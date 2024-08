Piráti neposílají poslance kandidovat. Protože žádné nemají

V parlamentních volbách 2021 Pirátská strana utržila debakl, když ve volbách kandidovala v koalici s hnutím STAN. Dohromady získali 37 mandátů, vlivem masivního udělování preferenčních hlasů kandidátům STAN však byli za Piráty nakonec zvoleni pouze 4 poslanci, do koalice přitom vstupovali jako silnější uskupení.

Ve Sněmovně tak mají Piráti nejméně poslanců z vládních stran, jsou jimi Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek a Klára Kocmanová. Ani jeden z nich do podzimních krajských voleb nekandiduje, podle vyjádření nechtějí kumulovat funkce. „Piráti na rozdíl od ostatních vědí, že poctivá práce v krajích vyžaduje plné nasazení. Proto nevysíláme do krajských voleb žádné celostátní politiky, svoji práci v krajích se chceme věnovat naplno,“ napsala na síti X Pirátská strana.

Piráti na rozdíl od ostatních vědí, že poctivá práce v krajích vyžaduje plné nasazení. Proto nevysíláme do krajských voleb žádné celostátní politiky, svoji práci v krajích se chceme věnovat naplno.

Kdo z poslanců jiných stran se naopak objevil na krajských kandidátkách a chce… pic.twitter.com/MhXdL3hCct — Piráti (@PiratskaStrana) August 14, 2024

O mandát krajských zastupitelů letos usiluje téměř polovina Poslanecké sněmovny, konkrétně 98 z celkových dvou set. Do krajských voleb jdou někteří nově zvolení europoslanci i osobnosti z klíčových střetů celostátní politiky.

Také do Senátu na podzim kandiduje celkem devět poslanců napříč politickým spektrem. Ani z v senátních volbách se nepokusí uspět ani jeden ze čtyř pirátských poslanců. Brání tomu mj. i kritéria kandidatury voleb do Senátu, jež říkají například, že každý kandidát musí alespoň druhý den voleb dosáhnout věku 40 let. Toto kritérium z výše zmíněných pirátských členů dolní parlamentní komory bude v den voleb splňovat pouze poslanec Ivan Bartoš, jemuž je 44 let.

Pirátská stran na platformě X poukázala na článek Deníku N, který ukázal „kdo z poslanců jiných stran se naopak objevil na krajských kandidátkách a chce kumulovat funkce“. „Velmi důležitou roli hrají zákonodárci zejména na volebních lístcích hnutí ANO a SPD. Nejsilnější politická strana v zemi vyslala do voleb dokonce svého stínového premiéra, za hnutí SPD kandiduje téměř celý klub,“ píše Deník N.

Česká pirátská strana oficiálně představila svých třináct lídrů a lídryň pro podzimní volby do zastupitelstev krajů v druhé polovině června. Piráti se chtějí v krajích zaměřit například na digitalizaci, inovace a další rozvoj, dostupnost lékařů a dalších veřejných služeb, kvalitní síť silnic a dálnic, kvalitní školství a ochranu přírody.

Chtějí také udržet mladé lidi v krajích a bojovat s korupcí. O post hejtmana se bude ucházet například v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová, letos nezvolená kandidátka do Evropského parlamentu. Svůj post se pokusí obhájit současný hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Na zahájení kampaně do Senátu a krajských voleb Pirátská strana představili osobnosti, které se za piráty či s jejich podporou utkají o posty senátorů a senátorek. Post senátora bude v obvodu Praha 8 obhajovat Lukáš Wagenknecht. Dále budou kandidovat Eva Tylová v obvodu Praha 12, Miroslav Jiránek (Litoměřicko), Jan Janda (Domažlicko) a Andrea Švojgrová (Benešovsko). Vedle těchto pirátských kandidátů piráti podpoří také obhajující senátory Marka Hilšera a Jiřího Drahoše. Nově pak za podpory pirátů do Senátu kandidují Michaela Tejmlová, Přemysl Rabas, Miroslav Balatka a Jiří Řehák.

Psali jsme: Prague Pride oslavila rodinu. S bubny i dechovkou Ministr Bartoš: Z fondů EU jsme letos využili sto procent Zadržení lídra ANO: „Někdo připravený s mobilem.“ Mají to SeznamZprávy. Náhoda? Podezření je tu Je to zlé, kriminalita cizinců roste. Okamura vytáhl čísla