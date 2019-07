Pět stovek rakouských lesníků protestovalo na hranici s ČR proti dovozu dřeva

„My lesníci jsme první obětí klimatických změn a nyní ohrožuje naši hospodářskou existenci ještě cenový tlak kvůli dovozu zahraničního zboží,“ uvedl starosta severorakouského městečka Thaya a zároveň předseda místní pobočky zemědělského svazu Eduard Köck. Současnou situaci na trhu se dřevem označil za „dovozní šílenství“, v Rakousku by se mělo podle něj zpracovávat nejprve rakouské dřevo. „Každopádně požadujeme zastavení nepotřebného dovozu dřeva,“ dodal Köck.

„Pokud nedojde ke změně v uvažování, dokážeme si představit, že brzy přijmeme další opatření,“ pohrozil v prohlášení k akci zemědělský svaz bez bližších podrobností.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) uvedl, že naprostou většinu dřeva ze státních lesů kupují a dál zpracovávají či prodávají smluvní partneři podniku v rámci takzvané komplexní zakázky. Podnik tak podle mluvčího Martina Zajíčka neovlivňuje, kdo bude konečným příjemcem dřeva. Dodal, že loni LČR z celkové těžby 11 milionů metrů krychlových dřeva přímo do Rakouska vyvezly zhruba 100 000 metrů krychlových.

Podnik uvedl, že stejná situace, proti které protestují rakouští lesníci, je v celé Evropě, v Polsku, v Německu či na Slovensku. „Hlavním důvodem těžkostí celého odvětví jsou měnící se podmínky v krajině v reakci na probíhající klimatickou změnu,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že podnik nyní dokončuje přípravu nové obchodní strategie do roku 2024, která zohledňuje aktuální situaci na trhu s dřívím i výhled do budoucích let.

Podle listu Kurier si zvolili lesníci hraniční přechod Fratres/Slavonice k protestu proto, že přes něj do Rakouska přijíždí řada kamionů se dřevem z Česka.

Protestní akcí na hranici chtěli rakouští lesníci upozornit na „dramatickou situaci“ v jejich odvětví. Kvůli kůrovci i následkům klimatických změn mají podle nich nyní pily a další dřevozpracující podniky k dispozici množství dřeva z rakouských lesů. Navzdory tomu ale v poslední době dovoz dřeva vzrostl o 20 procent.

Předseda regionálního svazu lesníků Franz Fischer uvedl, že v průměru podniky, které spravují 30 hektarů lesa, nyní kvůli škůdcům a cenovému dumpingu ročně přijdou až o 6 000 eur (154 000 korun).

Dnešní protest se odehrál v severorakouské historické oblasti známé jako Waldviertel, tedy Lesní čtvrť, kde se tradičně těží dřevo. Podle agentury APA je v současnosti v této části Rakouska přiléhající k Jihočeskému a Jihomoravskému kraji poškozeno škůdci a následky klimatických změn 15 000 hektarů lesa. Hospodářské škody se pohybují kolem 220 milionů eur (5,6 miliardy korun), uvedla APA.

Psali jsme: NP Šumava: V šumavských lesích stoupá zásoba dříví Lesy ČR prodávají dříví veřejnosti Expert z lesnictví burcuje: Bezzásahovostí je chráněno epidemické rozšiřování kůrovce. Navíc sofistikovaná mediální propaganda a kampaň luxusně dotovaného Hnutí Duha... Česká obchodní inspekce: Při nákupu palivového dřeva pozor na ceny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab