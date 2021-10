Pirát po 8 letech praštil s členstvím: Zelená katastrofa, gayové, konec. Bartoš se sesouvá

reklama

Po nedělní debatě se na šéfa Pirátů Ivana Bartoše valí kritika, že nebyl schopen se adekvátně utkat s premiérem Andrejem Babišem. Podstatné je, že tato kritika a zklamání v největší míře proudí prakticky z vlastních řad. Do toho přichází i nemilá zpráva zevnitř Pirátské strany.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 17% Ne 78% hlasovalo: 3915 lidí

Odchod jednoho člena jako takový pro politickou stranu jistě neznamená žádnou citelnou ztrátu, nicméně ze symbolického hlediska může veřejné ukončení členství s tak silně vyargumentovaným zdůvodněním pár dnů před volbami svůj nemalý dopad mít.

“Ukončil jsem členství ve straně, protože hodně zezelenala, a s tím se bohužel neztotožňuji. Ač stále vidím mnoho pozitivního, co Piráti přináší, bohužel nadále nemohu být někým, kdo by se celkově za současné směřování strany mohl podepsat a přesvědčovat o tom své okolí. Když jsem se v roce 2010 stal příznivcem a poté v roce 2013 členem, viděl jsem za pirátskou nálepkou liberální stranu, která chce podporovat individualitu a svobodu jednotlivců a zároveň chránit právo na soukromí, která chce vyvíjet společnost za pomoci vzdělávání lidí reálnými poznatky, bojovat proti praktikám monopolů a oligopolů, a co se týče státu, ten přivést do digitální doby a co nejvíce otevřít lidem. Stačí se podívat na tehdejší programy, co v nich bylo,” vzpomínal Vopařil ve svém zdůvodnění.

Sice podle svých slov vstupoval do strany až příliš alternativní, ale neměl s tím problém. “Navíc jsem očekával, že se strana časem určitým způsobem změní. To se opravdu stalo, bohužel rozhodně ne však tak, jak by mi bylo po chuti. Bohužel se u Pirátů čím dál víc objevují tendence a směřování, které vykazuje Strana zelených, což je strana, ke které jsem nikdy neměl kladný vztah. Ač s tématy obecně se většinou dá souhlasit, problém je způsob, jakým k nim přistupuje, který bych obecně nazval jako diktatura progresivismu,” kritizuje odcházející člen Pirátů. Vadí mu i situace v Praze, kdy na úkor přílišné podpory cyklistů jsou biti řidiči motorových vozidel.

Celé zdůvodnění odchodu od Pirátů z Pirátského fóra:

“Otevřenost k menšinám je též dobře, a že např. Piráti aktivně podporují tzv. manželství pro všechny, plně kvituji. Na druhou stranu, vzhledem k dění na západě, kde je jedinec, který by se zdráhal nazvat svazek homosexuálů manželským pomalu vyloučen ze společnosti, se mi nelíbí hyperkorektivismus, který ve straně sílí. Jestliže tak snadno došlo k přejmenování Mladých Pirátů na Mladé Pirátstvo, mohu se obávat, že budeme brzy chtít poučovat novináře, aby nepoužívali pojem divák, ale neutrální obecenstvo, jak to dělají Zelení. Zmínil jsem jeden příklad, ale nějak mám bohužel takový pocit obecně, byť teď nedodám další podklady. Zmíněné dva příklady jsou ovšem relativně drobné detaily, tím zásadním je pro mě něco jiného. Něco, co bude mít obrovský dopad na další vývoj České republiky. A tím je klimatická politika. Jsem přesvědčen, že Česká republika je z hlediska hospodářské úrovně na straně jedné a strukturou průmyslu na straně druhé zemí, na kterou, respektive lépe řečeno, na jejíž občany dopadne domluvený Green Deal velmi silně, v negativním slova smyslu. Ekologie je správná věc, ale tohle je spíše šílenství. Stačí, když slyším Mikuláše Peksu a je mi jasné, že pokud by u vlády v ČR byli jemu podobní, byla by to pro mnoho lidí finanční katastrofa,” má jasno Vojtěch Vopařil a přiznává, že v posledních volbách do Evropského parlamentu ani nevolil tehdy svou domovskou Pirátskou stranu.

Fotogalerie: - Klima nepočká...

“Budu tedy držet palce, ať Piráti zelenou vlnu zvládnou a nenechají se jí strhnout do hlubin, kde již čeká křižník Zelených. Na tuto výpravu už ovšem musíte sami, já zůstávám na pevnině,” konstatuje dnes již exčlen Pirátů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do jaké míry jde o zcela ojedinělý případ, těžko posoudit. Je však viditelný. Pokud jde o Piráty jako takové, ti s blížícími se volbami postupně v průzkumech ztrácí na úkor koalice SPOLU, ale i “jejich” Starostů a nezávislých. V to podle našich informací doufá i část koalice SPOLU. Konkrétně, že kandidáti STANu na základě preferenčních hlasů ve značné míře přeskáčou Piráty. Co přesně říkají jedny z posledních průzkumů před otevřením volebních místností?

Závěry měření agentury STEM ukazují, že koalice Pirstanu by získala 17,4 procenta hlasů. Podle společnosti Phoenix Research pak dokonce pouze 15,1 procenta. To je proti březnovému rekordu 34 procent podle agentury Kantar pád o víc než polovinu.

Nehezkým překvapením byl pro některé progresivní liberály výkon šéfa Pirátů Ivana Bartoše v nedělní debatě lídrů stran na CNN Prima News, o čemž již ParlamentníListy.cz informovaly.

“Bartoš na to fakt nemá. To je hrozný,” posteskl si na Twitteru podnikatel v oblasti vzdělávání Ondřej Kania. “Nikdy, nikdy to lidem bez talentu nedojde. Bartoši, drž hubu o těch řešeních a celou dobu jenom řvi s tím dopisem v ruce na Babiše, že jeho lidi jedou v exekučním byznyse. Copak nikdo nechápe, jak se máchá držkou v talíři?” soptil youtuber a publicista Ondřej “Bratříček” Tesárek.

Psali jsme: To je trapné! Člověk, který byl rektor, to nechápe, „sejmul“ Babiš Fialu v další debatě ,,Bartoš vyjel jak had. Ten ksicht!" Kamery Primy jinde, ale svědek viděl moc dobře Babiš: Začnou lidem sahat na majetek. Totální proměna světa, Fiala to nezvládne Prima: Řev, až se Okamura přeslechl a bylo zle. Závěr, jaký Česko nevidělo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.