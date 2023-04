Piráti nesouhlasí se Stanjurovým DPH. Ale z vlády neodejdou, to by se zájmovým skupinám líbilo

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) prohlásila, že Piráti rozhodně nesouhlasí s tím, aby nejnižší sazba DPH byla čtrnáct procent, jak uvažuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Nějaké diskuse byly a my jsme se jasně vymezili, že za nás nižší sazba čtrnáct procent není přijatelná. To byl náš jasný postoj od začátku,“ uvedla s vírou, že se jim podaří svůj názor prosadit.

Ministr financí Zbyněk Stanjura podle informací z minulého týdne plánuje zavedení dvou sazeb DPH namísto aktuálních tří. Základní sazba DPH by zůstala na 21 procentech, aktuální sazby deset a patnáct procent by se pak propsaly do jediné sazby čtrnáct procent. Mnoho komodit by tak reálně podražilo, což kromě opozice kritizují i vládní Piráti.

Richterová v rozhovoru pro CNN Prima NEWS potvrdila stanovisko Pirátů, pro které je nižší sazba čtrnácti procent nepřijatelná. „Nějaké diskuse byly a my jsme se jasně vymezili, že za nás nižší sazba čtrnáct procent není přijatelná. To byl náš jasný postoj od začátku. Co se týče rámce, tak si jako Piráti zjednodušeně přejeme, a princip dvou sazeb za nás je přijatelný, ovšem přesně tak záleží na tom, co bude zařazeno kam. V návrhu jsou nějaké úplné nelogičnosti typu vysokoškolské koleje, které nejsou prostě luxusní ubytování. Řada věcí nám přijde nelogických,“ uvedla na příkladu kolejí, které by se ze sazby deset procent dostaly do nejvyšší sazby 21 %.

Naopak by podle Richterové mohly mnohé položky dostat výjimku ze základní sazby 21 procent. „Evropská legislativa umožňuje nastavit i řadu výjimek. Jde třeba o to, jak pojmout léky, knihy, učebnice. Dále by se mělo debatovat například o dětských plenách nebo menstruačních potřebách. Je to spousta věcí kromě ovoce a zeleniny, které jsou dnes zbytečně drahé a rodiny si je nemohou dovolit,“ řekla Richterová.

Piráti podle ní souhlasí, aby se systém zjednodušil na dvě sazby DPH, ale musí se to provést logicky. „Dlouhodobě třeba spatřujeme i rozpor v tom, že nepříliš zdravé sladké nápoje jsou daněny stejně jako ovoce a zelenina, takové rozpory chceme napravit. Samozřejmostí je narovnat i některé nesmysly u danění alkoholu,“ vyjmenovala některé nápady Pirátů.

Co se týká komunikace s ministrem financí Stanjurou a vládou obecně, je podle Richterové vše v zásadě v pořádku. „Uvedu příklad, kdy jsme měli zásadně jiný postoj, co se týče karenční doby. Říkali jsme, že nechceme trestat lidi za to, že jsou nemocní, a že není za nás přijatelné, aby se karenční doba znovu zavedla a vrátily se tři neplacené dny v případě nemoci. Jsem přesvědčená o tom, že to obhájíme. I když to je nějakou dobu, že jsme jediní, kdo na tom trvají, tak se nám podařilo ostatní přesvědčit, že k tomu nedojde. Na tom chci ukázat, abychom hodnotili vládu přes činy,“ vysvětlila místopředsedkyně Sněmovny.

„Stejně se nám podařilo prosadit windfall tax nebo příspěvek 5 000 korun pro rodiny s dětmi. To byly všechno pirátské návrhy, které se staly třeba v trochu jiné podobě, ale jsou. A takto hodnotím společné vládnutí,“ pokračovala Richterová s vírou, že i své nápady ohledně DPH prosadí.

„Věřím, že máme správné argumenty. V každém vztahu jsou na dohodu většinou dva, nás je pět. Je tedy jasné, že každý musí trochu ustoupit a nikdy nemá nikdo z nás vše splněné na 100 procent. Není ale podle mě v pořádku prát špinavé prádlo na veřejnosti,“ nechtěla Richterová dále komentovat neshody s vládním programem. Odchod z vlády ale prý v plánu určitě není, ať by sazby DPH dopadly jakkoliv. „Nějakým zájmovým skupinám by se to podle mě jistě líbilo, ale to my fakt v plánu nemáme,“ dodala Richterová.

