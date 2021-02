Pěkní zoufalci, ubožáci. Silná slova kolem Davida Ratha. Jeho minulost a budoucnost

V dalším videu o vězních a vězeních se Jiří Kajínek věnoval Davidu Rathovi. Se kterým se tedy nesetkal, ale velice oceňuje, že bude moci pracovat jako doktor, protože to prospěje jak vězňům, tak vězeňské službě. Zato se postavil proti tomu, jak do Sněmovny přivezli Ratha s pouty, řekl, že to byla ukázka čecháčkovství. „Samozřejmě že víme, že se nemají brát úplatky, ale na rovinu si řekněme, podívejte se na různé lidi v politice, na jejich sídla, jak v politice najednou záhadně zbohatli. Takže asi to nebude jenom tím platem, který tam berou,“ řekl.

reklama

Kajínek se přiznal, že rád vzpomíná na to, jak Rath hřímal v Poslanecké sněmovně, jak bojoval proti korupci a žádal co nejvyšší tresty. Jemu je bývalý ministr zdravotnictví sympatický, ale dodal, že ho nijak neomlouvá. Rath podle něho narazil hlavně tím, že se dostal do vazby. „A ve vazbě zjistil, co to obnáší. On, když vyzýval, že je třeba ty lidi zavírat a že je třeba je trestat, tak přesně to byl člověk, který neví, o čem mluví. On netušil, co říká. Dneska to ví, dneska je mu to všechno jasné, takže určitě si pamatujete, když ho přivezli do Poslanecké sněmovny svázaného, což si řekněme na rovinu, je trapné, směšné a ubohé. Svazovat doktora Ratha v Poslanecké sněmovně je nesmysl,“ tvrdil Jiří Kajínek. Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 4135 lidí

Podle něho byla tato epizoda ukázkou české malosti a čecháčkovství. „Jak my jsme někdy úplní zoufalci, ubožáci,“ pravil a kritizoval nesmyslná nařízení. Rath dle jeho názoru nebyl žádný násilník nebo uprchlík. „David Rath byl člověk, který se snažil obhájit,“ mínil bývalý vězeň a právě kvůli tomu mu svazování ve Sněmovně přišlo trapné.

„Já bych mu nic takového nepřál, jestli bral nebo nebral úplatky, je jeho věc. Samozřejmě že víme, že se nemají brát úplatky, ale na rovinu si řekněme, podívejte se na různé lidi v politice, na jejich sídla, jak v politice najednou záhadně zbohatli. Takže asi to nebude jenom tím platem, který tam berou,“ uvedl a dodal, že kdo má rozum, ten dojde k závěru, že Rath rozhodně nebyl jediný zločinec. Dle Kajínka zvlášť dnes „mnoho lidí vydělává obrovské peníze na současném stavu ve společnosti“ a jsou zde „neuvěřitelné toky peněz“. Konstatoval, že lidé jsou naštvaní, protože zatímco jedna část společnosti krachuje, druhá část vydělává „veliký prachy“.

Fotogalerie: - Rathův soud ve finále

Zavzpomínal na „Mackovu facku“, která byla ve skutečnosti záhlavcem. „Všichni jsme se zasmáli, pěsti lítaly, šermovalo se, žádná pořádná rána teda nepadla, ale bylo to fajn, bylo to vtipný. David Rath si to nenechal líbit, ale národ se bavil,“ připomenul. Dodal, že Rath podle něj není žádný nejhorší zločinec, který by měl sedět roky a roky ve vězení. „Jsem přesvědčen, a nejen já, že on je ta malá ryba, kterou zavřeli,“ mínil.

Ale důvod, proč video vzniklo, je pochvala vězeňské služby, že Rath může vykonávat své povolání. „Na co lékař sedí ve vězení a dívá se do zdi? K čemu tam bude? Nebo že by tam byl zavřenej a dělal knihovníka, doktor? To je prostě nesmysl,“ měl Kajínek radost, že jednou zvítězil zdravý rozum a z tohoto rozhodnutí budou profitovat všichni včetně vězňů a vězeňské služby.

Ale soudil, že Rath pak musí být ubytován samostatně, protože pokud by byl ubytován s ostatními, tak ti všichni jsou potenciální vyděrači, kteří mohou doktora nutit, aby jim předepsal léky či neschopenku. Zopakoval, že je dobře, že bude Rath opět pracovat jako doktor, protože ve věznicích není zvykem, aby byl doktor k dispozici 24 hodin denně. Doplnil, že jakožto u prvotrestaného není důvod, aby se Rath nedostal z vězení na podmínečné propuštění. „Které mu přeji, myslím si, že většina normálních lidí mu ho bude přát,“ doplnil. Soudce, který by Rathovi podmínečné propuštění nedal, by dle Kajínka nebyl normální.

Psali jsme: Došlo na orální sex: Vyteklo po jednání s hejtmany. Obětí také Vystrčil David Rath se zapojí do boje proti pandemie. Převezli ho kvůli tomu do Brna Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem Tohle historie nepamatuje: Věznění doktoři a sestry do nemocnic? Rath na svobodu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.