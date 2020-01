Petříček na ČT: Teď za to odpovídá i Babiš! A slova o tom, zda ČSSD podrží Křečka

Vláda přišla o dalšího ministra dopravy, nového samostatně úřadujícího mít do dalších voleb nebude, tak to chce premiér Andrej Babiš (ANO). Koaliční partner sociální demokracie s tím nesouhlasí. „Rozhodnutí představuje řadu rizik. Ušetřením jednoho platu můžou vzniknout velké problémy,“ uvedl šéf české diplomacie Tomáš Petříček v pořadu Interview na ČT24. Premiér podle něj nyní částečně přebírá odpovědnost, že se doprava nezhorší. Kromě toho také prozradil, proč se sociální demokraté rozhodli podpořit prezidentského kandidáta Stanislava Křečka do funkce ombudsmana.

Vladimír Kremlík končí ve funkci ministra dopravy, narazil u Babiše kvůli tendru na dálniční známky. „Bylo to rozhodnutí ANO, které spravuje resort dopravy. A situaci podle mě vyhodnotil správně. Zakázka byla předražená a my máme zájem šetřit veřejné prostředky," sdělil ministr Havlíček. Časté střídání lidí v čele resortu dopravy podle něj vypovídá zřejmě o tom, že Ministerstvo dopravy má celou řadu problematických záležitostí a vyžaduje zvýšenou pozornost.

Nyní má Ministerstvo dopravy řídit současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Petříček připustil, že je otázka, zda je v jeho kapacitách zvládnout takto dva náročné resorty. „Havlíček má na starosti inovační strategii, připravuje se nyní nová hospodářská strategie, to je samo o sobě obrovská agenda. K tomu bude mít celý složitý resort dopravy...,“ neskrýval Petříček pochyby. Pro Havlíčka to podle něj bude zcela jistě náročný úkol.

„Nevím, zda je to rozhodnutí z nouze. Nicméně tímto pan premiér Babiš převzal částečně odpovědnost za to, že se česká doprava nezhorší. Tímto hnutí ANO říká, že přebírá zodpovědnost za to, jak Ministerstvo dopravy bude dále fungovat,“ konstatoval Petříček.

„Upozorňujeme na to, že takové personální spojení těchto dvou velkých resortů je podle našeho názoru komplikované a představuje řadu rizik,“ shrnul Petříček a zopakoval, že tato personální rozhodnutí však respektují.

„Je otázkou, jestli ušetřením jednoho platu pro ministra nebudou teď v budoucnu vznikat velké problémy,“ obává se dál Petříček, který si nedovede představit, že by sám řídil dvě oddělená ministerstva. „Řízení jednoho resortu zabere čas. I s tím, že premiér čeká od ministrů, že budou hledat úspory...,“ poznamenal ministr.

Havlíček je podle Petříčka bezesporu velmi pracovitý člověk, jenž své práci věnuje mnoho času a energie. „Naše dosavadní spolupráce s Havlíčkem je dobrá, nemohu si na ni stěžovat, za poslední rok jsme nastavili společně řadu věcí tak, aby fungovaly lépe,“ řekl ministr dopravy.

Vliv na premiéra v této otázce sociální demokracie podle ministra nemá. „Není to už takový zvyk, že sociální demokracie s něčím nesouhlasí a premiér stejně koná, jak chce?“ pousmála se moderátorka Zuzana Tvarůžková. „Můžeme vyjádřit své obavy... je to ale skutečně na panu premiérovi, jak s nimi naloží,“ připustil Petříček. Připomněl však, že podle koaliční smlouvy resort dopravy přísluší hnutí ANO a dohoda je, že personální otázky koaličního partnera ČSSD nekomentuje.

Následně padla na stůl otázka, jak moc je ČSSD jednotná, co se týká podpory Stanislava Křečka do funkce ombudsmana. „V úterý to řešil náš poslanecký klub. Předseda doporučil poslancům podpořit Křečka s tím, že je na každém z poslanců, jak se sám rozhodne,“ odpověděl Petříček s tím, že on se této volby účastnit nebude, jelikož není poslancem.

Je Křeček pro Petříčka vhodný kandidát na post ombudsmana? „Mám k některým jeho vyjádřením ohledně role ombudsmana výhrady. Nicméně pokud je shoda na tom, jak má být úřad řízen, tak je to člověk, který má dostatečné předpoklady. S řadou jeho názorů se však osobně neslučuji,“ uzavřel ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

