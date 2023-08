Pekarová je populární, tvrdí Dominik Hašek. Asi neviděl tohle

Dominik Hašek míří do vysoké politiky. I tak se dají číst jeho vystoupení v posledních dnech a týdnech. Hlavním tématem pro něj v současnosti jsou ruští sportovci soutěžící v zahraničí a čeští sportovci soutěžící v Rusku. Rozpovídal se ale i o straně, za kterou chce kandidovat do Senátu, tedy TOP 09, a o popularitě její předsedkyně Pekarové, podle něj je velmi populární. Čísla však svědčí o opaku.

V rozhovoru, který legendární hokejový brankář poskytl deníku MF DNES, nejprve upřesnil, že jeho případná kandidatura v nejbližších volbách, kterými jsou ty do Evropského parlamentu, nepřipadá v úvahu.

„Už víc než dva roky říkám, že se chci aktivně angažovat v politice. To platí. V politice na národní úrovni, takže o místo v europarlamentu nemám zájem,“ upřesnil Hašek a tím, že co se týče české politiky, jedná o tom.

„Jak to dopadne, uvidíme. Senátní volby jsou určitě alternativou. Chci, aby definitivní rozhodnutí padlo nejpozději na podzim.“

Naznačil i to, za jakou stranu se případně hodlá ve volbách do Senátu nominovat.

„Mluvím s TOP 09. S žádnou jinou stranou nyní nejednám. Samozřejmě to beru tak, že pokud bych byl nominován, mělo by dojít k dohodě v rámci koalice SPOLU,“ ujistil ještě.

Proč si Dominik Hašek vybral právě stranu, jíž předsedá Markéta Pekarová Adamová, která podle redaktora MF DNES není příliš populární, osvětlil bývalý gólman v další odpovědi, i když s redaktorovým tvrzením o nízké popularitě předsedkyně Pekarové nesouhlasil.

„Markéta Pekarová Adamová je velmi populární,“ myslí si Hašek navzdory průzkumům, které ji řadí na chvost pomyslného žebříčku popularity současných politiků.

Podle Haška má ale spoustu podporovatelů.

„Pro mě jsou podstatné hodnoty a z toho vyplývající priority strany, ty jsou mi hodně blízké. Určitě jedny z nejbližších v české politice.“

Dodejme, že průzkum agentury CVVM, který se zabýval popularitou českých politiků v období od března do května letošního roku, zařadil Markétu Pekarovou Adamovou na poslední místo.

Dominik Hašek se v rozhovoru vyjádřil i k poměrně nízkým předvolebním preferencím strany, za kterou by rád kandidoval do horní komory našeho Parlamentu.

„Pro mě toto není podstatné. TOP 09 je součást koalice SPOLU, která měla v posledních volbách do Sněmovny přes 27 procent. To není málo,“ naznačil, že nízká podpora strany není nic, co by mu vadilo, protože spoléhá na to, že zůstane i nadále členem koalice SPOLU.

„Já se na to takto vážně nedívám. Koukám se na hodnoty, které má TOP 09 a koalice SPOLU. S těmi ve valné většině souzním, což je hlavní důvod, proč teď jednám s TOP 09,“ dodal ještě.

Hašek ale uvedl na dotaz ohledně neplnění předvolebních slibů, které má SPOLU na svědomí, i to, že patří mezi kritiky vládní pětikoalice.

„Je hodně věcí, které se mi líbí, ale také hodně, jež se mi nelíbí. Když budu namátkou konkrétní, tak třeba nezdanění tichého vína. Určitě bychom mohli najít spoustu dalších věcí. Ale co se týče priorit a hodnot, jsem daleko blíže vládní pětikoalici než tomu, co hlásá a především dělá opozice,“ má jasno bývalý brankář, který se v dalším průběhu rozhovoru vyznal i ze svých sympatií k zakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.

„Hodně se mi líbí jeho názory a především to, že se je nebojí říkat, jak se říká, ‚na plnou hubu‘. Lidé často nechtějí slyšet pravdu, ale já považuji za správné jim ji sdělit,“ obdivuje ho i přesto, že se Kalousek dostává velmi často do zásadních rozporů právě Haškem vychvalovanou Markétou Pekarovou Adamovou.

„Ale na tom není nic špatného. Pan Kalousek jednoznačně podporuje vládu proti opozici. To, že jim vytýká hodně věcí, považuji za konstruktivní kritiku,“ trval Hašek na svém.

K jeho hlavnímu politickému tématu, což je kritika účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních akcích, uvedl, že se nyní soustředí na toto téma, protože ho považuje za nejdůležitější.

„Pokud bych ale kandidoval do Senátu, jsem připraven témata rozšířit. Je spousta věcí, které mě zajímají,“ dodal ještě s tím, že tématy, která ho zajímají, jsou například sport, školství, životní prostředí, lidská práva, ale i další věci.

„Státní rozpočet nevyjímaje. U balíčku bych se určitě přimlouval za rychlejší snižování státního deficitu,“ má jasno Dominik Hašek.

