Pavel chce omezit vztahy s Maďarskem

31.03.2026 17:50 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Prezident Petr Pavel vyzval k přehodnocení vztahů České republiky s Maďarskem. Reagoval tak na informace o údajných telefonátech mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem, které podle médií souvisely s jednáními Evropské unie a sankčními seznamy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že Česko by mělo zvážit omezení sdílení citlivých informací s Budapeští. Reagoval tak na zprávu deníku The Washington Post, podle níž měl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó během přestávek na jednáních členských zemí EU telefonicky informovat Rusko o průběhu diskusí. Szijjártó později potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a uvedl, že komunikace s partnery je běžnou součástí diplomacie.

Prezident v reakci na tyto informace uvedl: „Přijde mi nepřijatelné, aby členský stát Evropské unie a NATO takovým způsobem obcházel pravidla a sdílel citlivé, pokud ne utajované informace s naším protivníkem. Určitě bychom měli přehodnotit naše vztahy s Maďarskem, konkrétně co s ním sdílíme a co ne. Určitě není dobře, když členský stát NATO takovým způsobem oslabuje naši bezpečnost,“ řekl Pavel.

Současně naznačil, že by změna měla mít i konkrétní diplomatické dopady. „V praktické rovině by to alespoň z mého pohledu mělo znamenat omezení všech vztahů s Péterem Szijjártóem, protože je naprosto nedůvěryhodný. Určitě o tom věděl i Viktor Orbán. Myslím si, že takové věci se nemohou jen tak přejít,“ dodal Pavel České televizi.

Na jeho slova ale krátce nato reagoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s tím, že zahraniční politiku určuje vláda. Výzva prezidenta je podle něho tedy irelevantní.

Podle médií se nyní objevila také zvuková nahrávka telefonního hovoru, na níž má Szijjártó hovořit s Lavrovem. Nahrávka podle dostupných informací naznačuje, že maďarský ministr jednal ve prospěch ruských zájmů například při snaze vyškrtnout ze sankčního seznamu sestru ruského oligarchy Ališera Usmanova, Gulbachor Ismailovovou. Maďarská strana obvinění odmítá a hovoří o zahraniční operaci namířené proti maďarské vládě krátce před parlamentními volbami.

