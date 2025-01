Pavel Novotný v konfliktu s ministrem z vlastní strany. Jde o projekt za 50 miliard

Plány na výstavbu nové železniční trati mezi pražským Smíchovem a Berounem schválilo ministerstvo životního prostředí už koncem minulého roku. Projekt, který zahrnuje konstrukci 24,7 km dlouhého Berounského tunelu, by podle Správy železnic měl zrychlit cestování z hlavního města Prahy do západních Čech a do Bavorska a zároveň snížit zatížení stávajících příměstských tratí.

Podle plánu by měly přípravné práce začít v roce 2028, s ražbou tunelu plánovanou na rok 2031. První vlaky by novou tratí měly projíždět v roce 2038, uvedla v tiskové zprávě Správa železnic. Trať by měla umožnit rychlou dopravu s maximální rychlostí až 200 km/h.

Zásadní výhrady vůči plánovanému železničnímu projektu mezi Smíchovem a Berounem má starosta Řeporyjí Pavel Novotný z ODS. Projekt označil za „absurdní“. Jeho hlavní kritika se týká dopadu projektu na místní obyvatele a na přírodní prostředí, zejména s ohledem na lom Požáry v Řeporyjích. Jednání totiž probíhají i o tom, že by mohl být lom kvůli stavbě tunelu zavezen vytěženou horninou.

„Nechci žádné zavážení lomu nikudy. Nechceme tu žádné náklaďáky, co vozí tři miliony kubíků hmoty do lomu,“ uvedl jasně starosta Řeporyjí. Jeho přáním je, aby se projekt vůbec neuskutečnil. Přesto je si vědom toho, že vzhledem k rozhodnutí o realizaci projektu bude muset obec nakonec čelit rozhodnutí a potýkat se s otázkou finančních kompenzací, které podle něj nejsou adekvátní náhradou za ztráty spojené s projektem.

Zatím však Řeporyje v čele s Novotným nemají v plánu ustupovat. „No nic, ruce na prsa a bojovat,“ povzbudil starosta obyvatele Řeporyj. Do ofenzivy Novotný vyrazil i na platformě X, kde se obrátil proti ministru dopravy Martinu Kupkovi z ODS.

„Potřebuji zastavit nebohému Martinu Kupkovi liniovou stavbu tunelu za 50 miliard,“ napsal Pavel Novotný a vyčetl ministrovi z ODS, že ze starostů dělá idioty. „NIKDY v jejich bezmála tisícileté historii nejednal s Řeporyjemi někdo tak přehlíživě jako Správa železnic a vím, že nemáme ŽÁDNOU šanci zastavit vaše nákladní vlaky přes mou vesnici, či lobbing, co kolem toho jede krzeva lom Požáry II,“ napsal Novotný.

Přiznal, že Řeporyje jsou pod obrovským tlakem a dle jeho názoru kvůli plánované trati zkolabují. Nejprve si ovšem se Správou železnic „vytřou zadek“.

Novotný zmínil také politické následky, které bude muset nést, a vyzval ke spravedlivějšímu zacházení s obcemi dotčenými projektem. Pohrozil, že pokud nebude s Řeporyjemi jednáno spravedlněji, bude starosta agresivně bránit zájmy Řeporyj až do bodu, kdy „budou lítat koleje."

„Jsme z jednoho týmu, tak jsem chtěl vyložit karty na stůl,“ vzkázal Novotný Kupkovi. „Sorryjako. Dycky Řeporyje!“

Potřebuji zastavit nebohému @makupka liniovou stavbu tunelu za 50 miliard a co je horší, já ji zastavím a on to netuší, neřeknu mu to a udělat to, nebude to brát vážně, protože to/mě nejde tak brát. Městskou část nejde v takové velké, státní věci. Chachacha.

Martine, děláte z… pic.twitter.com/3HZFdobqeT — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 31, 2025

Psali jsme: „To se v tý vládě moc nenosí.“ Bartoš po vyhazovu od Fialy vytáhl zážitky zevnitř „Tak se na tu neziskovku podívejte.“ Trump zastavil penězovod a už je zle. Senátor Hraba varuje Le Penův hrob znesvětil vandal kladivem. Salvini má jasno Fico se opřel do českého vměšování. Fiala i Lipavský hned vyrazili proti