Pečovatelka z covid zóny domova pro seniory otevřeně promluvila. Co se tam děje?

ParlamentníListy.cz ve spolupráci s Regionální televizí natočily rozhovor s pracovnicí domova pro seniory. Ta popsala, jaké to bylo pracovat v obleku v covid zóně. „Je velice složité obléct si ten oblek, dát si ty návleky, dát si respirátor, přes respirátor roušku, a ještě štít a troje rukavice. Ten oblek je neprodyšný. Je v něm strašné horko. Teď máte ten oblek na sobě a jdete do té zóny, kde musíte dělat všechno, co děláte normálně bez obleku,“ popsala. Sociální sektor je sice podfinancovaný, ale odměnou jí je úsměv od seniorů.

Hostem Rozhovoru s... naší partnerské Regionální televize byla pracovnice vsetínské Diakonie Monika Křenková. Diakonie Českobratrské církve evangelické je zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické, druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí.

„Práce pečovatelek v domovech pro seniory byla ještě donedávna považována za podřadnou. Až pandemie poodkryla její důležitost. Hostem našeho Rozhovoru s… je pracovnice domova pro seniory ve Vsetíně Monika Křenková,“ uvedla moderátorka Eva Stejskalová. Křenková se k zaměstnání pracovnice domova pro seniory dostala úplnou náhodou.

„Mám kamarádku, která pracuje jako koordinátorka dobrovolníků pro Diakonii a jednou na svůj facebook dala takový požadavek, že hledá nějakého dobrovolníka na nějakou akci dětem, tak jsme si zavolali a ona mi ukázala aktivity Diakonie. Jednou z nich byl právě domov pro seniory, ale já jsem tehdy nenastoupila přímo do domova, ale šla jsem pracovat k dětem, protože vždycky mě to táhlo víc k dětem a mám pedagogické vzdělání, tak jsem tedy začala jako dobrovolník v miniškoličce, jsou tam takové malé děti od tří do šesti let, o které se vlastně Diakonie stará nebo jim pomáhá se starat, a až potom mi ukázala domovy pro seniory. Nejprve mi ukázala Harmonii na Ohradě, krásný domov. Potom další dva, nahoře Na Vyhlídce a Na Jabloňové. Přišli jsme nejdřív na Jabloňovou, nechala mě tam stát v takové krásné místnosti, vzpomínkové, a to je, jako byste si sedli do stroje času a přenesli byste se o sto let zpět,“ popsala Monika Křenková.

Poté ji kamarádka vzala do prvního patra, kde byli senioři. „Tehdy jsem uviděla poprvé něco, co jsem nikdy neviděla, nezažila. Pečovatelé, kteří byli v domově Na Jabloňové, se o ně velice dobře starali. Já jsem vešla do místnosti plné seniorů, pečovatelů, kde si zpívali, drželi se za ruce, povídali. Do té doby jsem si myslela nebo považovala domovy pro seniory spíše za zdravotnické zařízení, kde všichni chodí v bílém a občas přijdou na pokoj k seniorům. Tady pečovatelé chodí v domácím oblečení, nemají žádné uniformy a toto mě opravdu zarazilo a v té době jsem si tam stoupla a věděla jsem, že už k dětem nechci zpátky a že zůstanu tam,“ popisovala.

Poté tedy začala v zařízení pomáhat jako dobrovolnice aktivizační pracovnici a docházela tehdy každý pátek, kdy se věnovali různým aktivitám. „Když mě potom později vedoucí domova asi po roce a půl oslovila, jestli bych nechtěla dělat právě aktivizační pracovnici, tak jsem byla opravdu šťastná a asi během půl hodinky jsem jí řekla, že ano,“ pověděla. Nevěděla, do čeho jde, ale měla zkušenost právě z dobrovolnické činnosti.

Moderátorka popsala, že byla aktivizační pracovnicí, ale do toho přišel koronavirus, kdy se v době covidové rozhodla stát pečovatelkou. „Za jakých okolností?“ chtěla vědět Stejskalová. Křenková odpověděla, že působí stále jako aktivizační pracovnice, ale rozhodla se, že pomůže pečovatelům. „V té první vlně se nás vedení ptalo, jestli bychom byli ochotni, kdyby nastala situace, že bychom museli mít covid zónu, jestli bychom byli ochotni obléknout si oblek a jít do té covid zóny. Bylo to samozřejmě s tím, že nás nikdo nenutil,“ poznamenala. S tím tedy souhlasila a poznala naplno, jaké to je, pracovat jako pečovatelka.

„Bylo to pro mě nové. Já jsem tady o tom vlastně nic nevěděla. Práci pečovatelek jsem vlastně sledovala z povzdálí. Aktivizační pracovnice a práce pečovatelky je zcela rozdílná. Musela jsem se všechno naučit, ale musím poděkovat pečovatelkám, opravdu mi vše dobře, důkladně ukázaly,“ popsala. Druhá vlna pro ni byla složitá. Zjistili totiž, že v zařízení mají pozitivní seniory, a museli tedy ze dne na den začít jednat. „Ráno nikomu nic není a večer už prostě uléhají s teplotou,“ ilustrovala rychlost šíření viru.

„Ze dne na den jsme se museli rozmyslet, jestli si ten oblek oblečeme, nebo ne. Já jsem v té době byla doma. V pátek ráno mi zavolala paní vedoucí, jestli bych byla ochotna v sobotu, v neděli přijít do práce, a právě tady do té covid zóny. Už mi to tam začalo takové to v podvědomí pracovat, covid zóna, že tady už jde do tuhého. Mnoho lidí, kteří si ten oblek prohlédli, chtěli obléknout, tak to vzdali. V ten moment si uvědomíte, do čeho jdete, že opravdu ten virus tam je a že i vy se můžete nakazit a můžete umřít,“ podotkla pracovnice domu pro seniory.

Dále popsala, jaké to vlastně bylo pracovat s ochranným oblekem. „Je velice složité obléct si ten oblek, dát si ty návleky, dát si respirátor, přes respirátor roušku, a ještě štít a troje rukavice. Ten oblek je neprodyšný. Je v něm strašné horko. Teď máte ten oblek na sobě a jdete do té zóny, kde musíte dělat všechno, co děláte normálně bez obleku. To znamená podávat seniorům stravu, veškerá ranní, noční, odpolední hygiena, stane se, že musíte převléct celé povlečení. Tady toto všechno se dělá s uživatelem, se seniorem v lůžku. Je to velmi složité, abychom mu neublížili, protože jsou bolestiví, musejí se polohovat a převléct to lůžko se seniorem bylo asi to nejtěžší, naučit se tady toto,“ popsala své zážitky Monika Křenková.

Problematické to bylo se seniory trpícími demencí. Ti je znali totiž pouze bez obleku, ale naštěstí je poznávali po hlase. Nebylo to však pro ně jednoduché. Často ti senioři byli v takovém stavu, že již nevnímali. Z obleku se nesvlíkali téměř vůbec ani na přestávky, jelikož bylo velmi náročné se z něj dostat. Obecně pro seniory bylo těžké to, že se nemohli spolu scházet a povídat si.

Následně se dostali k tomu, jak vypadal život ošetřovatelek po tom, co odešli z práce. „Z té práce se člověk vrací strašně, ale strašně unavený. Sundáte oblek, vysprchujete se, jdete domů, opravdu se vysprchujete ještě jednou, protože pořád máte myšlenku, že můžete nakazit někoho i doma. Opravdu už nebyla ani nálada, ani síla, a myslím si, že ani potřeba někam jít, že opravdu si každý z nás uvědomoval to riziko, že když vyjdu z té covid zóny a půjdu ještě k někomu někam na návštěvu, že můžu nakazit i tu jeho rodinu, nebo naopak můžu nakazit sebe a potom seniory v domově,“ vylíčila. Zodpovědnost tedy prý byla hodně veliká.

Následně se řešila otázka podfinancování soukromého sektoru. „Ty pečovatelky nejsou oceněny tak, jak by možná mohly být oceněny. Přesto, přemýšlela jste, že byste kvůli financím odešla z tohoto sektoru zase do jiného?“ zeptala se moderátorka. Prý jí bylo i nabídnuto lepší místo, ale neuvažovala o tom, jelikož ji práce velmi naplňuje. Naplňuje ji i to, že senioři dávají najevo svoji radost a odměnou jí je jejich úsměv.

