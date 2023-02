Pavel na Hrad, české gripeny na Ukrajinu? Best tuší eskalaci konfliktu

„V prezidentských volbách rozhodlo načasování a to, jak to měl generál Petr Pavel dobře zorganizované. Součástí jeho přípravy byla i média,“ říká v pořadu Aby bylo jasno politický analytik Erik Best. Politický konec Andreje Babiše neočekává: „Babiš se vrátí, až přijde ta správná chvíle, pak na jeho argumenty, které dnes říká, bude už společnost zralá,“ dodává novinář, podle nějž je výběrová mobilizace možná.

Důležitým okamžikem, který o vítězi prezidentských voleb rozhodl, byla pro novináře Besta televizní debata na Primě mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou.

„Klíčový moment byl, když diváci začali paní Nerudovou zesměšňovat, a to tak profesionálním způsobem, že jsem pochopil, že ta kampaň je organizovaná, ale tak jemně, že to na první pohled nebylo poznat. Myslím si, že na tom pracovali tak dlouho, měli vše dobře načasované. Vzpomínám si, že Marek Hanč, myslím, v listopadu říkal, že načasovaní pro Babiše je špatné, protože ještě jsme nezapomněli na to, jak se choval během kampaně v parlamentních volbách. A ještě není ta vládní a ekonomická situace tak špatná, abychom přijali nového vůdce nebo spasitele. A samozřejmě to chování pan Babiš nezvládl,“ připomíná Best.

Jakou roli podle Besta hrála média?

„Média byla samozřejmě součást té přípravy ze strany pana generála. Část zesměšňování paní Nerudové i pana Babiše přišla od mainstreamových médií. To, co říká pan Babiš, je víceméně pravda. Když vidíme, kdo je v týmu generála Pavla, tak je to víceméně ta samá skupina lidí, kteří vystupují v médiích, komentují události, mají pevný pohled na věci. Česká televize, Český rozhlas dokonce měl pořad Čekáme na prezidenta, který byl vytvořen schválně, aby pan Babiš prohrál,“ míní Erik Best.

„Celé to bylo tak dobře organizováno dopředu, byla to celá skupina různých zájmových skupin, měli to opravdu dobře udělané,“ opakuje politicky analytik.

Přinese podle Besta výsledek voleb politický konec Andreje Babiše?

„Nemyslím si, že je jeho konec. Asi se do určité míry na chvíli stáhne, ale pak přijde zpátky, protože volby jsou za dost dlouho. Jak jsem říkal, je to ten pocit špatného načasování, nepřišla ta správná chvíle. To si myslím, že do určité míry pochopili i protestující na Václavském náměstí. Pan Babiš počká, až přijde impuls, nejpravděpodobněji ze Západu, ze zahraničí, tzn. buď něco z Ameriky, z Evropy, nebo to může být vývoj na Ukrajině. Pak může být připravený a používat některé stejné argumenty jako používá teď, ale budou mít jiný význam a populace na to už bude zralá,“ dodává Best.

Babiš v kampani hovořil o tom, že nezavleče Česko do války a chce mír, mluvil o mírovém summitu v Praze a popisoval, jakou cestou by k němu chtěl dojít.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16938 lidí

Nyní k tomu dodává: „Pan generál mluví o tom, že by bylo dobré na Ukrajinu poslat stíhačky. Myslím, že můžeme očekávat, že tanky leopardy, které má Česká republika dostat od Německa, pojedou spíše na Ukrajinu. Také je možné, že i gripeny budou sloužit na Ukrajině. Slyšeli jsme také, že Češi jsou připraveni pomáhat Polsku, když bude napadeno, pak je také otázka, kam poslat české vojáky. Pokud Rusko napadne vojenskou techniku v Polsku či v Rumunsku, znamená to, že to je útok na NATO, jak bylo řečeno. Pokud Česko pak pošle někam vojáky, bude to svým způsobem eskalace, ale eskalace kam?“ pokračuje Best.

Vzhledem ke zmíněné možnosti eskalace konfliktu se nabízí otázka, zda Česko čeká výběrová mobilizace, o které hovořil náčelník Generálního štábu Karel Řehka? „Myslím si, že je to možné. Ta plíživá eskalace nekončí,“ podotýká novinář k povolávacím rozkazům.

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 20147 lidí

„Problém je, že to, co říká dnes Bílý dům, mluvčí té války, akce, už zítra zase nemusí platit. Dokonce v rámci jednoho odstavce je Biden schopen říct dvě různé věci, co se týká vojenské politiky vůči Ukrajině,“ poznamenal Best, že si prezident USA protiřečí.

Jako příklady pak zmínil: „Konkrétně Biden říká, že Ukrajina potřebuje být připravená na to, aby mohla provést kontraofenzivu, a o několik odstavců dál řekne, že nebude žádná ofenziva. Když ani americký prezident se k tomu přesně nevyjadřuje, jak má pan Scholz nebo pan generál a pan Fiala vědět?“ táže se Erik Best.

