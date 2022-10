Peněz se vzdát nelze. Co udělají poslanci s příplatkem? Máme odpověď

Vláda neplánuje prodloužit zmrazení platů ústavních činitelů, které je drží letos na stejné částce jako loni. S novým rokem by mohly platy politiků, soudců i státních zástupců jít skokově nahoru. Stížnosti na zmrazení platů přicházely hlavně z řad justice. ParlamentníListy.cz se zeptaly aktivních politiků, poslanců a senátorů, zda by bylo vhodné v případě navýšení se těchto peněz či jejich části vzdát.

„Toto vždy bylo a bude populární téma. Osobně nemám výši platu jako primární zájem, nicméně jsem přesvědčen o tom, že jakýkoliv zásah do nastavených režimů, v kterékoliv sféře, je špatně. Lidé by měli odvádět kvalitní práci a tuto by měli mít adekvátně odměňovanou. Tato opatření ale fungují opačně. Přinášejí nedostatek uchazečů o postižené profese, obsazování pozic neschopnými lidmi a v mnoha případech i podvody a korupcí. Dle mého je to krok zpět. Na druhou stranu by se i politici měli chovat s péčí řádného hospodáře a neměli by peníze rozhazovat bez rozmyslu. Před nedávnem někdo řekl, že by platby měly probíhat postaru, v hotovosti. Naložit ty miliony na vozíček a dovézt na místo určení. Třeba by pak někomu došlo, kolik je to peněz. Dnes při elektronických převodech, kdy se svět peněz přesunul na čísla v tabulkách a na tlačítka klávesnice, je skutečná hodnota peněz pomíjena,“ vysvětlil Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomouc.

„Od roku 2015 je pořád nějaká ‚krize‘, i když není. Platy politiků se vždy populisticky zmrazí. Je na čase srovnat platy politiků po X letech aspoň o současnou inflaci,“ domnívá se Jaroslav Zeman, senátor za Jablonecko.

„Už nyní ze svého platu sponzoruji různé akce a podporuji potřebné. Dávám přednost rozhodovat si sám, koho budu přímo podporovat, spíše než prostřednictvím například nějaké neziskové organizace, která část prostředků spotřebuje pro sebe. V tom budu pokračovat, ať to již s platy dopadne jakkoliv,“ slíbil Jiří Kobza, poslanec SPD, místopředseda výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny.

„Pokud se tak skutečně stane, už dávno jsem se rozhodl, že tyto prostředky použiji k dalšímu navýšení peněz, které dávám na charitativní účely,“ upozornil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Jasně. A tak je to správně! Ale je potřeba jít dále! Ústavní činitelé by měli pracovat za minimální mzdu, aby viděli, jaké to je. A aby byl už jednou konec všem řečem o nemravném skokovém navýšení! A je také potřeba zaútočit na platy a náhrady europoslanců, tomu se nějak čeští žurnalisté vyhýbají, proč asi? Nebo tam se šetřit nemusí? A nezapomenout na platy náměstků ministrů, sekčních ředitelů na ministerstvech a krajích. Tak do toho!“ povzbuzoval Tomáš Jirsa (OSD), senátor za Český Krumlov.

„Hnutí ANO je tím, kdo dlouhodobě prosazoval zmrazení platů ústavních činitelů, které jsem podpořila a podporuji. Spíše než symbolické vzdání se části peněz bych byla ráda, kdyby se podařilo najít systémové řešení, jež by umožnilo v době ekonomických potíží růst platů politiků omezit,“ uvedla Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku.

„Vzdát se těch peněz v principu nelze, v tom smyslu, že by nebyly vyplaceny. Věcí každého ústavního činitele však je, jak s nimi naloží. Osobně podporuji řadu humanitárních projektů a nebudu mít problém pokračovat v tom s ještě větší intenzitou,“ prozradila Věra Kovářová (STAN), 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

„Bylo,“ stručně okomentoval Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„V roce 2002 prosadila vláda premiéra Zemana a vicepremiéra Špidly s účinností od 1. ledna 2004 navázání platů ústavních činitelů na průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře, když stanovila platovou základnu jako její trojnásobek v předminulém roce. Od té doby se koeficient snížil na 2,5 násobek (u politiků), nepodnikatelská sféra rozšířila na celé hospodářství (kde je průměrná mzda nižší) a někdy se platy ústavních činitelů zmrazily jako v posledních dvou letech. Rozmrazení od 1. ledna 2023 znamená navýšení platů ústavních činitelů o stejné procento, jak narostla průměrná mzda v národním hospodářství za roky 2019 až 2021. Jako nejrozumnější vidím nechat působit platový automat tak, jak byl před 20 lety vymyšlen, s přijatými výše uvedenými modifikacemi, bez zmrazování tak, aby křivka platů ústavních činitelů kopírovala křivku průměrné mzdy v národním hospodářství,“ vysvětlil Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

