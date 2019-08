Pít alkohol v zaměstnání? Máme neuvěřitelnou smlouvu, která k tomu opravňuje šéfy Národního divadla. K pivu na jednání mají i vlastní pípu

Dění v Národním divadle se věnujeme dlouhodobě. I díky tomu získává naše redakce řadu podnětů od lidí, kterým není problematika kultury v ND lhostejná. Nyní byla naše redakce upozorněna na barterové spolupráce, které divadlo uzavírá. Konkrétně máme k dispozici smlouvu s Plzeňským Prazdrojem, jenž divadlu poskytoval velké množství piva. Národní divadlo na oplátku dodá vstupenky a hojnou prezentaci Prazdroje.

„Národní divadlo poskytuje touto smlouvou Plzeňskému Prazdroji právo používat po dobu trvání smlouvy označení „Partner inscenací Národního divadla“ jednak v propagačních materiálech Prazdroje a jeho dalších výstupech směrem k veřejnosti, tak i v dále níže specifikovaných tiskových materiálech a mediálních prvcích vydávaných Národním divadlem a jeho výstupech směrem k veřejnosti,“ stojí ve smlouvě, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Citujeme ze smlouvy:

Mimo to se Národní divadlo zavázalo zveřejňovat loga a bannery Prazdroje v prostorách divadla a v mnoha tiskových materiálech. Prazdroj také obdrží vstupenky na představení či prohlídky divadla. V bohatém plnění Národní divadlo také umožní Prazdroji výstavu fotek na náměstí Václava Havla (piazzetě) ND v říjnu 2018, na listopadové vložce do programu bude Prazdroj informovat o aukci „speciální vánoční lahve pro charitu“, které také budou vystaveny v budově Národního divadla na dobu 30 dnů.

A naopak Plzeňský Prazdroj zajistí při reprezentativních příležitostech a při služebních jednáních ředitele a vedení ND podávání piva Pilsner Urquell. Jak dále stojí ve smlouvě: „Poskytnout své produkty pro účely pohoštění o přestávkách v prostorách prezidentského salonku při premiérách uměleckých souborů ND a prezentaci čepovaného piva po premiérách v prostorách Hlavního foyeru na I. balkoně HB ND, v prostorách Mozartova salonku a Foyeru na I. balkoně StD, anebo v hlavním foyeru Nové scény.“

Národní divadlo také obdrží odběrové poukázky na 14 kusů třicetilitrových sudů Pilsner Urquell a 14 kusů padesátilitrových sudů Pilsner Urquell a zavazuje se, že za období od uzavření této smlouvy do 31. 3. 2019 bezplatně poskytne níže popsané produkty (tzv. freebeer). Následující tabulku jsme si chtěli ujasnit přímo u Prazdroje:

To se nám nepodařilo. „Vážíme si Vašeho zájmu. Bohužel však informace uvedené níže nejsou aktuální a novou smlouvu zatím nemůžeme komentovat,“ sdělila redakci Pavla Hudečková z Prazdroje.

V souvislosti s Národním divadlem čekají ParlamentníListy.cz na zodpovězení dlouhé řady otázek nejen od tiskového oddělení ND či resortu kultury, ale rovněž na Magistrátu města Plzně, kde je čilý především tamní primátor Martin Baxa (ODS), a v neposlední řadě i Divadlo J. K. Tyla, které ředitel ND Jan Burian v minulosti vedl.

autor: B. Richterová a T. A. Nový