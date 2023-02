Pavel připustil, že Ukrajina ztratí část území. A kyjevský ministr se v Mnichově opravdu naštval

reklama

prostřednictvím ukrajinského zpravodajského serveru Evropská pravda, který si povšiml, že Pavel na obědě pořádaném nadací Viktora Pinčuka v rámci Mnichovské bezpečnostní konference podle zpravodaje serveru hovořil o nutnosti opatrnosti Západu v rámci úsilí o porážku Ruska, aby se mohl vyhnout nežádoucím scénářům takové porážky.



Podle vítěze nedávných prezidentských voleb má porážka Ruska různé scénáře včetně těch, kterým by se měl Západ vyhnout. „Je možné, že by vedly ke kolapsu Ruska... Pokud se Rusko zhroutí, můžeme mít akorát další problémy. Nebudeme mít nikoho, s kým můžeme jednat o odzbrojení,“ řekl Pavel podle zpravodaje Evropské pravdy.



Západ by tak podle něj měl přistupovat k řešení konfliktu s „realistickým přístupem“. „Měli bychom se snažit o to nejlepší a počítat s tím horším,“ dodal též.



V reakci na slova ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby, jenž prohlašoval, že neexistuje žádná alternativa k návratu Krymu a mezinárodnímu potrestání Ruska, pak sice Pavel řekl, „musíme být opatrní, abychom netlačili Ukrajinu k určitému výsledku“, dodal však, že je možné, že nakonec své vize přehodnotí sami Ukrajinci. „Možná že v určitém okamžiku Ukrajina změní svou vizi,“ připojil podle Evropské pravdy.

Jak píše Ukrajinská pravda či i všímají i další servery včetně českých Novinek.cz, Pavlova slova šéfa ukrajinské diplomacie Dmytra Kulebu nemálo podráždila.



Kuleba po Pavlových slovech podle Ukrajinské pravdy vyzval, aby politici „věřili Ukrajině“ a netlačili Kyjev k ústupkům.



„Existuje intelektuální past, které je třeba se vyhnout. Při podpoře Ukrajiny je třeba v ni také věřit a nepřipravovat ji na nejhorší,“ doporučil pak po slovech Pavla s tím, že podle něj „není rozdíl mezi těmi, kteří říkají větu ‚Ukrajina může ustoupit‘, a větou ‚Ukrajina pravděpodobně bude muset ustoupit‘.



„Proto věřte Ukrajině a podpořte Ukrajinu, a my zvítězíme,“ pronesl Kuleba, jenž předtím také vyzýval USA, aby zahájily výcvik ukrajinských pilotů na F-16.

I thanked @SecBlinken and the U.S. for standing with Ukraine. We are determined to speed up the delivery of military aid. We also coordinated our joint work on mobilising support for upcoming UN votes. I reiterated my call on the U.S. to begin training Ukrainian pilots on F-16s. pic.twitter.com/KQjR0YxlEO — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023

V neděli se v rámci rozhovoru pro Deník N Pavel vyjádřil také k reálnosti obnovení kompletní územní celistvosti Ukrajiny včetně jejího poloostrova Krymu v blízké budoucnosti, což na mnichovské konferenci zmiňoval i šéf ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk, se kterým jednal.



„Na jednu stranu je potřeba vnímat, že Ukrajinci nemají jinou možnost než říkat, že pouze toto je jejich cílem. Asi každý, nejen suverénní, ale i sebevědomý stát a národ, by udělal to samé. Pravdou ovšem je, že ruská armáda stále ještě má kapacity, které mohou být velkou překážkou k dosažení tohoto ukrajinského cíle. Není úplně jasné, kdy přestane mít schopnost udržovat velké síly v operaci,“ zhodnotil Pavel ukrajinské cíle s tím, že to sice může být otázkou týdnů či měsíců, ale rovněž také let.



Podle Pavla by se ruská armáda v případě neschopnosti dalšího postupu mohla rozhodnout pro udržování zamrzlého konfliktu, v němž se budou obě strany udržovat v šachu a ani jedna z nich nebude dosahovat žádného postupu. „Koneckonců, když se podíváme na válku na Donbase v posledních osmi letech před agresí, byl to přesně ten typ zamrzlého konfliktu. Sem tam dojde k nějakému menšímu vojenskému střetnutí, občas ke ztrátám na životech, stále je to ale konflikt a okupace území. Což ale způsobuje omezenou suverenitu daného státu a znamená překážku k jeho vstupu do EU, do NATO a zároveň i k normálnímu fungování,“ naznačil možné ruské cíle.

Kritiku, kterou sklidil z mnoha stran za to, že upozornil na nutnost počítat i s tím nejhorším možným scénářem, komentoval se slovy, že jde o jeho uvažování coby bývalého vojáka. „Vojáci jsou připraveni uvažovat ve variantách, chystat se vždy na tu nejhorší možnou, protože pak vás mohou věci jen pozitivně překvapit,“ řekl s tím, že v opačném případě se může stát, že může velice rychle dojít k vývoji situace, který nebude odpovídat oněm ideálním představám.



Svou poznámku směrem k Ukrajině komentoval také s tím, že jí myslel i to, že se „snadno mluví o boji za principy státům a národům, které nejsou ve válce, protože jejich lidé neumírají“.



Server Novinky.cz si pak povšiml, že Pavel během diskuse v bavorské metropoli varoval, že se „můžeme ale dostat do situace, kdy osvobození určitých částí ukrajinského území bude znamenat víc ztrát na životech, než společnost dokáže unést“.



„V určité chvíli tak dokonce sama Ukrajina může přemýšlet o jiném výsledku. A my bychom také měli být připraveni na takovou eventualitu, protože nelze jen očekávat to nejlepší, ale je třeba být připraveni na to nejhorší,“ pravil Pavel v řeči, jejíž části značně rezonují.

„A proto bych rád vyzval k opatrnosti ohledně vytyčování cílů, jak by měl tento konflikt dopadnout. I kdyby došlo k tomu, že se ruská armáda zhroutí, ukrajinská armáda ji vytlačí z Ukrajiny, pak tu budeme mít zhroucené Rusko. To znamená, že nebude nikdo, s kým bychom mohli jednat o režimu bezpečnostních záruk a pracovat na budoucí bezpečnostní architektuře Evropy,“ pokračoval pak podle serveru s upozorněním, že „se zkolabovaným Ruskem budeme mít spoustu, spoustu problémů, které teď nebereme v úvahu“.

Pavel se v Mnichově zúčastnil hned několika schůzek s předními evropskými státníky a o Ukrajině mluvil i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. „Ptal jsem se na pohled Francie na mírovou dohodu a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, protože ukončení války je zásadní i pro nás,“ uvedl Pavel k obsahu setkání, které se podle jeho vyjádření pro ČTK mělo věnovat nutnosti posílit a koordinovat evropský obranný průmysl či debatě o rozvoji jaderné energetiky.

8 bilaterálních jednání, 10 neformálních setkání a vystoupení na panelové diskuzi k Ukrajině.



Jako prezident chci pomoci navrátit prestiž našemu postavení ve světě a ukázat, že jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem do dalších let. pic.twitter.com/25QzR05KqS — Petr Pavel (@general_pavel) February 18, 2023

Psali jsme: Tanky Ukrajině ne, pane Scholzi. Mladí Němci proti. Vážné informace Ukrajina chce pořádat mírový summit. Má však jednu podmínku Lipavský chystá sankce proti ruským „Goebbelsům“. A popsal, jaký úspěch mělo české vedení EU Není to Putinova válka, vzkazuje Kuleba německému kancléři

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

