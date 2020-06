Pěvkyně Pecková se rozohnila před „chvilkaři“: S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby!

„Jsem člověk otevřený a stejně tak potřebuji mít kolem sebe otevřený prostor, otevřenou Evropu,“ zkritizovala zavřené hranice během koronavirové krize operní pěvkyně Dagmar Pecková během svého projevu k podporovatelům spolku Milion chvilek pro demokracii, jehož členové se dnes večer sešli na Staroměstském náměstí v Praze i v jiných částech republiky. Varovala před tím, že se situace začíná podobat té za minulého režimu. „Zcela vážně se ve Sněmovně mluví o tom, že se umělci pošlou do polí a do výroby,“ zhrozila se.

reklama

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8292 lidí



Shrnula, že celou dobu koronavirové krize byla nucena strávit mimo území České republiky. „Vyjela jsem si do Německa na pár dní za rodinou a cvak… zavřeli nám hranice,“ vzpomenula s tím, že nikdo tehdy netušil, na jak dlouho byla opatření zavedena. „Už nikdy nechci zažít situaci, že nebudu vědět, kdy mě pustí přes hranice zpět do mé vlasti nebo zažít strach, co je zrovna s mou rodinou, když nemohu jet za ní. Jsem člověk otevřený a stejně tak potřebuji mít kolem sebe otevřený prostor, otevřenou Evropu,“ vyjevila. „Ta možnost, že by se spousty věcí mohly vrátit do stejných kolejí jako více než před třiceti lety, je skličující a nahání strach,“ dodala.



Operní pěvkyně prý pozoruje, co za „falešnosti a šikany se plíží naší společností“. Příkladem uvedla šití roušek, aby bylo možné plnit vládní nařízení. „Hlava tohoto státu, náš prezident, jim ani nepoděkuje,“ pustila se do Miloše Zemana. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S umělci se podle ní na mnoha místech mluví a jedná „jak po roce 1948“. „Politicky se kádrují na dobré a špatné a podle zásluh jsou odměňováni,“ tvrdí. „Zcela vážně se ve Sněmovně mluví o tom, že se pošlou do polí a do výroby,“ zhrozila se. „Proboha, to už tady snad jednou bylo,“ dodala své zděšení.



„Stejně děsivé podle umělkyně jsou ‚politické tlaky na nezávislost České televize‘. Musíme být schopni právě její nezávislost uchránit. Musí zůstat veřejnoprávní a nikdo nesmí ovlivňovat její činnost,“ referovala. Díky sociálním sítím se podle Peckové šíří „nebezpečná propaganda všeho druhu“. „Lidé se nechávají ovlivňovat velmi snadno. Předsudky, intolerance a naprostá nepřipravenost se orientovat v čemkoli,“ vyčetla.



Společnost by se prý již neměla nechat „štvát shora proti sobě“. Varovala před tím, aby jedna skupina nenáviděla druhou. Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

A svůj proslov ke Staroměstskému náměstí zakončila citátem Václava Havla: „Nenávidět neumí a jsem tomu rád. Když pro nic jiného, tak už proto, že nenávist kalí zrak, a tím znemožňuje hledat pravdu.“ Psali jsme: Na značky a roušky nasadit! Ne všichni uposlechli. Tak začala demonstrace Milionu chvilek v Praze Pecková (STAN): Po premiérovi jsem chtěla, aby obcím vrátil peníze, které jim vzal. Ne přes zbytečné dotace Pěvkyně Pecková se pustila do české společnosti: Když hájím kulturu, nazývají mě elitářkou. Mám v Německu za sousedy migranty a přijali jsme je Slavná pěvkyně Pecková promlouvá: V jedné věci je prý EU naprosto dokonalá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.