nakonec vypadá dobře,“ pousmál se Pavel u řečnického pultíku do kamer ČT. V sále se ozval smích.

Danuši Nerudové, Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi poděkoval za vyjádřenou podporu.

„Budu s nimi jednat o tom, jak tuto podporu převedeme do praktické podoby. To hlavní, o čem se tady po dva týdny budeme bavit, bude, zda v naší zemi bude panovat chaos a populismus, nebo tady budou panovat pravidla a politici budou dodržovat to, co slíbí a budeme důvěryhodní pro naše spojence,“ pravil Pavel.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 2% Ne 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2955 lidí

Poté přišel s prosbou. „Přijďte ke druhému kolu, pokud možno v ještě větším počtu, abychom mohli rozhodnout o směřování naší země,“ zdůraznil.

Vysvětlil, jak bude postupovat.

„Já bych chtěl voliče přesvědčit, že ty problémy, které máme, je třeba konstruktivně řešit s touto vládou, a ne se spoléhat na to, že shodíme vládu a potom se vydáme cestou uplácení voličů a populismu,“ řekl. „Já se budu snažit přesvědčit lidi o tom, že sliby ‚ano, bude lip‘ nestačí, že je třeba udělat něco víc.“

„Já bych nikdy neřekl, že půjdu vládě po krku, i kdybych s ní vůbec nesouhlasil, protože to není cesta. Je třeba hledat řešení. To s čím přicházejí Andrej Babiš a Jaroslav Bašta, že se v časech krize zbavíme vlády, to není řešení,“ zaznělo od Pavla.

Pak vysvětloval, proč si stále zachovává kamennou tvář.

„Mám velikou radost, to všichni vidí,“ řekl. A v sále opět vyvolal smích. „I když bych se usmíval mnohem víc, kdyby ten rozdíl byl třeba desetiprocentní. Tento rozdíl je natolik těsný, že ho vidím jako výzvu k další tvrdé práci, než k nějakému slavení,“ pokračoval.

Ve druhém kole prý bude jezdit za občany, stejně jako v kole prvním.

„Bude důležité, aby slyšeli, že prezident nabízí určité řešení jejich problémů, ale současně by měli vědět, že prezident sám o sobě nedokáže všechno vyřešit. Proto mluvím o spolupráci s vládou, i když s ní ne vždy souhlasím. Ale to, co říká, že půjde této vládě po krku, no tak – s kým pak bude prosazovat ta řešení?“ ptal se Pavel.

Psali jsme: Přitvrdím ve 2. kole. Generál Pavel řekl, co vytáhne na Babiše Němcová na práškách: Dva brufeny a tlak 159/61 První kolo prezidentských voleb skončilo Hysterie proti Babišovi, komentuje volby Buchert z Reflexu. Výsledky mnohé překvapí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.