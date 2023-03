Pavel Novotný bez servítků: Ti na Václaváku, radikalizující se chudší vrstva. Zahradil? V ODS má nacistické křeslo

Demonstranti na Václaváku? To je chudší vrstva, která se radikalizuje, uvádí v Debatním deníku řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Voliči Babiše jsou podle něj zase oběti marketingové kampaně, zato s SPD nemůže sympatizovat žádný člověk, který má trochu rozumu, ten by podle Novotného poznal, že ho Okamura „lakuje“. Na adresa Pirátů říká, že jak jsou „autistický“, tak jsou vzdělaný a nekradou.

reklama

Úvodem byl dotazován na jeho kontroverzní vyjadřování na internetu, kde nazývá své oponenty dezoláty a mnohdy zbytečně sám přispívá k polarizaci společnosti. „Dezolát není sprosté slovo, je to člověk, co podléhá dezinformacím, a kdo jim tu pravdu má říct? Je to jako sekta, jako Okamura a Babiš, nemají kritické myšlení. Jsou prostě hloupí,“ hájí své slovní útoky vůči názorovým oponentům Novotný.

„S těmito lidmi je třeba mluvit velmi trpělivě a s velkou dávkou empatie, já to dovedu, ale u těchto lidí to dělat nebudu. Já bych měl jednoznačně využít svého vlivu přesně k opaku, vím, že to dělám špatně. Já se s nimi ale nemažu. Nesnáším to podněcování. Majerová, to koště, co jsem měl na Primě, to bylo to samé,“ připomněl debatu se Zuzanou Majerovou z Trikolory k uprchlíkům z Ukrajiny.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Těm na Václaváku jsem schopný se smát, ale jakmile se to zvrtne, tak to nesnesu, nemají na to prostě právo, nevážíte si toho, co máte. Jsem přesvědčen o tom, byť ta moje forma je strašná, že je to pravda, a pravda je strašně silná, i když jsem ji řekl nepřijatelnou formou,“ říká s tím, že ani podání trestního oznámení ho nijak neodradí.

Psali jsme: „Budete se omlouvat Fialovi, vy mr*ky... Národ prasat.“ Starosta Novotný promluvil k „českejm zm*dům“. Přišla reakce ODS

K lidem, kteří chovají důvěru k organizátorovi protivládních demonstrací Česko proti bídě a předsedovu strany PRO Jindřichu Rajchlovi, dodává: „Člověk na Václaváku, to je prostě ta chudší vrstva, která se radikalizuje. Možná jsou tam nějací vzdělání…,“ přemítá a následně se opírá do voličů parlamentních opozice: „Ale u SPD, tam bych chtěl vidět vzdělaného člověka, ne toho vychcánka. Každý člověk, co má trošku rozumu, pozná, že ho Okamura lakuje. Voliči SPD volí chlapa, který jim lže do očí. Voliči Babiše jsou oběti marketingové kampaně,“ míní starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný.

I když připouští, že to se svým vyjadřováním a vulgarismy přehání, vidí v tom smysl, neboť mu chodí mnoho podpůrných dopisů: „Chodí mi tisíce dopisů, lidi mi píší, že říkám nahlas věci, které sami nedokáží vyslovit. Vím, jak ty extrémisti a populisti tu politiku na ty lidi cíli. Když si představím, že se probudím do světa, kde je SPD vládní strana a Okamura premiér, ty vole, ty by koukali, ty věci, které říká, jsou nesmysly, nejdou realizovat,“ hrozí se starosta.

Psali jsme: „Vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, to by Češi potřebovali...“ Tohle už Novotný přehnal, i otrlému právníkovi došla slova

Naopak velmi přívětivě se rozhovořil o Pirátské straně. „Já rozhodně nejsem levičák, s Piráty si ale rozumím jako svině. S Gregorovu jsem byl na obědě, je to milá holka. Ať jsou Piráti jací jsou, já nejsem komunista, ale ať si o nich říká, kdo chce, co chce, tak má praktická i politická zkušenost s nimi je, že jak jsou autistický, tak jsou vzdělaní a nekradou,“ uvádí Novotný.

Na dotaz, k jaké se řadí politické ideologii, podotýká: „Zahradil, kamarád Jany Černochové, mě třeba obvinil, že jsem převlečený topkař se srdcem Piráta, snažil se mě tenkrát vyhodit z ODS, protože jsem chtěl kandidovat do Sněmovny. Já jsem chtěl ale obhájit, že je konzervativec. Já jsem přece pravičák, kurva, vždyť je chci mlátit pendreky, ty na tom Václaváku," říká ironicky starosta pražských Řeporyjí. „Ale Zahradil mě vlastně obvinil správně, nemám z toho kam utéct. Zahradil má v ODS nacistické křeslo, je tam sám. Já v ODS vedu levicové křídlo pravicové ODS,“ směje se Novotný, který o sobě zároveň říká, že je liberál a konzervativec v ODS.

Psali jsme: „Vystřílet Čechy.“ Víme, co čeká Pavla Novotného. Jde i o prezidenta Stejné boty, stejné mikiny, nové nášivky. Rajchl vytáhl info k Václaváku Neděle po Václaváku. Moravec se podíval do kamery: Teď vám pustím záběry... „Budete se omlouvat Fialovi, vy mr*ky... Národ prasat.“ Starosta Novotný promluvil k „českejm zm*dům“. Přišla reakce ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.