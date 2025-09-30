Pavel k národu: Běžte volit, jinak o vás rozhodnou druzí

Prezident Petr Pavel promluvil k národu před blížícími se parlamentními volbami. Vyzval občany, aby přišli k urnám, a slíbil, že bude respektovat vůli voličů. Zdůraznil také, že není důvod pochybovat o férovosti voleb.

Pavel k národu: Běžte volit, jinak o vás rozhodnou druzí
Prezident úvodem projevu připomněl, že volby dávají občanům možnost ovlivnit směřování země. „Po čtyřech letech budeme mít opět možnost rozhodnout, jaká vláda dále povede tuto zemi,“ uvedl Petr Pavel, který občany požádal, aby šli k volbám.

„Někteří možná máte pocit, že není koho volit, protože vám na každé variantě něco nebo někdo vadí. Svět ale není ideální a nemůžeme čekat, že bude existovat politická strana a politici, kteří vyhoví všem našim představám. Mohou se jim jen co nejvíc přiblížit,“ reagoval také na pocity lidí, kteří tvrdí, že nemají koho volit. „A pokud vám vadí konkrétní lidé na kandidátce, není nic jednoduššího než využít vaše čtyři preferenční hlasy a zakroužkovat někoho jiného, komu byste chtěli dát šanci,“ dodal.

Kdo nevolí, nechává rozhodnout druhé

Varoval především před rezignací na účast. „Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí,“ uvedl s tím, že „účelem voleb je potvrdit nebo změnit politiku vlády v otevřené a transparentní politické soutěži“.

Ve svém projevu se ostře vymezil proti výrokům některých politiků. „Musím důrazně odmítnout slova některých politiků, že letošní volby mají přinést změnu systému. Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracii a naší ústavou pohrdá,“ prohlásil prezident.

Letošní volby označil za zásadní: „V těchto volbách jde skutečně o hodně. A to především kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a také kvůli postupné ztrátě jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné.“

Respekt k vůli voličů

Petr Pavel zdůraznil nutnost silné vlády, která ochrání zemi. „Potřebujeme vládu, která naší zemi zajistí i nadále bezpečnost. Tu dnes máme díky našemu pevnému ukotvení v Evropské unii a především nejsilnější obranné alianci ve světě, v NATO,“ dodal prezident, který varoval před hrozbami ze strany Ruska. „Potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě,“ řekl, že to by mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu.

Ujistil, že bude postupovat podle ústavy: „Mohu vás ujistit, že budu respektovat vůli voličů vyjádřenou výsledky voleb a budu postupovat v souladu s naší ústavou,“ uvedl, že se bude snažit o vznik odpovědného kabinetu: „Budu se zasazovat o vznik vlády, která bude stabilní a kompetentní.“

Zároveň poukázal, že role hlavy státu má své limity. „Prezident ale není a nemůže být poslední záchranou, která pro jednoho zvrátí, pro druhého zachrání výsledek voleb. Žijeme v demokracii a hlavní slovo ve složení budoucí vlády a směřování naší země máte jedině vy, voliči, vy rozhodujete,“ zopakoval.

O férovosti voleb není důvod pochybovat

Následně hlava státu varovala před dezinformacemi šířenými ještě před samotným hlasováním. „Volby ještě ani neproběhly, ale přesto se už teď na sociálních sítích objevují lživé zprávy o tom, že výsledky voleb budou zmanipulovány. Šíří je často i samotní kandidáti, kteří si tak nejspíš připravují argumenty pro případ svého neúspěchu.“

Průběh voleb je podle slov prezidenta zajištěn transparentně a pod přímou kontrolou veřejnosti. „O férovém průběhu voleb není důvod pochybovat. Konají se totiž pod přímým dohledem stovky tisíc občanů. Celý proces voleb je tak od začátku do konce v rukou na vládě nezávislých úřadů, obcí a hlavně samotných občanů. Rád bych jim všem za jejich odpovědnou práci a nasazení ve volbách předem poděkoval,“ doplnil prezident.

Na závěr prezident ocenil všechny, kdo přijdou k volbám. „Vám ostatním chci poděkovat, že využijete svého volebního práva, a za těch pár minut svého času, které volební místnosti obětujete pro naši zemi, naši zemi, naši demokracii, naši svobodu a naši bezpečnost.“

Potvrdí prezident Pavel, že je šestou stranou pětikoalice? ptá se Konečná
Prezident si podal ruku s teroristou. Zaorálek upozornil na dvojí metr
Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil
„Měli byste se stydět.“ „Kde je teď Nora?“ Rajchl s Vidlákem dali demonstraci korunu

 

