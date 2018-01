Peníze na farmu Čapí hnízdo se musí jednoznačně vymáhat po příjemci dotace, říká Michalík ze Starostů

Farma Čapí hnízdo už není projektem, na který půjdou evropské peníze. Ministerstvo financí to nechce a tak ho ze skupiny Evropou podporovaných projektů vyjmulo. Investovaných padesát miliónů tak jde s konečnou platností na vrub zdejšího státního rozpočtu. „Regionální operační systém ROP by měl peníze vymáhat po příjemci dotací,“ řekl v Událostech, komentářích v ČT člen předsednictva STAN a krajský zastupitel Věslav Michalík.

Ministerstvo k vyjmutí přistoupilo i přes dřívější nesouhlas Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy. „My jsme od evropské komise obdrželi dopis s návrhem na vynětí určitých projektů, kde jsou nějaké nesrovnalosti a nejasnosti,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová a dodala, že v pátek odpoledne odeslali dopis Evropské komisi, kde s vynětím souhlasili.

„Vynětí se týkalo celkem čtyřiadvaceti projektů z pěti operačních programů, z čehož jeden je i Čapí hnízdo. „Důvody jsou jasné, jedná se zde o určíté nesrovnalosti a je bezesporu, že by Evropská komise zahájila administrativní řízení o krácení nebo odnětí této alokace a Česká republika by byla ve finále poškozena,“ uvedla.

Podle Schillerové je potřeba hájit fiskální zájmy tohoto státu. „Toto je ale zcela standardní rozhodování. Zatím se v historii nikdy nestalo, že bychom s vynětím nesouhlasili,“ zdůraznila. Závady, které projekt Čapí hnízdo vykazoval, jsou podle ministryně především na posouzení příslušných orgánů. Dále také dodala, že nemůže být konkrétní, jelikož důvody jsou ve zprávě OLAF, která podléhá mlčenlivosti. „Co jsme mohli zveřejnit, jsme zveřejnili a to je vše, co k tomu nyní mohu říci,“ zdůraznila.

Věslav Michalík je přesvědčen o tom, že tím, že ministerstvo vyňalo Čapí hnízdo, tak se ztotožnilo se zprávou OLAF. „Vlastně říká to, že tam byla taková pochybení, která Evropské komisi neumožňují, aby projekt proplatila,“ řekl a dodal, že není vidět ani ten druhý konec, kdo se vlastně bude domáhat těch peněz zpět, jež byly zaplaceny ze státního rozpočtu. „Jako člen výboru bych proto nerad hlasoval pro vynětí, když tohle nevím, jestli to na české straně bude mít dobrý konec při vymáhaní pěnez, které daňoví poplatníci již zaplatili.“

Schillerová však vyvrací, že by se ztotožnili se zprávou OLAF a opravila Michalíka, že se ztotožnili s dopisem Evropské komise, která navrhla vynětí. „Naopak já ten druhý konec vidím. Co se týká Čapího hnízda, je teď vše zcela v zodpovědnosti Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy,“ upřesnila s tím, že právě oni nyní mají zodpovědnost zvážit, zda nastaly důvody pro zahájení státního řízení o odnětí dotace. „Neslučujme to. My jsme udělali to nejlepší pro fiskální zájmy naší republiky,“ řekla.

Vedení úřadu ROP střední Čechy nyní zkoumá zprávu OLAF a k závěru podle Michalíka dospěje až po pravních analýzách. „Rozhodne se pak, zda zahájí správní řízení s příjemcem dotace, nebo ne. Ministerstvo financí si akorát myje ruce,“ uvedl a dodal, že si nedokáže představit, že by situace měla dospět do závěru, že si všichni umyjí ruce a Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy bude muset dospět k závěru, kdy řekne, že nemá dostatek nástrojů pro vymáhání peněz. „Je tam řada otázníku, zda to vymáhat lze, když je případ uzavřený. Za sebe mohu říci, že se budem snažit, aby tato kauza pod koberec zametena nebyla a peníze jsme vymáhali po farmě Čapí hnízdo a jeho právním zástupci,“ uzavřel.

autor: nab