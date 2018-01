Petr Fiala na kongresu vypálil k volbám: Současný prezident si "potřebuje odpočinout"

„Obracím se na občany České republiky, kteří včera (v pátek) ani dnes ještě nebyli volit v prezidentských volbách, prosím vás, zvažte to. Věnujte tomu pozornost, nenechte rozhodnutí na jiných, ani neodkládejte svůj hlas na druhé kolo,“ apeloval na voliče Fiala.

Podle něj by lidé neměli dopustit překvapení, které by se jim pak třeba nemuselo líbit. „Zabraňte překvapení v prvním kole,“ uvedl za potlesku delegátů Fiala. Podle něj musí lidé pomoci do druhého kola prosadit co nejlepšího kandidáta, který přinese šanci na změnu v úřadu prezidenta České republiky.

Fiala uvedl, že se přítomní sice nemusí shodnout na ideálním nástupci v prezidentském úřadu, je však přesvědčen, že se shodnou na tom, že si současný prezident „potřebuje odpočinout“.

„Shodneme se na tom, že současný způsob výkonu funkce prezidenta naši společnost rozděluje,“ řekl Fiala. Z úřadu, který podle předsedy ODS v demokratické tradici vždy představoval noblesu, Zeman udělal pokleslou reality show a ke konci mandátu místy i tragikomedii. Prezidentem jsou navíc občas zpochybňovány některé klíčové strategické zájmy České republiky, řekl rovněž Fiala.

V pátek si našly cestu k urnám zhruba dvě pětiny voličů včetně všech devíti prezidentských kandidátů. Do dnešního poledne se volební účast v prvním kole prezidentských voleb zatím nejčastěji pohybovala mezi 50 a 55 procenty. Volební místnosti se uzavírají ve 14:00. Drtivá většina výsledků, které budou k dispozici na volebním webu, by mohla být podle odhadu statistiků známa do dnešního večera. Při první přímé volbě hlavy státu v Česku před pěti lety účast v prvním kole přesáhla 61 procent.

Pokud žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 26. a 27. ledna.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Česko čeká druhý den prvního kola volby prezidenta Šimůnek (KSČM): Jen Miloš Zeman je pro mne prezidentem ODS si na kongresu v Ostravě zvolí nové vedení Dlabajová (ANO): Pět minut vašeho času může ovlivnit budoucnost naší země na dalších pět let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla