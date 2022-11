Pekarová s Vystrčilem zesměšnili Fialu. Zrušené jednání se nezapomnělo

reklama

Bojkot Visegrádské čtyřky kvůli politickým postojům Maďarska. Po řadě ostrých výroků z úst předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové přichází na řadu reálné zahraničněpolitické dopady.

Připomeňme nejprve znění vládního programového prohlášení, které mělo na základě dohody všech pěti koaličních stran tvořit základ její politiky. Co se týče V4, základní vládní dokument mluví jasně: „Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních.“ Realita k tomu má daleko.

Zpravodajský portál Seznam Zprávy informoval před týdnem, že dva vrcholní čeští politici bojkotují nacházející summit V4 kvůli postojům maďarské vlády. Zdroje PL z Černínského paláce potvrzují, že v důsledku ohlášeného bojkotu ze strany Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 a Miloše Vystrčila z ODS bylo celé setkání vedení parlamentů Slovenska, Maďarska, Polska a Česka zrušeno. Jednání se mělo konat tento pátek v Bratislavě.

Ve hře kvůli tomu nejspíš byla i účast Viktora Orbána na čtvrtečním premiérském summitu V4 v Košicích. Mluvčí maďarské vlády totiž v pondělí ráno uvedl, že Orbán se akce navzdory bojkotu meziparlamentního jednání z české strany účastní, což na Twitteru tlumočil i maďarský státní tajemník pro zahraniční věci Zoltán Kovács.

Šéfové české Sněmovny i Senátu měli odmítnout účast na akci, kde by za jednacím stolem zasedli po boku předsedy maďarského parlamentu, který je zároveň představitelem Orbánovy vládní strany Fidesz. Jejich původním záměrem prý bylo, že místo sebe vyšlou na vrcholný summit své zástupce, konkrétně místopředsedy. To se ovšem dle našich zjištění nelíbilo předsedovi slovenské Národní rady Borisi Kollárovi, který raději akci zrušil. Tedy oficiálně se mluví o odkladu, informovaní čeští diplomaté nicméně připouští, že jde fakticky o zrušení, protože nikdo příliš nevěří tomu, že by se postoje zmiňovaných českých politiků změnily, a pokud ano, je otázkou, zda by se s nimi napříště chtěl setkat předseda maďarského parlamentu.

„Je pravda, že to jednání šéfů parlamentů V4 v pátek Slováci zrušili. Netýká se to summitu premiérů, které se ve čtvrtek v Košicích konat bude a Petr Fiala tam míří. To je důležité a díkybohu za to. Meziparlamentní spolupráce je naštěstí ten nejméně důležitý segment visegrádské spolupráce, nebývaly z toho žádné závěry, není tam žádná exekutiva, je to o politické úrovni, ale i tak je škoda, že to takto dopadlo. Nevysíláme tím žádný dobrý signál. Tahat ideologické předsudky do této formy spolupráce je prostě špatně, je v tom nezodpovědnost, amatérismus a tyto věci by do zahraniční politiky neměly patřit, jsou krajně škodlivé a budou mít výrazně negativní dopady do budoucna,” popisuje pro ParlamentníListy.cz zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

Podle něho je faktem, že na počátku blokaci Visegrádské spolupráce spustilo Polsko kvůli neshodám s Maďarskem v přístupu k válce na Ukrajině. „Jenže tohle už pominulo a polský premiér Morawiecki mluví o restartu V4 a nutnosti hledat s Maďary společné průniky. Výsledkem bude to, že Poláci své vztahy s Budapeští dají do pořádku a venku budeme opět stát jen my sami a prostě tu protestní káru potáhneme dál osamoceni, zatímco ostatní se na nás budou dívat, smát se nám a klepat si na čelo s tím, že zase ti Češi… Zkrátka ve výsledku budeme na všem tratit jen a zase my,“ podotýká zdroj naší redakce s tím, že polská diplomacie na obnovení bližších vztahů s Maďarskem pracuje a hodlá summitu využít k apelu na Budapešť, aby ratifikovala vstup Švédska a Finska do NATO.

Další z významných českých diplomatů upozornil na venkovní obraz české zahraniční politiky, který kvůli bojkotu působí nejen nejednotně, ale směšně. „Je to mimořádná ostuda hlavně pro premiéra, co si budeme povídat. Zatímco on na summit jede, jeho stranický kolega, předseda Senátu a druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi Miloš Vystrčil to bojkotuje. Jaký to asi může vyslat signál? Vypovídá to hodně o autoritě premiéra Fialy, který si neumí udělat pořádek ani ve vlastní straně, natož v celé vládní koalici. Jeden tahá doprava, druhá doleva. Takovou zahraniční politiku by neměl ani Kocourkov. Je úplně jedno, jaká strana vládne, ale pokud se dva její čelní představitelé v zahraniční politice chovají opačně, působíme hůř než banánová republika,“ míní.

„Obecně vzato tady nejde o to, jestli s Maďarskem ve všem souhlasíme, nebo ne. Ti, kteří používají toto měřítko, by se nakonec na mezinárodní scéně nebavili prakticky s nikým a Českou republiku by taková politika přivedla do naprosté izolace a ekonomické bídy. Nikdy nesouhlasíte se vším, co ten druhý dělá. V tomto směru by vztahy v rámci V4 měly fungovat jako v mezilidských vztazích mezi dlouholetými přáteli. Znáte se, věříte si, podporujete se v oblastech shody, a pokud přijde něco, kde se klidně i diametrálně lišíte, snažíte se o tom diskutovat. Jestliže ani přesto shodu nenajdete, necháte dané téma stranou a řešíte věci, ve kterých se shodujete. Každá země má mít právo dělat vlastní politiku na základě mandátu občanů ve volbách a vzájemně bychom to měli umět respektovat. Současný přístup, který se v plné nahotě ukázal na případu paní předsedkyně Sněmovny a pana předsedy Senátu se ve své podstatě mnoho neliší od inkvizice. Kromě finálního upalování na hranici je to velmi podobné. Nesouhlasíš se vším, co si myslíme a říkáme my? Tak máš utrum a vymažeme tě. S takovou by to diplomacie daleko nedotáhla,“ dodává dlouholetý pracovník Černínského paláce.

