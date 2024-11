Petr Drahota volá Okamurovi. Ten mu to nevzal a vysvětlil proč

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13719 lidí



Upozornil, že se kvůli Green Dealu má Česká republika už po roce 2025 stát závislá na dovozu elektřiny, jelikož právě to vyplývá z analýzy, kterou představila přenosová společnost ČEPS. „Do roku 2035 tak bude potřeba dobudovat zdroje s výkonem až 1 900 megawattů. Při extrémním vývoji počasí může být nedostatek ještě vyšší. Česko se po roce 2025 tedy změní z čistého exportéra na importéra elektřiny. Informovala o tom ČTK. Příčinou je plánovaný odklon výroby elektřiny z uhlí kvůli závazku snižovat emise CO2,“ podotkl Okamura s tím, že jeho hnutí SPD odmítá Green Deal Evropské unie i emisní povolenky.



Recept SPD na levnou elektřinu má být v podobě zastropování cen elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, „a to vše ve prospěch koncových zákazníků“. „Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti,“ sdílel Okamura s podobiznou premiéra Fialy a dovětkem, že SPD „odmítá zelené šílenství Bruselu a Fialovy vlády“.

Kromě „zeleného šílenství“ vadí Okamurovi na vládě i její rétorika směrem k části obyvatel Česka. Míní, že „vládní nenávistná rétorika o dezolátech, všudypřítomných agentech, dezinformacích či o ‚sviních‘, šířená neférovými mainstreamovými médii, připomíná bestiální krvelačnou válečnou propagandu.“



Podle předsedy SPD to může mít vážné důsledky. „Takový postup připravuje spuštění globální války a střední Evropa by se mohla proměnit v bojiště. To nikdy nedopustíme! Nechceme válku, chceme mír,“ zaznívá od Okamury na jednom z plakátů.

Ozývá se ovšem nejen kritika Fialova kabinetu. Došlo i na názornou ukázku, jak Okamura nakládá s hovory od ministerského předsedy.



Na videu, které předseda SPD zveřejnil na sociálních sítích, náhle zvoní mobil. Kdo volá? Okamura uvidí jméno „Petr Drahota“ s podobiznou premiéra Petra Fialy a hned zbystří a dává jasně najevo, jak s telefonátem od premiéra rychle naložit. „Problémů mám dost!“ uzná totiž šéf SPD a odhodlaně od vyzvánějícího mobilu raději odkráčí. Zdali podobnou taktiku Okamura volí nejen ve scénkách, ale i při reálných telefonátech z Kramářovy vily, se předseda SPD nepochlubil.

