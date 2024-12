Penny Market prý „očipoval“ máslo

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12237 lidí měsíčního terénního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) z první půlky prosince již kilogram másla vyjde průměrně na 286,54 Kč, což je o přibližně 3 koruny víc než v listopadu, a o více než 68 korun více nežli v prosinci loňského roku. Zatímco tak běžné 250gramové balení másla vloni vyšlo na cenu kolem 54,60 Kč, letos stojí přibližně 71,60 Kč a za peníze, které by vloni stačily na pět másel, tak letos nepořídíte ani čtyři.



Na toto zdražování již začaly reagovat i samotné obchody a v regálech s máslem se tak objevují bezpečnostní opatření, které byly dříve běžné spíše v buticích s luxusním oblečením či v parfumeriích. Zákazníci si všímají, že obchody přímo na jednotlivá balení másla v supermarketech umisťují bezpečnostní štítky, které mají bránit krádežím másla pomocí detekce na bezpečnostních branách, a v případě nezaplacení zboží u východu způsobí alarm.



Na dosti netradiční opatření, jež bývá zvykem jen u alkoholu či nejdražších potravin kupříkladu v podobě kaviáru, začali v posledních dnech upozorňovat samotní zákazníci. A nesdíleli příliš nadšení z toho, že je obchodníci podezřívají už i z toho, že by chtěli krást něco tam základního jako právě máslo.

Své rozčílení na sociálních sdílela jedna ze zákaznic řetězce Penny Market. „Včera jsem byla doplnit zásoby, abych pak nemusela stát fronty. V Kauflandu plné krabice jihočeského másla za téměř 80 Kč, které už asi nikdo nekupuje… A tohle je z Penny. Přijde mi ostudné, co se tu děje… Nejen proto, že se tyhle plastové štítky dříve lepily jen na luxusní zboží, většinou na oděvy. Tohle je příliš! Ti, kteří nás v naší zemi okrádají a ženou ceny potravin do nehorázných výšin, nás považují za zloděje?! Už dlouho mě nic tak nenaštvalo a nepobavilo, jako tohle. Tož, jak dlouho ještě, milé ‚ovce‘, necháme vlky řádit v našem českém revíru?“ popsala zákaznice, co zažila při nákupu v českých supermarketech.





Zlevňovat by se mohlo až po Vánocích. Má to však háček



Přestože se ceny zemědělských výrobců meziměsíčně snížily o 2,0 %, a klesly i ceny mléka o 4,0 %, meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,5 % (v říjnu to bylo o 2,4 %). V živočišné výrobě pak byly ceny vyšší až o 9,6 %. Ceny mléka se zvýšily o 16,8 %, skotu o 14,8 % a vajec o 11,9 %. Naopak klesly ceny prasat o 6,1 % a drůbeže o 3,7 %.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek uveřejněná listopadová data cen výrobců komentoval s podotknutím, že „doba zlevňování ve výrobě končí“. Uklidňuje, že to neznamená, že by ceny potravin „musely následně vystřelit stejným způsobem, protože část tohoto nárůstu už spotřebitelé na cenovkách v obchodech vidí“.



A kdy bychom se mohli dočkat konečně zlevnění u másla a vajec, které zdražují aktuálně ze všech základních potravin nejvýrazněji? Počkat si prý musíme na dobu po Vánocích. Po sezónním předvánočním nárůstu by totiž dle Dufka mohlo brzy dojít k „povánočnímu zlevňování“.

Tím ale následně dobré zprávy končí, spotřebitelé by si totiž brzy podle hlavního ekonoma banky Creditas měli dávat v supermarketech pozor na to, co obchodníci budou prezentovat coby „slevy“. Situace v obchodech bude dle Dufka „dost nepřehledná“ právě v důsledku „kreativního zdražování vedoucího k ještě kreativnějším slevám“.



A kde se aktuální cena másla v obchodech bere? Zatímco spotřebitelé zaplatili v listopadu za kilo másla v obchodě podle ČSÚ průměrně přes 242 korun (60,50 Kč za 250gramovou kostku másla), producenti jej dodávají do obchodů za 224,50 Kč (cca 56 Kč za 250gramové balení). Mléko přitom zemědělci prodávali za cenu 12 Kč za litr, mlékárny do obchodů za cenu přes 15 Kč, a pokud nešlo na další zpracování, pak jej spotřebitelé našli v listopadu v regálech obchodů průměrně za téměř 24 Kč.



ParlamentníListy.cz ve věci oslovily i samotný Penny Market s žádostí o vyjádření. Řetězec na tuto žádost nereagoval.

