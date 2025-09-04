Petr Fiala jen těsně utekl z lopaty Miroslavu Sládkovi

04.09.2025 12:51 | Zprávy

Pomyslnému hrobníkovi z lopaty možná utekl premiér Petr Fiala. Jen málo scházelo k tomu, aby při volební debatě České televize měl za soupeře někdejší hvězdu politiky 90. let Miroslava Sládka. Hnutí Česká republika na 1. místě se totiž jen těsně neumístilo v průzkumu, podle kterého ČT zve účastníky debaty. „A já se na debatu s panem premiérem Fialou přitom těšil. Chtěl jsem se ho zeptat, co blbne a proč dělá půl roku před volbami tolik hloupostí,“ posteskl si ParlamentnímListům.cz Sládek.

V průzkumu volebního potenciálu, který si u agentury Kantar objednala Česká televize, jen těsně neprošlo do hlavní osmičky hnutí Česká republika na 1. místě. Znamená to, že se stejně jako další menší strany nedostane do velkých debat v hlavním vysílacím čase. I tak se Miroslav Sládek, dříve republikán, nyní lídr kandidátky Česká republika na 1. místě v Jihomoravském kraji, raduje.

„Je div, je opravdu div, že nám Česká televize vůbec přiznala nějaký volební potenciál,“ komentuje Sládek průzkum.

„Ovšem to se dá vykládat dvěma způsoby. Za prvé, buď to je proto, aby nás nemuseli pustit do těch hlavních debat, protože do těch hlavních debat berou jenom ty, co mají větší volební potenciál. Nám řekli – máte tři a půl, vy půjdete s těmi pidi straničkami, které v tom grafu ani nejsou uvedeny,“ přemítá.

„Anebo to je způsob, jak říct občanům, podívejte se, oni mají jenom tři a půl procenta, váš hlas propadne, tak volte raději ty podvodníky z těch koalic S.A.P.D. (pozn. red. myslí SPD, které tak nyní nazývá) a STAČILO! Samozřejmě je to dvojsečná zbraň, ale faktem je, že za celé to hnutí, za které kandiduji –  Česká republika na 1. místě, které má volební číslo 10 – tak samozřejmě jsme rádi, že jsme se tam vůbec objevili,“ pochvaluje si.

„Při výběru stran do duelů vycházíme z průzkumu volebního potenciálu, který se zveřejňoval předevčírem v Událostech a tento klíč uplatňujeme i v těchto volbách stejně jako v těch minulých,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz Radek Konečný, zastupující tiskový mluvčí České televize.

„Pro menší uskupení máme pořad Politické spektrum, kde dostávají hlas i ona. Tam bude devátá až dvacátá šestá strana. Každá ze stran u nás dostane prostor prezentovat svůj názor,“ dodává.

V debatách v hlavním vysílacím čase pak kromě současných parlamentních stran dostane prostor ještě STAČILO!, Motoristé a těsně s volebním potenciálem pěti procent prošla na osmé místo Přísaha.

Česká republika na 1. místě s lídry Ladislavem Vrabelem a Miroslavem Sládkem se umístila na devátém místě a končí tak tabulku, která na první pohled působí, že by mohli být ještě i oni puštěni do hlavního vysílacího času.

„Pokud jsou na devátém místě, tak už se tam nevejdou,“ potvrzuje Radek Konečný. „Ale jak říkám, budou určitě pozváni do debat v rámci Politického spektra,“ uzavírá. 

I když ve velkých debatách veřejnoprávní televize bývalého republikána Miroslava Sládka ani pořadatele velkých demonstrací z Václavského náměstí Ladislava Vrabela diváci neuvidí, pomalu dostávají prostor i v dalších mainstreamových či liberálních médiích.

Miroslav Sládek dostal pozvání do menší soukromé televize DVTV, kterou založili bývalí redaktoři veřejnoprávních médií. Jak Daniela Drtinová, tak Martin Veselovský, kteří za projektem stojí, jsou proslulí svými manipulativními subjektivními otázkami vůči opozici a převážně vlastenecké scéně. Sládek se ale nepříjemného rozhovoru nebojí.

„Já vím, my jsme pro ně taková nepříjmená opozice. Ale já si myslím, že by v DVTV na mě měli být příjemní, protože já je pochválím. Protože taková NOVA nebo PRIMA či Česká televize mě nepouštějí vůbec na obrazovku. Navíc vím, že by se mnou do debaty nikdo nešel, protože se samozřejmě bojí, jak by z toho vylezl,“ vysvětluje Sládek.

„Takže je za prvé pochválím. A za druhé jim vlastně položím takové ty otázky, jako jsem pokládal třeba předsedovi vlády panu Fialovi, když jsem byl na jeho předvolebních mítincích a hlásil jsem se tam a on mě nechtěl vyvolat, protože on se bál mých otázek. Ale já jsem to přece nemyslel proti němu. Já jsem se ho chtěl jenom skutečně zeptat, co blbne, co to dělají za blbosti půl roku před volbama. Protože tak, jak se ta vláda chová a ti koaliční partneři SPOLU, tím, jak se chovají, tak oni vlastně nahrávají takovým těm, na které zároveň televizi nadávají.

Nahrávají té podvodné koalici S.A.P.D. (myšleno SPD) a STAČILO!, které si hrají na vlastence, ale nejsou jimi a vlastně je to podvod na vlastence. No a premiér a vláda dělají strašné chyby. Protože přece když mám nějaký názor, tak si za ním jdu. Nedělám hlouposti půl roku před volbami. A snažím se taky, to je politický boj,“ uzavírá.

autor: Jane Frank

