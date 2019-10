Pirát z europorlamentu: Slovensko pár uprchlíků přijalo a nikdo ho před soud netahá

Závěry generální advokátky Soudního dvora Evropské unie jsou v tuto chvíli skutečně jenom závěry generální advokátky, připomněl na úvod Marcel Kolaja. Nyní je třeba vyčkat na výsledek řízení u evropského soudního dvora. „Dokud toto rozhodnutí nebude na stole, nedá se předpokládat, jaké to bude mít na Česko dopady,“ uvedl s tím, že součástí rozhodnutí budou i opatření, která by pak Česká republika měla přijmout.

Toto téma je podle Kolaji velmi zpolitizované a není prý potřeba v tuto chvíli podléhat hysterii. „Žádná migrační krize teď neprobíhá, je to dobrý čas k tomu, aby si členské státy mezi sebou na poli Evropské unie vyjasnily, jaký přístup by Evropa měla mít k migraci a přijímání uprchlíků obecně,“ myslí si Kolaja. „V tomto tématu také není opravdu potřeba strašit a propadat panice,“ doplnil.

Systém kvót, který Česká republika rozporovala, je podle místopředsedy Evropského parlamentu „politicky mrtvý“. „To je opět další důvod, proč tu diskusi otevřít,“ poznamenal.

Vyjádření generální advokátky stojí na argumentu, že pro zajištění pořádku a bezpečnosti svých občanů členské země měly prostředky i za splnění unijních povinností. V tomto ohledu je podle Kolaji potřeba se také podívat na to, jak dopadlo například Slovensko. Proti Slovensku žaloba vedena nebyla, přesto Slovensko nepřijalo více než několik málo urpchlíků. „Proto si myslím, že celá situace se spíše po politické rovině v danou chvíli dala vést o něco lépe, tak aby Česká republika před soudním dvorem neskončila,“ zdůraznil, že stačilo, aby se naše země k situaci alespoň navenek postavila trochu jinak.

Bc. Marcel Kolaja Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak by se k tomu nyní mělo Česko postavit, ačkoli poslední závazné závěry evropský soudní dvůr ještě nevydal? „Nemyslím si, že soudit se, soudit se a tvářit se tvrdě a nekompromisně by byl nějaký postup, který by vedl k úspěšnému vyjednávání,“ uvedl Kolaja v reakci na premiéra Andreje Babiše (ANO) na oznámení generální advokátky Soudního dvora Evropské unie. Opět vyzdvihl nutnost se o této věci bavit v politické rovině. „To je to, co by mělo teď Česko i ostatní členské země udělat,“ podotkl.

Prozradil, s jakými reakcemi se jako místopředseda Evropského parlamentu v kuloárech potýká. „Nedostal jsem se do situace, že bych musel pozici České republiky vysvětlovat v této oblasti,“ uvedl.

Je však Česko schopnoé přinést na evropskou půdu nějaké jiné, lepší řešení? „Musíme začít od prevence. Tedy působit pozitivně v oblastech, kde potenciálně vznikají konflikty, a nejlépe zabránit tomu, aby lidé prchali před válkou a konflikty. Je třeba vytvářet kontaktní centra na strategických místech, aby mohli žádat o azyl mimo území EU,“ popsal Kolaja některé typy opatření, ke kterým bychom měli přistoupit.

„Na to vše je ale třeba široká otevřená diskuse, jako Pirátská strana nedokážeme direktivně určit směr. Systém kvót je politicky mrtvý, a to nastavuje politický diskurz k tomu, aby debata byla otevřena a našel se už jiný mechanismus,“ uzavřel pak místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja téma.

Psali jsme: Generální advokát soudu EU vydá stanovisko v kauze kvót 31. října Pastuchová (ANO): Ženy patří do vedení státních podniků a obchodních společností Soud EU odložil stanovisko k žalobě na ČR kvůli migračním kvótám Senátor Valenta: Nepřerozdělovat! Nevpustit ani jednoho migranta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.