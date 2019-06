Pavel Žáček: Čelit Rusku! NATO zajišťuje svobodu a prosperitu Evropy

Unikátní platformy ParlamentníchListů.cz, která umožňuje občanům klást voleným zástupcům přímo jakékoli otázky, využívá vedle řady dalších i poslanec občanských demokratů Pavel Žáček.

Jedna z prvních otázek směřovala na média a svobodu slova. Čtenář se podivoval, jak je možné, že šéfem sněmovního výboru pro svobodu slova je funkcionář KSČM (poslanec Leo Luzar, pozn. red.) nebo proč nemají pravicové strany větší zastoupení v podobných orgánech Poslanecké sněmovny.

„Máte pravdu, dokonce příslušník tvrdého komunistického jádra. Je to samozřejmě absurdní situace vyplývající z koaličního postavení KSČM vůči vládě Andreje Babiše. Komunisté tuto funkci po Babišovi zjevně chtěli, tak ji dostali. A samozřejmě je chybou, že tam není žádný náš zástupce. V současné době jsou klasická média, alespoň to tak vnímám, ve fatální krizi, ostatně jako mnohé jiné demokratické instituce. Nedovedou se úplně vypořádat s novými konkurenčními médii, a tak mnohdy porušují ještě před časem platné zásady (například zásadu dvakrát měř a jednou řež). Specifickým problémem, který výrazně omezuje svobodnou výměnu informací, zabraňuje například kritice vybraných politiků a jejich činů, cenzurním způsobem stanoví limity diskuse, je vlastnictví výrazné části médií premiérem Andrejem Babišem a jeho mocensko-byznysové ovlivňování některých dalších. To mu umožňuje udržet se u moci a nebýt pod širokospektrální kontrolou klíčových médii. Já tedy spíše než u veřejnoprávní České televize vnímám jako klasický zdroj dezinformací Aeronet a podobné obskurní servery. Boj proti dezinformacím musí začínat ve škole, podporou schopnosti analýzy informací, a posílením důvěryhodnosti institucí demokratického státu,“ má jasno Žáček.

Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3515 lidí

Padla též otázka na jedno ze starších témat, kauzu Skripal a tehdejší obvinění Ruska vůči České republice, že se jed novičok vyráběl i na našem území, a nelze tedy vyloučit, že původce látky, kterou bylo v Británii útočeno, je právě naše země. Čtenář si klade otázku, proč Česká republika vůči Rusku nereagovala mnohem razantnější formou.

„Souhlasím, na agresivní ruské zpravodajské aktivity mělo být reagováno mnohem dříve. Rozhodně však nejde o nějakou jednoduchou zpravodajsko-diplomatickou otázku, kterou je možné řešit individuálně jen z pozice České republiky. Proto jsme také v rámci našich možností reagovali až společně s našimi partnery v EU a NATO,“ napsal poslanec ODS.

Měli bychom mít strach, že konflikt mezi USA a Ruskem může nabýt intenzivnějších podob? I na to padl další čtenářský dotaz.

„Problémem je, že v dnešním globalizovaném světě všechno souvisí se vším. Proto se nás dotýká i soupeření na vrcholové úrovni USA–Rusko (ale i USA–Čína). Musíme přitom vycházet z jednoznačného faktu sdílení euroatlantických hodnot, USA jsou naším hlavním partnerem v NATO, zajišťujícím z podstatné části bezpečnost, svobodu a prosperitu v Evropě,“ reagoval Pavel Žáček.

„Vytřeli jsme celá rodina Babišovi zrak,“ napsal čtenář Martin P. Co konkrétního měl na mysli? Sdělil poslanci ODS, že všichni z jeho rodiny přestali kupovat výrobky produkované firmami ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Toto je podle čtenáře jedna z možných cest, jak Babiše usměrnit. „Pokud nemáme jistotu, že to nevyrobil Babiš, raději kupujeme zahraniční výrobky,“ napsal čtenář PL.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Pavla Žáčka jde o legitimní cestu, jak vyjádřit politický názor. „Andrej Babiš je názorným příkladem oligarchizace naší politiky, která nás směruje spíše na Východ. Babišovo spojení byznysmena s nejasnou minulostí a politika s nejasnou budoucností ho dříve či později dovede k politickému a asi i ekonomickému pádu. On sám je sobě největším nepřítelem. Ale neuvědomuje si to,“ konstatoval.

Téma dezinformací zajímalo více čtenářů. Jeden z dotazů na poslance ODS směřoval k tomu, že nelze věřit webům, kde se autoři článků ani nepodepisují a není jasné, kdo za nimi stojí. Takové weby by se prý měly zakazovat.

„Instituce určené k ochraně našeho ústavního zřízení se tímto problémem zjevně zabývají, ale nemají zřejmě z právních důvodů jednoznačnou či jednoduchou odpověď. Určitě máme právo vědět, kdo co píše, případně jaké weby kdo spravuje či vlastní. Další cestou je výchova občanů, jak se v dnešním světě plném dezinformací pohybovat, jak je rozpoznat a jak jim čelit,“ odpověděl Žáček.

Došlo i na nedávné vyloučení Václava Klause mladšího z ODS, který nyní zakládá své politické hnutí. „Netěší mě vylučování kohokoliv, nicméně si myslím, že nadcházející názorový rozkol jinak řešit nešlo. Jsem navíc přesvědčen, že ODS toto řešení navíc střednědobě hlasy přinese než naopak,“ napsal v reakci poslanec Pavel Žáček.

Psali jsme: Prasárny. Udavač. Motýle. Babiš válcoval „Milion chvilek“, padla tajná věc o ČSSD Půlka Nory Fridrichové o Babišovi. Nebo spíš proti Babišovi. Ale něco prý chybělo Dusno kolem Petříčka: Máme společnou budoucnost, řekl sudetským Němcům velvyslanec Česka. A bude to mít dohru Soud začne projednávat odvolání v první větvi Rathovy kauzy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka