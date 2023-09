Pirátský příběh: Chtěl být hercem, řídil kabinet Bartošovi. Teď čelí obvinění, že šikanoval a znásilnil úřednici

O případu informovaly Hospodářské noviny s odkazem na vyjádření advokátky zaměstnankyně a představitelů ministerstva. Vanča se měl údajně dopustit šikany na pracovišti a sexuálního násilí vůči jedné z pracovnic ministerstva, které mělo Vančovo chování způsobit vážné psychické problémy.

„Docházelo k bossingu, kterého se na mé klientce dopustilo pět zaměstnanců, kdy na ni křičeli, ať se vrátí do blázince a odejde z místa,“ řekla advokátka Lucie Hrdá.

Uvedla, že poté, co zmíněná pracovnice navázala vztah se svým šéfem Vančou, přišly závažné problémy. „To vyvrcholilo sexuálním násilím. Pak ji údajně přesvědčoval, že se nic nestalo,“ sdělila Hrdá. Pro svou klientku se nyní snaží s ministerstvem dohodnout na více než půlmilionovém odstupném.

Vanča, který již před zveřejněním této vypovědí nastoupil na neplacenou dovolenou, odmítá, že by těmito způsoby ve své funkci šéfa kabinetu ministra pro místní rozvoj pochybil. „Ačkoli jsem nijak nepochybil, dal jsem svou funkci k dispozici, abych nezatěžoval činnost ministerstva,“ prohlásil Vanča. A upozornil, že nemůže předložit jednoznačné vysvětlení vzhledem k tomu, že okolnosti bude šetřit policie.

Jednatřicetiletý Vanča, který kandidoval jako nestraník za Piráty do Poslanecké sněmovny, studoval herectví na Pražské konzervatoři, poté absolvoval obor historie a religionistiky na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Svou politickou kariéru začal v komunále jako zastupitel obce v Čestlicích. „I díky zkušenostem z nejnižší úrovně politiky se chci kromě své specializace na parlamentní procedury zabývat rozvojem regionů,“ stojí v životopise Vanči, tajemníka pirátského poslaneckého klubu.

Dle svých slov hodlal systematicky pracovat na tom, aby Sněmovna fungovala lépe, a hrát klíčovou roli v tom, jak lidé chápou demokracii. Dále napsal, že do politiky přináší odhodlání pracovat pro obecné dobro v prostředí, které velmi důkladně zná.

„Přináším vůli měnit věci, které měnit lze, a naopak schopnost neplýtvat energií na to, co nezměním. Přináším energii, s níž vydržím nekonečná parlamentní jednání, protože parlamentní jednání mne, světe div se, baví. A přináším přesvědčení, že politika je jako sázení stromů – tak jako člověk, který zasadí strom, nebude už za svého života sedět ve stínu jeho košaté koruny, tak i politik by měl důležitá rozhodnutí činit s vědomím, že pravý užitek z jeho činů mohou mít až naši potomci za desítky let. Rád bych pomohl zasadit co nejvíc semenáčků,“ prezentoval se Matouš Vanča, mladý pirátský vládní úředník.

Domýšlej důsledky...

Před dvěma měsíci musel narychlo opustit svou funkci další pirátský výsadek do vysokých ministerských postů - náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík. Tomu zlomil vaz opilecký sexuální skandál po vyhlašování Hasiče roku, ve kterém figurovala jeho manželka a ministerská asistentka, se kterou měl udržovat poměr. Ve vnitráckém zámečku Spiritka mělo při noční scéně dojít na hmaty, chvaty, škrcení i útok nožem.

Náměstek Kolářík se následně pokoušel prezentovat celou věc jako galantní obranu vlastní manželky, což asistentku přimělo, aby do médií popsala celý průběh noci, včetně svérázného Koláříkova pokusu urovnat fyzický konflikt mezi dámami nabídkou „trojky“.

ParlamentníListy.cz následně získaly několik svědectví o pirátské „družbě“ na stranických akcích.

Naše pokusy zjistit, jak ve straně fungují vnitřní mechanismy pro řešení podobných konfliktů ale byly marné.

Zůstali jsme tak odkázáni pouze na dokumenty. Chování mezi spolustraníky upravuje dokument zvaný „komunikační minimum“, kterému se ale ve straně říká familiérně „komín“.

Lze v něm najít takové zásady, jako „z pirátských myšlenek nevychází jen program, ale i určitá společenská a politická kultura, bez níž je naše cíle nemožné naplnit“.

Následuje osm bodů, kterými se měl řídit i vedoucí Bartošova sekretariátu: „Předpokládej dobrou vůli. Respektuj ostatní. Přebírej iniciativu. Domýšlej důsledky. Komunikuj svobodně a věcně. Kritizuj konstruktivně. Buď otevřený. Buď fér.“

