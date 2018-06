Petra Procházková: Lidé na Donbasu pláčou po SSSR. Jsou lehce manipulovatelní

„Ta normalizační doba možná nastupuje a ti Ukrajinci v tom zůstanou sami. Nejpravděpodobnější scénář je bohužel ten, který třeba funguje v Gruzii,“ podotkla k rusko-ukrajinským vztahům Procházková. V té souvislosti hovořila například o Abcházii. „Je to hrozná legrace, protože jakoby jedete do samostatné Abcházie, oni vám dají vízum, ale zároveň musíte projít kordonem ruských vojáků, kteří vás zkontrolují. Něco takového podle mého názoru bude na Donbase,“ dodala Procházková.

Následně pohovořila o tom, že Kyjev by měl chystat podlost v době mistrovství světa, aby jej zkazil. Tou podlostí by měl být útok na Donbas. „Putin měl na to říci, že by chtěl varovat Ukrajince, že pokud se to stane, tak se má Ukrajina rozloučit se státností jako takovou,“ podotkla Procházková.

Video najdete ZDE

„Celý konflikt na Ukrajině je složitý, málokdo mu rozumí,“ dodala Procházková.

„Donbas vymřel kompletně a Stalin tam šikovně dovezl z různých koutů lidi... Když uměle vytvoříte takovouto skupinu, tak dlouhou dobu není sounáležitá a není schopná nějakého odporu,“ poznamenala Procházková. „Tito lidé nemají vztah k Ukrajině, ani k Rusku. Jediní, po čem pláčou, je Sovětský svaz. Jde o homo sověticus – produkt, který dávno přežívá ten stát. Tito lidé jsou velmi manipulovatelní,“ poznamenala dále Procházková.

Psali jsme: Tomáš Haas se směje tomu, co se před mistrovstvím světa píše o Rusku Sdělení ČNB k tématu pojistných smluv životního pojištění Vondra (TOP 09): Drobení sil dnes nemá žádný smysl Hynk (KDU-ČSL): Kandidátka sice ještě není kompletní, ale jsem připraven být jejím lídrem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef