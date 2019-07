Peklo kolem Trumpa: „Rasisto!“„A co vykládáte vy? Nenávidíte USA“

Pro připomenutí, Donald Trump napsal toto: „Je tak zajímavé sledovat ‚progresivní‘ demokratické kongresmanky, které přišly ze zemí, jejichž vlády jsou nejzkorumpovanější a nejneschopnější na světě (pokud vůbec nějakou funkční vládu mají), naprostá katastrofa, jak teď s takovou vervou říkají, jak mají být Spojené státy, nejsilnější stát na Zemi, řízeny. Proč se nevrátí a nepomůžou spravit zločinem zamořené země, odkud pocházejí? A pak ať se vrátí a ukáží nám, jak se to dělá. Tyhle země potřebují vaši pomoc, včera už bylo pozdě. Jsem si jist, že Nancy Pelosiová (předsedkyně Kongresu – pozn. red.) by vám co nejrychleji zařídila víza.“ Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 4% Nešíří 96% hlasovalo: 890 lidí

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Tentokrát měla Trumpova slova i oficiální dohru. Jak informuje list USAToday.com, po dlouhé a vyostřené debatě v dolní komoře amerického parlamentu došlo k odsouzení Trumpových výroků, což není překvapivé, vzhledem k tomu, že demokraté mají v Kongresu většinu. Jednání se prý několikrát zaseklo, protože Kongres má pravidla proti osobním útokům na prezidenta, která byla dle republikánů porušena.

Demokraté dle listu velice dlouho tlačili na to, aby republikáni hlasovali s nimi a taktéž odsoudili údajně rasistické výroky. Ale hlasující se nakonec prý drželi v liniích, které určili partaje, a návrh demokratů podpořili pouze 4 republikáni. Dle usnesení byly Trumpovy výroky rasistické a „legitimizovaly strach a nenávist k ‚novým Američanům‘ a lidem jiné barvy pleti“.

„Tyto komentáře z Bílého domu jsou ostudné, nechutné a jsou rasistické,“ řekla Nancy Pelosiová, předsedkyně Kongresu za demokraty. „Každý člen této instituce – demokrat či republikán – by se k nám měl připojit, aby odsoudil prezidentovy rasistické tweety. Udělat cokoliv jiného by bylo šokujícím odmítnutím našich hodnot a ostudnou abdikací na naši přísahu ochrany amerického lidu.“ Následovala dvouhodinová debata o tom, zda její slova porušila pravidla projevu v Kongresu, s výsledkem, že ano. Předsedajícího kongresmana hašteření a hádky znechutily natolik, že praštil kladívkem a opustil svůj post. „Zdá se, že nikdy nevynecháme příležitost napětí eskalovat,“ konstatoval. Postoj republikánů byl, že demokraté místo toho, aby řešili problémy země, řeší ideologické spory a osobu prezidenta.

Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová k tématu co chvíli přidávala své dojmy na Twitteru: „Dokud se od toho republikáni veřejně nedistancují, musíme předpokládat, že to schvalují.“ A dodala, že republikáni jsou „podezřele potichu“.

Until Republican officials denounce yesterday’s explicitly racist statements (which should be easy!), we sadly have no choice but to assume they condone it.



It is extremely disturbing that the *entire* GOP caucus is silent. Is this their agenda? https://t.co/NXIUiPAPls — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 15, 2019

Dodala, že co je na slovech prezidenta dobré, je, že pak mohou být použita u soudu jako důkaz o jeho pohnutkách, když se bude soud snažit zvrátit Trumpovu legislativu. Tuto myšlenku převzala od deníku Washington Post.

The good news in getting Trump to explicitly vocalize his racism, instead of hiding it behind vague suggestions, is that his words can be used by courts as evidence of his motivation.



AKA his tweets may be used to dismantle his own immigration policies ??https://t.co/bKrZewfYN7 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 17, 2019

Sám Trump k pokusům demokratů veřejně ho odsoudit v Kongresu řekl toto: „Ty tweety nebyly rasistické. Nemám kouska rasismu v těle! Takzvané hlasování, které má být zahájeno, je demokratická habaďůra. Republikáni by neměli ukázat slabost a skočit jim na to. Mělo by to být hlasování o sprostém jazyce, prohlášeních a lžích, které používají demokratické kongresmanky, u nichž usuzuji z jejich činů, že nenávidí svou zem. Sežeňte seznam těch hrůz, co vypustily ony.“

A Ocasio-Cortezová na to: „Máte pravdu, pane prezidente, vy nemáte kouska rasismu v těle. Máte rasismus v hlavě a bije ve vás rasistické srdce. Proto porušujete práva dětí a říkáte kongresmance, která reprezentuje vaši domovskou čtvrť, aby se „vrátila do své země“.

You’re right, Mr. President - you don’t have a racist bone in your body.



You have a racist mind in your head, and a racist heart in your chest.



That’s why you violate the rights of children and tell the Congresswoman who represents your home borough, to “go back to my country.” https://t.co/adlCUO7r0v — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 16, 2019

autor: kas