Petr Fiala jen těsně utekl z lopaty Miroslavu Sládkovi

V průzkumu volebního potenciálu, který si u agentury Kantar objednala Česká televize, jen těsně neprošlo do hlavní osmičky hnutí Česká republika na 1. místě. Znamená to, že se stejně jako další menší strany nedostane do velkých debat v hlavním vysílacím čase. I tak se Miroslav Sládek, dříve republikán, nyní lídr kandidátky Česká republika na 1. místě v Jihomoravském kraji, raduje.
„Je div, je opravdu div, že nám Česká televize vůbec přiznala nějaký volební potenciál,“ komentuje Sládek průzkum.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
„Anebo to je způsob, jak říct občanům, podívejte se, oni mají jenom tři a půl procenta, váš hlas propadne, tak volte raději ty podvodníky z těch koalic S.A.P.D. (pozn. red. myslí SPD, které tak nyní nazývá) a STAČILO! Samozřejmě je to dvojsečná zbraň, ale faktem je, že za celé to hnutí, za které kandiduji – Česká republika na 1. místě, které má volební číslo 10 – tak samozřejmě jsme rádi, že jsme se tam vůbec objevili,“ pochvaluje si.
„Při výběru stran do duelů vycházíme z průzkumu volebního potenciálu, který se zveřejňoval předevčírem v Událostech a tento klíč uplatňujeme i v těchto volbách stejně jako v těch minulých,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz Radek Konečný, zastupující tiskový mluvčí České televize.
„Pro menší uskupení máme pořad Politické spektrum, kde dostávají hlas i ona. Tam bude devátá až dvacátá šestá strana. Každá ze stran u nás dostane prostor prezentovat svůj názor,“ dodává.
V debatách v hlavním vysílacím čase pak kromě současných parlamentních stran dostane prostor ještě STAČILO!, Motoristé a těsně s volebním potenciálem pěti procent prošla na osmé místo Přísaha.
Česká republika na 1. místě s lídry Ladislavem Vrabelem a Miroslavem Sládkem se umístila na devátém místě a končí tak tabulku, která na první pohled působí, že by mohli být ještě i oni puštěni do hlavního vysílacího času.
„Pokud jsou na devátém místě, tak už se tam nevejdou,“ potvrzuje Radek Konečný. „Ale jak říkám, budou určitě pozváni do debat v rámci Politického spektra,“ uzavírá.
I když ve velkých debatách veřejnoprávní televize bývalého republikána Miroslava Sládka ani pořadatele velkých demonstrací z Václavského náměstí Ladislava Vrabela diváci neuvidí, pomalu dostávají prostor i v dalších mainstreamových či liberálních médiích.
Miroslav Sládek dostal pozvání do menší soukromé televize DVTV, kterou založili bývalí redaktoři veřejnoprávních médií. Jak Daniela Drtinová, tak Martin Veselovský, kteří za projektem stojí, jsou proslulí svými manipulativními subjektivními otázkami vůči opozici a převážně vlastenecké scéně. Sládek se ale nepříjemného rozhovoru nebojí.
„Já vím, my jsme pro ně taková nepříjmená opozice. Ale já si myslím, že by v DVTV na mě měli být příjemní, protože já je pochválím. Protože taková NOVA nebo PRIMA či Česká televize mě nepouštějí vůbec na obrazovku. Navíc vím, že by se mnou do debaty nikdo nešel, protože se samozřejmě bojí, jak by z toho vylezl,“ vysvětluje Sládek.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Nahrávají té podvodné koalici S.A.P.D. (myšleno SPD) a STAČILO!, které si hrají na vlastence, ale nejsou jimi a vlastně je to podvod na vlastence. No a premiér a vláda dělají strašné chyby. Protože přece když mám nějaký názor, tak si za ním jdu. Nedělám hlouposti půl roku před volbami. A snažím se taky, to je politický boj,“ uzavírá.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jane Frank
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.