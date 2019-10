Piráti se v noci hádali: „Hraješ si na Gotta... Tys mi řekl... Já za svou partnerku nemůžu.“ Raději nečtěte

Pirátské fórum včera skýtalo skutečně detailní pohled do zákulisí strany. Jana Kolaříková, vedoucí personálního odboru Pirátů na něm rozjela hlasování o tom, zda má poslanec Jakub Michálek zůstat místopředsedou strany. Pro Michálka nedopadlo dobře. Přidal se i europoslanec Peksa. A pak začala hádka, zda Peksa nerozjíždí komplot, jak Michálka odstavit. A v jednu hodinu po půlnoci podal Michálek vyčerpávající vysvětlení. Řekl, že s Peksou už nechce mít nic společného. "S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve sněmovně, a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu," nařkl ho.

Již jsme vás informovali o tom, že na Pirátském fóru bylo rozpoutáno hlasování o tom, zda má být současný místopředseda strany Jakub Michálek odvolán z této funkce. Vedoucí personálního odboru Jana Kolaříková o Michálkovi napsala, že je arogantní a užívá si své nadřazené postavení. „Při vyjednávání o rozpočtu mě postavil před Sofiinu volbu: pokud chci více lidí na centrále, půjde méně peněz koordinátorům. Zvítězili podhodnocení koordinátoři i za cenu mého pokračujícího (a trvalého) přetížení. Nejde o rozpočet jako takový, ale o komunikaci,“ uvedla Kolaříková spolu s mnoha dalšími příklady toho, jak ji Michálek měl šikanovat.

Nicméně, diskuze se včera večer poněkud zvrhla. Hned druhý příspěvek v diskuzi přidal Mikuláš Peksa, který také na Michálkovi nenechal nit suchou. „To, co popisovala Jana, jsem viděl u řady dalších lidí. Báli se, brečeli, nemohli spát. Někdy v průběhu předparlamentního roku 2017 jsem trávil hodiny utěšováním Tobiase Esnera, že to fakt není tak zlý a fakt má cenu pokračovat dál. Všechno marné, nakonec odešel. Slízli si to další, Martin Kučera, Martin Rejman,….bylo to vždycky podobné, znechucení a vystresovaní z Jakuba rezignovali na práci a čekali na konec.“

O Peksově příspěvku pak napsal pražský člen Pirátů, Pavel Tauer. Který do sporu vnesl trochu matematiky a z ní vycházející obvinění, že Peksa a Kolaříková jsou proti Michálkovi domluveni. „Spiklenecké teorie nejsou mé právě oblíbené téma. Takže si rozhodně nemyslím, že by Jana Kolaříková byla s Mikulášem Peksou nějak domluvena,“ píše Tauer ironicky.

„Prostě jen napsala svou srdcedrásající story a starý dobrák Peksa si to přečetl a prostě ji podpořil. A co na tom, že první post byl uveřejněn v 9:23 a ten druhý v 9:28. Vždyť je to celých 5 minut. Tedy okolo 300 vteřin. A pro superhrdinu jistě není problémem přečíst za tuto dobu 6.846 znaků a zároveň napsat dalších 2.554 znaků. Vždyť je to jen 31 znaků za sekundu,“ počítal.

Do Tauera se pustil Filip Smoljak: „Si se asi probudil, viď? Přečti si, prosím, nejprve celou story (to chce ale hodně práce, je to spousta vláken za tři roky), pak se zamysli a pak si hrej na Gotta a jeho verzi o iluminátech.“

Že jsou Peksa s Kolaříkovou domluvení mínil i člen republikového výboru Pirátské strany, Petr Tkadlec. „Koordinovaná je Jana s Mikulášem, poté naběhla podpůrná armáda a už to jelo. To je prostě fakt a ne žádná konspirace. Já proti tomu nic nemám, aby si to lidi mezi sebou rozesílali, já tady prostě jen konstatuji, jak to je. Mou konspirací pak je, že Jana s Mikulášem tímto rozjeli svou kampaň do RP (Republikového předsednictva), ale to se uvidí až později,“ tvrdil v reakci na jiné diskutéry.

Tímto postojem byl opět překvapen Smoljak. „Počkej, ty si to vážně myslíš? Já myslel, že jen trolíš, jak jsi sám psal o pár postů dříve. Objevil se tu přece ten screenshot, na kterém je vidět, že to opakuješ asi dvakrát, že jenom trolíš. Tak teď jsem zmaten, jak to je? Trolíš, netrolíš? Myslíš si to jen naoko? Sám jsi zakonspirován s ilumináty? A co Jan Tleskač?“ Tkadlec mu odpověděl, že opravdu „netrolí“.

A Tauer se do Smoljaka také opřel. „Na rozdíl od výkřiků typu ilumináti, troll a Gott jsem věcně shrnul fakta. Myslíš, že to dokážeš také nebo tu budeš dál jen střečkovat?“ otázal se Smoljaka.

Poslanec Vojtěch Pikal pak nechal okolo jedenácté večer vlákno uzavřít. A otevřel nové na celostátním fóru Pirátů. V něm se vyjádřil jak Jakub Michálek, tak Jana Kolaříková.

„Pročetla jsem pečlivě celou diskuzi u členského podnětu a musím říci, že některé projevy mne velmi zarazily. Jsem moc ráda, že lidé, kteří je napsali, tohle pravděpodobně nikdy nezažili. Jsem ráda, že se mi podařilo poukázat na chování, které bychom určitě neměli přehlížet, omlouvat nebo dokonce schvalovat. Pokud dojde k tomu, že takovému chování, jaké předvádí Jakub Michálek, dokážeme do budoucna zabránit, má to smysl (a já se z toho za pár měsíců oklepu). Šikana totiž do Pirátské strany (ani nikam jinam) nepatří a ta psychická je častěji mnohem horší než kdyby vám někdo prostě rozbil ústa,“ napsala Kolaříková

„Chtěla bych zdůraznit, že nikdo nepopírá Jakubovy poslanecké kvality a nepochybuje o jeho pracovitosti, díky které vytváří pozitivní obraz strany. O to víc mne mrzí, že se za to schovává ve svých vyjádřeních k tomuto členskému podnětu. Bohužel nedošlo k naprosto žádné sebereflexi nebo snad pochybnostem o tom, že by něco mohlo být špatně. Nadále si proto myslím (a dnešní vyjádření mne v tomto názoru ještě utvrdilo), že Jakub by neměl zůstávat ve vedení strany,“ dodala s tím, že ví že současné předsednictvo se bude v lednu obměňovat. „Skončil by mandát a o těchto věcech by se nikdy nemluvilo. A já si myslím, že se o nich mluvit má, protože jsou důležité pro náš růst, směřování a katarzi,“ napsala iniciátorka odvolání Michálka z funkce.

Michálek pak v jednu hodinu po půlnoci zveřejnil svou obhajobu. Vysvětloval v něm údajnou šikanu i další výtky, které proti němu členové měli. „Mikuláš Peksa mě dále nařkl, že jsem před rokem a čtvrt rozbrečel asistentku na klubu. Není to pravda. Absolutně nechci, aby do toho byla asistentka zatahována, nebudu ji jmenovat a budu chránit všechny naše pracovníky před tím, aby byli zatahování do vnitropolitických sporů. Dotyčná asistentka za mnou dnes sama přišla a stěžovala si, že z ní asistent Mikuláše Peksy v Bruselu David Wagner začal tahat další informace, patrně s cílem je zase zveřejnit.

Zároveň mi řekla, že skutečnou příčinou toho, že se před více než rokem rozplakala, bylo, že na ni Mikuláš Peksa nevybíravým způsobem vyjel na pohovoru a že to pro ni byla poslední kapka těžkého dne, který souvisel s problémem, jak jí zaplatit férovou odměnu ze skromných prostředků, co mají poslanci a bylo nutné se na její úvazek složit.

Jinými slovy Mikuláši Peksovi a Davidu Wagnerovi se podařil gól do vlastní branky, protože to byl Mikuláš Peksa, kvůli komu se podle svých slov tato asistentka rozplakala,“ vysvětlil Michálek.

U Mikuláše Peksy si poslanec obecně nebral moc servítky. „Mikuláš Peksa se nikdy netajil tím, že i minule podporoval moje odvolání, stejně jako se dříve podílel na akcích na odvolávání dalších lidí. Jeho asistent v Bruselu David Wagner zveřejnil seznam mých údajných pochybení, který následně převzala média. Teď Mikuláš eskaluje konflikt a bohužel to na mě působí, že jeho asistent se snaží sbírat další kompro, viz výše příklad s asistentkou. Načasováno je to na dobu, kdy každý ví, že já i moje žena to máme velmi těžké. Zveřejňování kompromitujících materiálů na kolegy považuji za podlost,“ prohlásil.

„Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve sněmovně, a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu,“ pokračoval v kanonádě.

„Jeho poslední vystoupení na interním jednání předsednictva, ze kterého nebudu vynášet žádné údaje, mě však přesvědčilo, že už s ním nechci mít nic společného a určitě nechci, aby měl přístup k interním věcem poslaneckého klubu,“ netajil se svými pocity vůči Pirátskému lídrovi v europarlamentu.

„K jeho tvrzení bych rád řekl, že není pravda, že jsem měl něco proti kontrole výběrových řízení v Praze, jak tvrdí Mikuláš. Spolu s celým zbytkem RP jsem pouze nesouhlasil se vznikem nové placené funkce vnitřního kontrolora, kterého bychom platili z peněz strany v situaci, kdy na tuto práci máme kontrolní komisi, jak mohou potvrdit zbylí členové RP. Proto jsem Mikulášovi doporučil, ať začne s kontrolní aktivitou u sebe v klubu v europarlamentu (který zatím narozdíl od našeho poslaneckého klubu nemá na svém webu žádný odkaz na smlouvy, peníze vyplacené asistentům a dodavatelům, výši platů atd.),“ vysvětlil.

A jeden odstavec věnoval i vysvětlení chování své partnerky, Michaely Krausové. "Vadí mi, že se moje přítelkyně v soukromém mailu vyjádřila urážlivě a mrzí mě to. Vůbec ji neospravedlňuje, že reagovala na nepravdivé informace. Každý si může přečíst můj předešlý e-mail, který je zcela korektní, a také jsem jí to řekl, že takovou komunikaci neschvaluji a že spolu musí obě dámy mluvit. Jejich schůzku svolal Ivan Bartoš, bohužel k žádnému zlepšení nevedla. Nejsem rád, že z toho vznikl konflikt, a to jak špatným přeposláním, tak i následným zveřejněním. Současně ale nejsme ve středověku a já nenesu ovšem odpovědnost za to, co dělá moje partnerka. Míša mi řekla, že Janě hned volala, že to byla chyba a že jí to mrzí, což probírali i členové předsednictva a dosvědčil to Jan Loužek. Prý se domluvili, že Jana nebude email ani číst a ihned ho smaže. Jana však rozposlala zprávu dále, až se o měsíc později objevila přes asistenta Mikuláše Peksy Davida Wagnera v médiích, a to poté, co Míša rezignovala. Poslání a zveřejnění e-mailu bylo podle mě zbytečné, uškodilo to Janě i Míše," napsal Michálek.

A ozval se i marketér Jakub Horák, který Pirátům dělal kampaň: "Je fascinující pozorovat jak Pirátská strana ve jménu nivelizace veřejně dusí jediného špičkového politika, kterého má."

