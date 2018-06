Pirát Pikal se obořil na Zemana: Nemá co Pocheho kádrovat. Vláda žádá o důvěru Sněmovnu, ne jeho

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal z České pirátské strany napomenul prezidenta republiky Miloše Zemana. A to alespoň v rozhovoru pro Český rozhlas.

Úlohou prezidenta není podle Pikala z Pirátské strany kádrovat ministry. „Uzurpuje si pravomoci,“ řekl Pikal. A to přesto, že i jim jako Pirátské straně vadí, že by na postu šéfa diplomacie měl usednout europoslanec Miroslav Poche. „Miroslav Poche je osoba, se kterou bychom ve vládě měli i my problém,“ poznamenal Pikal, jemuž vadí, jakým způsobem Poche daroval ČSSD finance.

Ty výhrady, které však pronáší prezident, považuje Pikal za zástěrku. Myslí si, že hlavním Zemanovým problémem s Pochem je to, že europoslanec jej nepodpořil před prezidentskými volbami a vyjádřil svou podporu Jiřímu Drahošovi.

Původní text ZDE.

„Prezident se vůči Pochemu vymezuje z ideologických pozic, ale vláda se opírá o důvěru Sněmovny, ne prezidenta,“ řekl zostra Pikal. Jeho strana chce v opozici především držet kurz a představovat vlastní návrhy. „Nemáme problém se o jednotlivých zákonech bavit s kýmkoli,“ zakončil Pikal.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bůh Miloš odvrátil tvář od Šlechtové, posmívá se Martin Fendrych Jihlavská nemocnice má nový diagnostický přístroj. Pomůže zejména onkologickým pacientům Žádné sbližování, Juncker s Merkelovou se chystají na finální bitvu. Jenže tentokrát proti sobě mají hodně silného hráče... Kraj Vysočina: Dopravní experti z Vysočiny a Dolního Rakouska se setkali v Retzu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef