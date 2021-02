Pirát Michálek vynesl spory ve vládě. Babiš namletý na kousíčky. A budou ho v tom koupat

Hosty první hodiny nedělní Partie televize Prima byli poslanci Ondřej Veselý (ČSSD), Vlastimil Válek (TOP 09), Jakub Michálek (Piráti) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Všichni se tvrdě pustili do premiéra Andreje Babiše (ANO). „Ty kroky, které se tam staly, byly obrovské osudové chyby. My jme vedli jednání i s ministry a spousta z nich byla zděšena z toho, že jim do toho premiér zase zasáhne,“ konstatoval Michálek. „On když jedná, tak se tváří, že on je o něco žádán. Ta jednání jsou šílená,“ přisadil si Veselý.

reklama

Anketa Nevídaný chaos po konci nouzového stavu nazvete: bordelem jako v tanku 1% pochopitelným krokem poslanců 3% tupostí ODS, TOP 09, Pirátů... 81% neschopností premiéra jednat 13% velkou škodou, již odnesou děti a živnostníci 2% hlasovalo: 3927 lidí

Veselý na to konto požádal občany, aby se nadále co nejvíc izolovali a když už se musí setkávat s dalšími lidmi, tak ať dodržují pravidlo nošení roušek, udržení rozestupů a mytí si rukou.

Válek se snažil občany uklidnit. „Můj vzkaz pro lidi – nebojte se. Všechna rozumná a smysluplná opatření mohou fungovat dál. Ten vzkaz je takový, že pokud je nesezdaný pár a zodpovědně se stará o svoje děti, tak tím, že se vezmou, se toho moc nezmění.“ vysvětloval poslanec TOP 09.

Michálek byl podstatně tvrdší. Razantně udeřil především na premiéra Andreje Babiše. „Situace není dobrá, myslím si, že se bude i nadále zhoršovat,“ varoval Michálek. „Ty kroky, které se tam staly, byly obrovské osudové chyby. My jsme vedli jednání i s ministry a spousta z nich byla zděšena z toho, že jim do toho premiér zase zasáhne,“ konstatoval. Jedním dechem doplnil, že nouzový stav se může vrátit, ale opatření je třeba racionalizovat.

Veselý konstatoval, že zrušení nouzové stavu bylo chybou, ale prý chápe opozici, která je z Babiše frustrovaná. Sám prý Babiše úři jednání zažil. a byl konsternován. „On když jedná, tak se tváří, že on je o něco žádán. Ta jednání jsou šílená. Odborníci něco rozhodnou, ale on s PR vyhodnotí, že to není dobré a zasáhne do toho,“ potvrdil Veselý.

Válek volal po tom, že je třeba vyvinout velký tlak na Andreje Babiše, aby konečně začal pracovat ve prospěch lidí.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ondráček se ke kolegům přidal. Konstatoval, že komunisté po racionalizaci opatření volají už dlouho, ale Babiš na to nereagoval.

Jestliže bude reagovat alespoň na požadavky hejtmanů, komunista bude spokojen. „Pokud výsledek jednání s hejtmany bude, že se vrátí děti do škol a narovnají se některé nesmysly, tak já budu tleskat,“ poznamenal.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se znovu dostal ke slovu Michálek, konstatoval, že Piráti s experty připravili v paragrafovém zdění epidemický zákon, ale premiér Andrej Babiš se jím odmítal zabývat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Válek konstatoval, že Babiš se tvářil, že by mohl jednat s opozicí, ale pak s nimi nevyjednává.

Veselý potvrdil, že přesně takhle to vpadá při jednáních s Andrejem Babišem, že předseda vlády hledí především na PR a údajně mu oponují jen poslanci ČSSD. „A když z té vlády utečeme, tak už to bude jenom o tom, který ta jednání blokuje. Jenom pět ministrů premiérovi vzdoruje a něco někam posouvá. A když my zmizíme, tak se to úplně zhroutí,“ hájí účast sociální demokracie ve vládě Veselý.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se ozval Ondráček a konstatoval, že pokud někdo může za to, že děti nechodí do školy, tak je to ČSSD. „Za ten chaos, který tady je, za ten může především sociální demokracie,“ vypálil Ondráček.

Veselý se okamžitě ohradil. „To samozřejmě není pravda. Návrat do škol ano, ale my ty děti musíme testovat a to se teď s koncem nouzového stavu zhroutilo,“ oponoval Veselý. A znovu varoval, že konec nouzového stavu přinese problémy. „Když se rozvolní opatření, sejde se 500 lidí na Letné a budou pařit... rozšíří se mezi nimi covid, nebo nerozšíří?“ ptá se.

Když dostal znovu slovo Válek, vysvětloval, proč není dobré otevírat lyžařské areály. „Ten problém je v tom, že když do skiareálů najedou lyžaři a zraní se, tak ty nemocnice už budou mít velký problém se o ně postarat. To je ten problém skiareálů. Ty nemocnice už jsou na hraně,“ upozornil Válek.

„Ale teď není situace na to, aby vznikala nová vláda. Ta situace je velmi. velmi, velmi vážná. Tak pojďme přesvědčit pana premiéra, aby se do toho nepletl, nebo aby dělal to, co dělat má,“ prohlásil Válek.

I Michálek konstatoval, že teď není čas na změnu vlády. Teď je třeba řešit krizovou situaci. „Já si myslím, že je třeba, aby Andrej Babiš dovládl a nesl odpovědnost za to čtyřleté vládní období, které bylo plné chaosu,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Veselý prozradil, že Babiš občas vyhrožuje sociálním demokratům, že je vyhodí z vlády, ale i Babiš podle Veselého dobře ví, že by prezident Miloš Zeman vytvořil poloúřednickou vládu, což by se nemuselo líbit ani Babišovi.

„Když odejdeme z vlády, tak já vám garantuju, že všechno spadne. Všechno spadne. Podle toho, jaké já mám informace, tak těch 9 ministrů za ANO se bojí cokoliv říct,“ konstatoval Veselý.

Ondráček v tu chvíli znovu rýpl do ČSSD a připomněl, že i sociální demokraté opakovaně hrozí odchodem z vlády, ale nakonec neodešli.

„Problém je, že já už začínám mít obavu z toho, jestli pan premiér chce, aby se situace zlepšovala. On pořád jen říká, my chceme nouzový stav. Ale nouzový stav je jen rámec,“ upozornill lékař a poslanec Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vláda bude pokračovat v jednání s hejtmany o nouzovém stavu Primátor Nedvědický: Občané by i po stavu nouze měli zůstat zodpovědní Opozice zdůrazňuje potřebu dalších jednání s vládou Hejtman Kuba: Zdaleka ne všechna opatření jsou vázána na nouzový stav a budou platit i nadále

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.