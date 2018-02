Piráta Bartoše políbila o víkendu múza: Babiš je jako vodník Kebule

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) prožil pořádný sněmovní výprask, když se svou menšinovou vládou poprvé žádal o důvěru. Důvěru kabinetu dali jen poslanci hnutí ANO. Takhle špatně si dosud nevedl žádný český předseda vlády. I Jiří Rusnok, jehož úřednickou vládu také jmenoval prezident Miloš Zeman, dokázal svým programem oslovit více než 90 poslanců. Babišovi nevyjádřilo důvěru ani 80 zákonodárců.

Teď má před sebou druhý pokus a pro deník Právo prohlásil, že možná sáhne k předčasným volbám, pokud ani napodruhé důvěru nezíská. Dosud vyhlášení předčasných voleb odmítal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš k tomu na sociální síti Facebook poznamenal, že Babiš znovu vypouští mlhu.

„A opět tu máme situaci, kdy přední politik, jako vodník Kebule z pohádky ‚vaří pod hrází mlhu‘. Andrej Babiš zahlásí ‚bububu o předčasných volbách‘ a mediální scéna se otřese. Takže na rovinu: Kdyby Andrej Babiš skutečně chtěl ‚dělat něco pro Českou republiku‘ a ‚politika by ho skutečně nebavila‘, jak on sám neustále omílá dokola dle naučeného PR, tak jednoduše nebude premiérem a nebude se cpát do vlády. Tímhle by totiž otevřel cestu hned třem dalším stranám, který se na jeho osobě točej, ale jinak by to daly, tj. ČSSD velmi, KDU by se obětovalo a ODS by to dala pragmaticky (mimo KSČM a SPD, kterým ta jeho osoba a případná podpora zase až tak nevadí, ale AB je nechce). S Pirátama se holt počítat nedá,“ zdůraznil.

Piráti ostatně už od předvolební kampaně tvrdí, že nepůjdou do koalice s politiky, kteří si s sebou vláčí problematickou minulosti. A nejde jen o trestní stíhání Andreje Babiše (ANO) v kauze firmy Čapí hnízdo. Tento svůj předvolební slib tedy Piráti plní. Plní ale i další slib. Podle Bartoše se Piráti ve Sněmovně skutečně snaží pracovat pro lidi a neztrácejí čas vypouštěním mediální mlhy jako Babiš.

„Takže jestli někdo chce skutečně pracovat, tak nedělá kina a nestraší předčasnejma volbama. Piráti předčasné volby rozhodně nechtějí, ale zase se jich nijak nebojí. Děláme to, co jsme slíbili. Role konstruktivní opozice funguje. Předložili jsme první návrhy legislativy o registru smluv, založili komisi pro OKD, společně s ostatními alespoň oddálili pokuty za E-recept, v pácu již máme nominační zákon, řešíme exekuce a zastavili jsme první levárny. Preference rostou, protože na rozdíl od jiných ‚mlhu nevaříme‘ a nelžeme,“ uzavřel Bartoš.

autor: mp