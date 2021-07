Petr Fiala, jak ho neznáte. Tohle by v Bruselu leckoho položilo

reklama

„Udělám, co politik nemá dělat, a nejprve vám to řeknu trochu složitě a pak trochu jednoduše,“ začal Fiala odpovídat Tesárkovi na otázku ohledně eura.

Jedním dechem doplnil, že se setkává se spoustou podnikatelů, kteří jednoznačně říkají, že euro chtějí. On osobně by se prý asi cítil pohodlně, kdyby při cestách po EU mohl mít v kapse euro a nemusel nic měnit. „Je to určitě projekt, který má v sobě mnoho zajímavého, konstatoval.

Okamžitě však dodal, že euro má i druhou stránku.

„A teď ten konzervativní pohled. Máme tu českou korunu, která funguje, a máme tu euro, které v něčem funguje, ale v něčem má spoustu problémů, protože eurozóna má obrovské strukturální problémy. A pro mě jako pro konzervativního člověka z toho vyplývá následující závěr: ano, euro je určitě zajímavé, ale pro Českou republiku je nevýhodné. Tudíž ho nepřijímejme. Kdyby bylo pro českou ekonomiku výhodné, tak se o tom začněme bavit, ale je nevýhodné. A protože jsem použil slova ‚strukturální změny‘, tak z toho vyplývá, že já ani moc nejsem přesvědčen, že by se v krátké době mohly ty podmínky změnit tak, aby to fungovalo,“ udeřil Fiala na projekt společné evropské měny.

„My kdybychom přijali euro, a to není strašení, to tak prostě je, tak bychom se museli podílet na rozpočtové nezodpovědnosti některých států eurozóny. Ta jistá míra solidarity z toho prostě vyplývá, a to pro českou republiku není výhodné,“ pokračoval v palbě s tím, že nehodlá platit rozpočtovou nezodpovědnost Řecka.

Poté upozornil na další problém. Zatímco v USA platí, že když na středozápadě nemáte práci a na východě chybějí pracovní síly, Američan ze středozápadu se sebere a přestěhuje se k New Yorku. Ale v eurozóně to takhle nefunguje. V Německu scházejí pracovní síly. Lidé na jihu Španělska zase nemají práci. Ale nestojí jim za to přestěhovat se z jihu Španělska do Německa. To podle Fialy ukazuje na slabinu projektu společné evropské měny.

Tentýž problém se ukazuje už na příkladu Itálie. Moderní Itálie je sjednocena nějakých 150 let, a přitom dodnes existují obrovské rozdíly mezi severem a jihem Itálie.

Zkrátka a dobře, euro je podle něj politický projekt s řadou historicky daných slabých míst.

„A pak je tu ještě teda jedna věc, která je hrozně důležitá, aby ji všichni věděli. My jsme otevřená exportní ekonomika a my prostě potřebujeme ten evropský otevřený prostor, aby tu byla prosperita. To prostě nejde jinak. My nejsme ekonomika založená na surovinách. My jsme závislí na tom obchodu, na tom exportu. Tak to prostě je. A pokud někdo říká, že by zavřel hranice, třeba kvůli migrantům, tak já mu říkám ‚dobře, ale to by znamenalo likvidaci české ekonomiky‘, To prostě nejde, to je pitomost,“ uvedl Fiala.

Českým firmám by dovolil účtovat v eurech, což by jim pomohlo, ale zároveň by to neznamenalo, že euro musejí vzít za své všichni Češi, Moravané a Slezané.

Celý rozhovor naleznete zde.

