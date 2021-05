Pirátka Richterová: Žena poslankyně? Jako obchodní cestující. 4 nebo 5 dní v kuse se nepodíváte domů

reklama

1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV poznamenala, že nemá radost z toho, že je jedinou krajskou volební lídryní v koalici, ale přičítá to tomu, že takhle vlastně vypadá celé Česko. V této zemi se podle ní ženy o vedoucí pozice příliš neperou.

„Odpovídá primárním volbám, ale je to škoda, že to takhle dopadlo,“ poznamenala Richterová.

Moderátorka Daniela Písařovicová upozornila, že se podívala na první tři místa ve všech 14 krajích a zjistila, že ve skupině takto vymezených předních politiků koalice Pirátů a STAN jsou přítomny jen 4 ženy.

„Znova říkám, že to v pořádku není, že bych si přála, aby to bylo jinak a říkám, že i já sama jsem oslovovala další, aby do toho šly a souboj o čelní místa, to nejsou místa, o která by se ženy utkávaly. Přála bych si změnu, aktivně ji podporuju, povzbuzuju ženy u nás. Je to bohužel smutný obraz reality české společnosti. Já to tímto neobhajuju, ale je to bohužel smutná realita Česka. Politika není doménou žen, i když bychom si to mohli tisíckrát přát,“ poznamenala Richterová s tím, že několik pirátských žen uspělo už v krajských volbách, takže pracují pro kraje a nekandidují do Sněmovny.

Sama by si prý přála, aby jejich okolí ženy podpořilo a vyzvalo je ke vstupu do politiky. Má ale pochopení pro to, že ženám se kandidovat nechce, protože práce ve Sněmovně znamená, že zvláště ženy, které žijí dál od Prahy, nemají dost prostoru věnovat se rodině. Ona sama má prý výhodu v tom, že to ze Středočeského kraje nemá do Prahy daleko, ale ostatní ženy by takové štěstí mít nemusely.

„Je to dlouhodobá cesta a to, co se vám snažím říct, je, že i když to poctivě řešíme, tak to samozřejmě nedopadlo tak, jak bychom si my dvě a mnoho dalších přálo,“ uvedla Richterová.

„Mám tomu rozumět tak, že jste zklamali sami sebe,“ ptala se na náladu u Pirátů Písařovicová.

„Spíš, že nepředběhneme tu společnost a situaci, ve které jsme,“ odpověděla Richterová s tím, že Piráti už mají i europoslankyni, ale žen, které se chtějí vrhnout do víru politického života, je podstatně méně než mužů. Cestu, jak to změnit, vidí v tom, že se i s podporou státu podaří skloubit roli ženy - pečovatelky o rodinu a ženy úspěšné ve stoupání v kariérním žebříčku v práci, kterou dělají.

Práce zákonodárce je podle Richterové podobná práci obchodníka, který cestuje do zahraničí a celé dny se nepodívá domů.

„Znovu říkám, že jsem oslovovala několik žen, o kterých jsem se domnívala, že by do toho mohly chtít jít. Nevzpomínám si na přesné číslo, ale bylo to, že by to zaplnilo víc než polovinu těch čelních míst,“ prozradila.

„To je jako kdybyste dělala obchodního cestujícího po vzdálené zemi. Prostě se nepodíváte domů 4 dny v kuse nebo 5 dní v kuse,“ popsala práci poslankyně s tím, že v praxi poslankyně nejsou doma 5 týdnů z 6 a to je pro spoustu žen něco, co nechtějí akceptovat.

Podle ní by pomohlo, kdyby se muži více zapojili do péče o rodinu, což by ženám ulevilo, mohly by se alespoň částečně věnovat své profesi a nemusely by např. jít platově tolik dolů.

