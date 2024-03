Pekarová se chlubila výhodou pro gaye. Potlesk nepřišel

reklama

Mladý, nadějný politik TOP 09 Miloš Ulrich se na sociálních sítích pochlubil s tím, jak jeho strana přispěla v boji za genderovou rovnoprávnost k odstranění diskriminace při darování krve v našich nemocnicích.

Pochválila ho za to i jeho šéfka Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Pro ty, kdo jste se ještě se jménem tohoto nadějného politika nesetkali, uvádíme, že se po posledních komunálních volbách stal nejmladším místostarostou středočeských Úval a v současné době studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což potvrdil na webu svého mateřského města, když popisoval svoji cestu za vzděláním.

„Po ukončení základní školy v Úvalech jsem absolvoval střední školu se zaměřením na biologii a mikrobiologii. Už během studia jsem cítil, že jsem zaměřen spíše sociálně-vědním směrem, a tak jsem se rozhodl pro vysokoškolský obor Andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově, kde jsem letos promoval a nyní studuji v navazujícím magisterském studiu,“ řekl tehdy pro městský web.

Ale pojďme k problému, který se podařilo Ulrichovi, společně s ministrem Válkem vyřešit. Podle Markéty Pekarové Adamové jde totiž o něco, co u nás dlouho chybělo.

„Byli jste v poslední době darovat krev? A taky vás v dotazníku zaskočila otázka, jestli jste v poslední době měli homosexuální styk s mužem,“ ptá se předsedkyně TOP 09 na svém facebooku s tím, že přesně tahle stereotypní diskriminace jednou provždy skončí.

„Nově se bude před odběrem hodnotit rizikovost sexuálního chování dárců, a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Ta sama o sobě nemá žádnou vypovídající hodnotu. To je něco, co nám dlouho chybělo, ale povedlo se to až teď díky Vlastimilu Válkovi a Miloši Ulrichovi. Proto jim za všechny, kteří chtěli pomáhat, ale dosud nemohli, děkuju,“ naznačila Pekarová velkou důležitost chystaného opatření, které umožní dalším zájemcům o darování krve, kteří se kvůli diskriminaci dosud zdráhali, tento záslužný čin vykonat.

A že to bylo skutečně potřeba, na to upozorňuje i sám Miloš Ulrich na svém účtu na síti X.

Kolikrát už transfuzní stanice bily na poplach s nedostatkem krve? Hodněkrát. A přes to mnoho let byli gay a bi muži téměř vyřazeni z dárcovství. Tomu je ale konec! ???‍??



Velké díky míří @vlvalek, bez kterého bychom tuhle změnu neudělali. pic.twitter.com/PLtEZ2TSXv — Miloš Ulrich (@UlrichMilos) March 20, 2024

„Kolikrát už transfuzní stanice bily na poplach s nedostatkem krve? Hodněkrát,“ ptá se a zároveň přesvědčivě odpovídá na úvod svého příspěvku.

„A přes to mnoho let byli gay a bi muži téměř vyřazeni z dárcovství,“ poukazuje na fakt, že přítomnost otázky na styk s mužem v dárcovském dotazníku vyřadila z darování krve mnoho homosexuálních a bisexuálních mužů, kteří by v případě jinak volené otázky přispěli.

„Tomu je ale konec,“ dodává Ulrich a přidává poděkování ministru Válkovi a duhovou vlajku LGBT+ komunity.

Dotazník FN Hradec Králové

Naše redakce se proto rozhodla ověřit tvrzení politiků TOP 09 o tom, že v současných dotaznících na transfuzních odděleních našich nemocnic skutečně dochází k diskriminaci LGBT+ komunity a je třeba říci, že u prvních třech pracovišť, které vyhledávač nabídl, tedy u Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní Thomayerovy nemocnice a u Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, se v dárcovském dotazníku podobná omezení nevyskytují.

Dotazník Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

Ve světle těchto skutečností tedy lze pochybovat o slovech Markéty Pekarové Adamové, že jde v souvislostí s úsilím jejích kolegů o něco, co u nás dlouho chybělo.

Dodejme, že jsme ale ve zkoumaných dotaznících přece jen objevili genderově nevyvážený dotaz, a sice na těhotenství během posledního roku, který byl označen dovětkem, že je určen pouze pro ženy.

Psali jsme: LGBTQ+. Čím mladší, tím více písmenek, ukázal průzkum Pekarová Adamová (TOP 09): Víra v barvách duhy „Rakušan s Bartošem ubližují homosexuálům, ať odstoupí“. Dohra napadení mladíka s duhou Richterová (Piráti): Skutečně liberálně smýšlejících lidí ve sněmovně je menšina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE