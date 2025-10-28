Petr Holec si to vyřídil s Jindřichem Šídlem

Petr Holec v textu uveřejněném na serveru Gazetisto tvrdí, že část novinářů se stále nesmířila s výsledkem demokratických voleb. Stále se nesmířila s tím, že volby vyhrál Andrej Babiš (ANO) a že Petr Fiala (ODS) bude muset odejít.
„Začněme Jindřichem Šídlem, hlavní obvyklým podezřelým a roztleskávačem Fialova ulhaného a neúspěšného režimu ze Seznam Zpráv. Ten usedl ke svému uhelnému podcastu s miliardářem Janem Dobrovským a ještě než máme novou vládu, máme tu pokec dvou titánů s titulkem Budou mít Češi ještě horší vládu než Slováci? Rozumějte: Budeme mít horší vládu než Slováci, protože to prostě není vláda, kterou Šídlo volil,“ napsal ve svém komentáři Holec, podle kterého Jindřich Šídlo o slovenské politice vlastně nic neví a prý vychází jen z toho, co vypráví bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vášáryová.
Podle Holce je pro Šídla podstatné to, že slovenského premiéra Roberta Fica vnímá jako třídního nepřítele. Stejně jako budoucího českého premiéra Andreje Babiše.
Holec ale nezůstal jen u Jindřicha Šídla. Zmínil i další novináře, kteří z publicistova pohledu těžce snášejí možnost, že Andrej Babiš opravdu chce ulevit českým občanům a právě proto odmítá systém emisních povolenek pro domácnosti známý pod označením ETS2.
Jenže z pohledu některých novinářů zkrátka a dobře není správné odmítat politiku EU. Tak to vidí Petr Holec, který své kolegy z branže nešetří.
autor: Miloš Polák