Pět let po začátku církevních restitucí: Církve si stěžují, že předaný majetek byl ve zdevastovaném stavu

V rámci restitucí vrátil stát církvím skoro všechen majetek, který požadovaly. Nyní běží patý rok, co zákon o narovnání platí. Církve již dostaly zpět nemovitosti, pozemky, lesy či umělecka díla za několik desítek miliard korun. Nyní už zbývá jediné, dořešit několik nejasných kroků, které leží u soudů.

Vzacná umělecká díla před časem dostal například i brněnský Řád milosrdných bratří. „Určitou finanční hodnotu ty obrazy mají, ale pro náš řád jsou tyto obrazy důležité. Pro řád je důležitá ta jejich výpovědní hodnota, než ta historická,“ řekl Českém rozhlasu představený řádu Martin Richard Macek.

Řád kvůli vzácným plátnům podal žalobu, nakonec se ale s Národní galerií dohodl na vrácení děl mimosoudně. „Přivezli jsme je před pár týdny,“ dodal představený. Právě tyto obrazy byly jednou z posledních položek na seznamu vydávaného majetku. Církve podaly celkem čtyři tisíce žádostí vztahujících se na stavby, pozemky a umělcká díla.

„Skoro vše už dostaly. Co se tyká naturální restituce, tak jsme na samém konci. Je několik sporných položek, ale to jsou skutečně marginální záležitosti. Tento proces můžeme brzy považovat za ukončený,“ vysvětlil generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Některý předaný majetek je ale ve velmi špatném stavu. Vláda Petra Nečase odhadovala, že stát vydá církvím majetek za zhruba pětasedmdesát miliard korun. Česká biskupská konference tuto částku nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Hospodářské dvory, které církev historicky vlastnila, jsou černou dírou. To jsou tak zdevastované objekty. Z hlediska krátkodobého využití by to nemělo smysl,“ dodal Přibyl..

Kromě staveb získaly cirkve nazpět i padesát tisíc pozemků. „Doposud bylo zadministrováno přes 99 % všech výzev podaných Státnímu pozemkovému úřadu jako povinné osobě. Do současné doby bylo za SPÚ jako povinnou osobu vydáno celkem 50.833 pozemků o rozloze 37.556 hektarů,“ potvrdila blížící se konec vydávání Monika Machtová ze Státního pozemkového úřadu.

Do vyrovnávání státu s církevmi spadá i ve výši 59 miliard finanční kompenzace za majetek, který se nevydává. Vyplácení stát rozložil na třicet let, první splátku církve dostaly v roce 2013. Státní příspěvky cirkvím každoročně klesají, stát je plánuje vyplácet do roku 2030, poté už se musejí církve postavit na vlastní nohy.

Největším příjemcem peněz z finanční náhrady je katolická církev. Katolíci ale odmítají návrh KSČM, který vláda v demisi podpořila, a to ten, že strana chce, aby církve z peněžitých náhrad odváděly daně.

autor: nab