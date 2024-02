Peklo v Avdijivce, Ukrajinci musí ustupovat. Nevzdávejte to, pošleme drony, vzkazuje Londýn

V Avdijivce, v opevněném městě, kde se Ukrajinci dokázali bránit ruským agresorům po celá léta, to teď vypadá velmi zle. Obránci vlasti jsou pod tak velkým tlakem, že museli opustit některé důležité pozice. Ale všechno ještě není ztraceno. Z Velké Británie se Ukrajinci dočkali ujištění, že obdrží tisíce bezpilotních dronů. A to není všechno...

Ukrajinci se podle dostupných zpráv potýkají s nedostatkem munice, nemají především dělostřelecké granáty a ruským útokům se často brání jen s puškami v rukou, což má neblahý vliv i na situaci v těžce zkoušené Avdiivce, kterou Ukrajinci brání před separatisty a před ruskými vojáky už od roku 2014. Teď je situace tak zlá, že se Ukrajinci museli z některých pozic v Avdijivce zcela stáhnout.

Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) Rusové momentálně v Avdijivce a okolí provádějí taktické operace, které mohou Ukrajince dotlačit k úplnému odchodu ze zničeného města. Ale zatím Rusové tyto operace nedokončili.

„Ruské útočné úsilí o dobytí Avdijivky podtrhuje neschopnost ruské armády provést na Ukrajině úspěšné operační obklíčení,“ uvedl institut s tím, že dobytí Avdijivky by Rusům pravděpodobně nepřineslo žádnou významnou taktickou výhodu. Jednalo by se především o symbolické vítězství využitelné ruskou propagandou.

Geolokalizované záběry zveřejněné 15. února naznačují, že ruské síly nedávno postoupily k jižnímu okraji koksovny Avdijivka v severozápadní Avdijivce. Další geolokalizované záběry zveřejněné 15. února naznačují, že ruské síly dobyly ukrajinskou opevněnou pozici jižně od Avdijivky, která byla dlouho ruským subtaktickým cílem, a ruští prováleční blogeři tvrdili, že ruské síly účinně obklíčily blízké ukrajinské pozice jižně od Avdijivky. Nedávno geolokalizované ruské postupy naznačují, že ruské síly přerušily poslední silnici v Avdijivce spojující jižní a severní Avdijivku, ale mluvčí ukrajinské armády Dmytro Lychovij uvedl, že ukrajinské síly v současné době používají připravené sekundární pozemní komunikační linky (GLOC) k zásobování ukrajinských sil v jižní a východní Avdijivce,“ uvedl ISW.

ISW v souvislosti s ruskými útoky upozornil, že nejbližší další větší osady jsou od Avdijivky vzdáleny na 30 kilometrů, pravděpodobně budou opevněny stejně dobře jako Avdijivka a podle institutu Rusové v poslední době neprokázali, že by byli schopni provést rychlou operaci na takovou vzdálenost. „Je velmi nepravděpodobné, že by ruské síly dosáhly rychlého operačně významného postupu z Avdiivky, pokud by osadu dobyly, a nanejvýš potenciální ruské dobytí Avdijivky by vytvořilo podmínky pro další omezené taktické zisky,“ uvedl ISW.

Z USA přesto zazněl varovný hlas. „Avdijivce hrozí, že se dostane pod ruskou kontrolu,“ řekl mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby s odkazem na nedostatek munice na Ukrajině, na jehož prohlášení upozornila britská veřejnoprávní BBC.

„Rusko posílá vlnu za vlnou branných sil, aby zaútočily na ukrajinské pozice. A protože Kongres ještě musí schválit dodatečný zákon, nebyli jsme schopni poskytnout Ukrajině dělostřelecké granáty, které zoufale potřebuje k narušení těchto ruských útoků. Ruské síly nyní dosahují ukrajinských zákopů v Avdijivce a začínají přemáhat ukrajinskou obranu,“ pokračoval.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že udělá vše pro to, aby „zachránil co nejvíce ukrajinských životů“.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že naši válečníci budou mít dostatek manažerských a technologických schopností, aby zachránili co nejvíce ukrajinských životů,“ řekl Zelenskyj ve čtvrtek pozdě večer ve svém videoprojevu.

V pátek Zelenskyj navštíví Berlín a Paříž, kde se očekává, že podepíše bezpečnostní pakty s německým kancléřem Olafem Scholzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

„Jsme naštvaní,“ řekl BBC začátkem tohoto týdne ukrajinský důstojník Oleksij z ukrajinské 110. mechanizované brigády v oblasti Avdijivka, když stál vedle obrovského mobilního dělostřelectva, a v dálce duněly ruské zbraně.

„V současné době máme dva granáty, ale nemáme pro ně žádné (výbušné) nálože... takže je nemůžeme odpálit. Momentálně nám došly náboje,“ řekl Oleksij. Naznačil, že nedostatek je rozšířený a má dramatický dopad na boje v Avdijivce. „Cítíme velmi silnou odpovědnost za naše chlapy, kteří právě teď bojují ve městě, vyzbrojeni pouze útočnými puškami.“

Nově jmenovaný ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj tento týden navštívil frontovou linii v oblasti Avdijivka a uznal, že tamní situace je „obtížná“.

Řekl, že ruská armáda „nepočítala ztráty“ a používala své jednotky jako potravu pro děla.

Kyjev říká, že do Avdijivky byla nyní vyslána elitní ukrajinská brigáda a bylo nasazeno záložní dělostřelectvo.

Institut upozornil, že případné vítězství v Avdijivce by mohl využit ruský prezident Vladimir Putin před prezidentskými volbami.

Ale všechno ještě není ztraceno. Lotyšsko a osm zemí, včetně Ukrajiny, podepsalo prohlášení o záměru připojit se ke koalici dronů, jejímž cílem je dodat Ukrajině milion dronů s pohledem první osoby (FPV). „Lotyšské ministerstvo obrany oznámilo, že plánuje v příštím roce utratit nejméně 10 milionů eur (asi 10,8 milionu dolarů), aby koalici posunulo na další úroveň, a ministr obrany Spojeného království Grant Shapps oznámil, že Ukrajina obdrží ‚tisíce‘ bezpilotních letounů,“ uvedl k tématu institut.

„Litevské ministerstvo obrany také oznámilo, že podepsalo protokol o záměru vytvořit odminovací koalici s 20 dalšími zeměmi, a litevský ministr obrany Arvydas Anusauskas oznámil, že Litva povede odminovací koalici s Islandem a předá obrněné transportéry ukrajinské armádě a přidělí 1,2 milionu eur (téměř 1,3 milionu USD) programu NATO na podporu odminování Ukrajiny. Anusauskas také oznámil, že Litva se připojila k Francouzské dělostřelecké koalici, která byla zahájena v Paříži 18. ledna a poprvé přispěje ke koalici poskytnutím 155mm dělostřeleckých granátů Ukrajině v blíže nespecifikovaném datu,“ pokračoval v popisu další plánované pomoci Ukrajině ISW.

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová oznámila, že Španělsko se připravuje na přesun další šarže blíže nespecifikovaného počtu obrněných transportérů M113, osobních transportních vozidel a dalších vozidel, systémů protiletecké obrany i dalšího materiálu na Ukrajinu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že NATO a Ukrajina vytvoří společné analytické, výcvikové a vzdělávací centrum v Polsku. Stoltenberg podle ISW uvedl, že NATO otevře centrum v polské Bydhošti, což umožní ukrajinským silám sdílet své bojové zkušenosti s NATO a cvičit po boku svých spojeneckých protějšků. Generální tajemník NATO též upozornil, že NATO vyjednalo kontrakty s výrobci munice v hodnotě 10 miliard dolarů a že NATO potřebuje vyjít z mírové výroby munice, aby doplnilo zásoby NATO a podpořilo Ukrajinu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

