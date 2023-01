Pavla volili demokratičtí voliči? Co to je za nálepkování?! Schillerovou rozpálil do běla Fiala

reklama

Česko vybírá novou hlavu státu. V prvním kole voleb prezidenta republiky Petr Pavel těsně porazil s 35,40 % hlasů Andreje Babiše, který získal 34,99 % hlasů. Účast voličů byla z dosavadních prezidentských voleb rekordní, dosáhla 68,24 %. Druhé kolo voleb se uskuteční 27. a 28. ledna.

Alena Schillerová prozradila, jak hodnotí postup Andreje Babiš do finálního kola z druhého místa: „Jsem za to vděčná, je to nejlepší výsledek hnutí ANO za celou dobu jeho existence. Začínáme nanovo, jsme před druhým kolem, karty se znovu rozdávají. Je to obrovský úspěch,“ zhodnotila spokojeně výsledky prvního kola prezidentských voleb.

Také Stanjura je s výsledkem voleb spokojen, ač nechtěl prozradit, komu z kandidátů, které podpořila vládní koalice, dal svůj hlas: „Je to dobrý výsledek, jsem s výsledkem spokojen. A souhlasím, že začínáme nanovo,“ řekl. Zároveň připomněl, že Pavel není vládní kandidát.

Stejně jako včera premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k podpoře Pavla: „Já podpořím Petra Pavla, jsem přesvědčen, že bude lepším prezidentem než Andrej Babiš. I já bych rád vyzval voliče, aby jej podpořili,“ výsledky neúspěšných kandidátu Pavla Fischera a Danuše Nerudová podle svých slov nevnímá jako zklamání. „Odvedli dobrou práci,“ ocenil je.

Následně byla Schillerová dotazována na rebelujícího člena hnutí ANO hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka (ANO), který se před prvním kolem nechal slyšet, že nepodpoří Babiše, ale Pavla. Jde prý o podraz: „Je to jeho rozhodnutí a svědomí. Já to považuji za podraz. Naštěstí to evidentně nemělo na voliče v Moravskoslezském kraji vliv, a já jim děkuji, to je zásadní,“ uvedla, že více se o tuto záležitost hnutí nezajímá a soustředí se na druhé kolo voleb.

V kontextu s tím varovala před Pavlem coby prezidente: „K panu Petru Pavlovi chci říct, že těžko můžeme říct, že by byl lepší prezident, když o něm nic nevíme. Od května roku 2018 byl po odchodu z armády na výsluze ve starobním důchodě a měl vlastně marketingovou PR kampaň, je to marketingový produkt.

Mně se včera hrubě nelíbilo nálepkování pana premiéra, který poděkoval všem demokratickým voličům, kteří volili Petra Pavla, takže opět nálepkujeme na demokratické a nedemokratické. To je velmi špatně. Velmi bych před tím varovala,“ zdůraznila Schillerová.

Jejím slovům Stanjura kontroval s tím, že Babiš zase lidem slibuje věci, které prezident nemůže nikdy splnit. „Babiš se ve svých vyjádřeních tváří jako by kandidoval na premiéra, ale tohle jsou jiné volby. Slibuje věci, které žádný prezident nemůže splnit, protože na to nemá kompetence. Babiš si myslí, že bude premiér a že bude rozhodovat exekutivní věci, které mu z ústavy nepřísluší.“

Zodpovědnost je na vládě, protože ta má kompetenci k tomu činit exekutivní rozhodnutí. Co se týče přijímaní zákonů, ano, prezident může vracet zákony, ale pokud je vládní většina pevná, tak veto prezidenta prostě přehlasuje. Zeman naší vládě vrátil zákon, a viděli jsme, že v každém z těch tří případů jsme ho přehlasovali,“ připomněl Stanjura.

„Pětikoalice by ráda měla na Hradě loutku, jako automat na podpisy,“ použila následně Schillerová slova, jež používal Václav Havel. A doplnila: „Babiš je člověk s exekutivní zkušeností. Nezaznamenala jsem v jeho výrocích, že by slíbil něco, kde by překročil prezidentské pravomoci,“ oponovala a opět hovořila o Pavlovi jako marketingovém produktu určité skupiny.

Ze strany Stanjury byl její názor důrazně odmítnut: „Je komické, když někdo z hnutí ANO označuje někoho marketingovým produktem, když ANO je marketingový produkt,“ kroutil hlavou. „Co je to za nesmysl, že prezident bude loutkou vlády? To je nesmysl a marketingová propaganda!“ rozhorlil se na Schillerovou. A pokračoval: „Chcete říct, že Zeman je také loutkou Fialovy vlády, když jí vrátil jen tři zákony? Nebo podle čeho to budeme posuzovat?“ pozastavoval se.

Z jeho argumentu usoudila, že se Fialova vláda Babiše na Hradě obává: „Chápu, že Babiše nechcete, nechcete silnou osobnost se svými názory. Človeka, kterého minulý týden přijal Macron, člověka, který má obrovské kontakty,“ uvedla a kritizovala generála Pavla, který v debatách nebyl schopen zareagovat ani na žádné ekonomické téma. „Není schopen ani zaujmout jednoznačné stanovisko,“ poznamenala.

Podle Pavla lze od Babiše v kampani před druhým kolem očekávat lži

„Tak jeden kandidát je silná osobnost a druhý je loutka, i když mají oba téměř stejný počet hlasů,“ ohradil se Stanjura na Schillerovou, že nechová respekt k Pavlovým voličům. Schillerová upřesnila, že v žádném případě nejsou její slova míněná tak, že by voliče Pavla nerespektovala, naopak.

Kritice ze strany Stanjury neušel Babiš ani pro jeho přirovnání Pavla k Putinovu. Ani Schillerová podle svých slov takový příměr z úst Babiše na povolební tiskové konferenci nečekala: „Že přirovnal Pavla k Putinovu mě překvapilo, bylo to velmi příkré. Ale později na tom vysvětlil: dostal informaci, že se na něj z tábora Pavla připravují kompromitující materiály. Proto byl tak útočný, byla to reakce předem, je jasné, že to si nenechá líbit, po celou dobu jinak vedl slušnou debatu,“ bránila předsedu hnutí ANO, na něho se prý chystají informace, že měl například spolupracovat s KGB.

Jestli v tak útočném duchu bude vedená celá kampaň, bude záležet na tom, jak bude nastavena i z druhé strany. „Pokud nebude Babiš vyprovokován špinavou hrou, která do kampaně nepatří, tak se bude chovat slušně,“ řekla Schillerová.

Babiš neměl právo odstartoval kampaň útokem na Pavla, navázal na její vysvětlování Stanjura. „Babiš říká, že jsou to drby, místo aby je odrazil, začne se bránit útoky na své soupeře. To není čestné chování,“ namítl a naopak zmínil, že Babiš je zapsán jako agent StB. Mezi politiky se pak strhla slovní přestřelka, kde Schillerová připomínala, že soudy v této věci Babiš již třikrát vyhrál.

„Jestli bude kampaň špinavá, rozhodne Babiš,“ dodal poté Stanjura, který se tázal, zda Babiš vezme své útoky proti Pavlovi zpět, pokud se v médiích nakonec nic z těchto věcí neobjeví.

V den voleb zamířil za Babišem také poslanec Foldyna z SPD, aby společně jednali o podpoře. Schillerová doufá, že SPD Babiš podpoří: „Těžko by Tomio Okamura vysvětlil svým voličům, pokud by podpořili Pavla a na Hradě by stál zástupce pětikoalice,“ nechala se slyšet.

„Je to pokrytecký přístup k SPD,“ uvedl Stanjura, že ANO s SPD jedná, jak se mu to zrovna hodí. Kritizoval také, že prezidentský kandidát SPD Jaroslav Bašta prohlašoval, jak nechá odvolat Fialovu vládu. „Kandidát SPD a celé hnutí navrhovalo protiústavní puč. Potřebujete hlasy a na tohle zapomenete?“ vyhrkl Stanjura. Schillerová s ním souhlasila, že Bašta v tomto případě mluvil mimo ústavu a připomněl, že Babiš je toho stejného názoru, s tímto protiústavním postupem by nesouhlasil.

Závěrem došlo na prohlášení Schillerové, že ANO má již dost podpisů pro hlasování o nedůvěře vládě. Stanjura se rozčílil, proč neřekne narovinu, že tím chce pomoct Babišovi v druhém kole kampaně: „Je to účelovka, má to svou politickou logiku,“ uvedl politik ODS. Schillerová vyvracela, že by to bylo navázáno na kampaň. A konkrétně zopakovala problémy, které vláda neřeší, a pro které chce nejsilnější opoziční parlamentní strana toto hlasování vyvolat.

Hovořilo se i o případné úpravě sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), o níž nyní uvažuje vláda. „Změny sazeb DPH budou rozpočtově neutrální, určitě nejde o snahu snižovat deficity, zjednoduší daňový systém,“ sdělil Stanjura. Návrh chce mít hotový na jaře.

Bývalá ministryně financí a současná předsedkyně klubu hnutí ANO Alena Schillerová v debatě úvahy o změnách DPH kritizovala. Podle ní hrozí zdražování například knih nebo léků. Vládě vyčítala, že o návrhu nediskutuje s opozicí. Stanjura k tomu uvedl, že o něm bude diskuse, až bude mít návrh vypracovaný.

DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Předloni stát vybral 463,3 miliardy korun. Za prvních 11 měsíců loňského roku už výběry vzrostly na 487,7 miliardy korun.

