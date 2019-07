Pavel Novotný: Přeji si, aby Zeman umřel. Ty jdi do prdele chudáku, koště

Starosta Řeporyjí na svůj twitter umístil fotografii s Jiřím Ovčáčkem s tímto zněním: „Ať je to, jak chce, vždycky ho rád vidím a vždycky si pěkně popovídáme o Řeporyjích. On je zná a je to téma ideální ke konverzaci.“

Ať je to jak chce, vždycky ho rád vidím a vždycky si pěkně popovídáme o Řeporyjích. On je zná a je to téma ideální ke konverzaci. pic.twitter.com/cqHNQO8F7G — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

Jako provokace dobré, jinak nic moc. Máte na víc! — Ondřej Šmíd (@OndrejSmid) 11. července 2019

Nerozumím. Není to poprvé. Já se s Jirkou znám, ty pitomče, a přestaň mi psát máte na vic. Tohle není provokace. Ostatně Jirka to má na Twitteru take. Prostě schůzka ty máte na vic. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

Další uživatelka uznávala možnost, že je Jiří Ovčáček milý a zná Řeporyje. „Ale vystupuje jako kretén a ten status už mu nikdo neodpáře,“ namítala. „Hele, já ti jen sděluji svoje pocity, soukromé. Znám ho prostě z civilu a znám ho takto, smí se to, jo?“ odpovídal dopáleně Novotný.

Spokojený Pú připodobnil situaci s Ovčáčkem k marketingovému expertovi ANO Marku Prchalovi. „Mára je ale fakt chytrej,“ dodala HolkazPrahy s tím, že by ho s Jiřím Ovčáčkem nikdy nesrovnávala. Pavel Novotný kompromisně tvrdil, že Marek Prchal je „strašně chytrej“, zatímco Jiří Ovčáček jen „normálně chytrej“.

Objevil se také názor, že Novotný je „totální zaprodanec“, na který starosta odvětil: „Ty jdi do prdele, chudáku. Já Jirkovi naložil v televizi tuhle, jen se podívej. No a co, že se známe, mě nikdo nezaplatil, ty koště.“

Ty jdi do prdele chudáku. Ja Jirkovi naložil v televizi tuhle, jen se podívej. No a co že se známe, me nikdo nezaplatil ty koště — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

To, že Novotný Ovčáčka do jisté míry bránil, připodobnil další diskutující k jinému známému propagandistovi: „Nevím, třeba byl Joseph Goebbels milý a zábavný týpek, takhle v soukromí.“ „Myslím, že mohl být,“ souhlasil starosta Řeporyjí.

Myslím, že mohl být. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

Michaela Kubínová si pak stěžovala, že jí Novotný neodpověděl na otázku, a znovu se ptala, zda starosta Řeporyjí uznává, že Ovčáček šíří dezinformace. „Zločin. Naprostý zločin. A přeji si, aby pan prezident umřel,“ okomentoval Ovčáčkovu mediální činnost Novotný.

Zločin. Naprostý zločin. A přeji si aby pan prezident umřel. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

