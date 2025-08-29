Pivo v akci, jenže za plnou cenu. A dorazilo to vysvětlení od Prouzy

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Šticha na počátku letošního května popisoval, že u pokladny v Bille narazil, když na pás vyskládal 12 piv a čekal tedy, že zaplatí 346,80 Kč, což by odpovídalo deklarovaným 28,90 korunám za kus. „V Bille kupuju 12 piv, jsou v akci od dvou kusů. Abych to lépe pobral, beru ty v igelitu po šesti kusech. Při placení vidím, že sleva je jen na ty samostatné. V igelitu stejné pixly za plnou palbu,“ popisoval svůj zážitek z obchodu.
Aktuálně se v Bille balení plzeňského piva po 6 kusech prodává za 219 korun, což při koupi 12 kusů dělá 438 Kč – tedy skoro o stovku víc, než by stálo 12 plzní jednotlivě. A to už je zajisté důvod se ozvat. Když Šticha nepochodil u pokladní, nechal si zavolat manažerku, aby problém s tím, že stejné pivo stojí dvojí cenu jen kvůli tomu, že je buďto v igelitu po šesti anebo samostatné, nějak vyřešila.
Jak to dopadlo? „Manažerka neochotná. Takže zboží jsem vrátil a nic už nekoupil. Slušná firma by reagovala, Billa ovšem tady nekomunikuje,“ postěžoval si tiskový mluvčí, že od obchodu očekával jinou reakci.
V Bille kupuju 12 piv, jsou v akci od dvou kusů. Abych to lépe pobral, beru ty v igelitu po šesti kusech. Při placení vidím, že sleva je jen na ty samostatné. V igelitu stejné pixly za plnou palbu. Proč se tyhle absurdity nedějí v Německu a Rakousku, ale jen u nás @ProuzaTomas ? pic.twitter.com/Cnl0uheJaT— Ladislav Šticha (@LadaSticha) May 4, 2025
Šticha přitom nebyl jediný. Zákazníků, kteří se podobně „napálili“ na slevu bylo velké množství. „Takhle jsem jim nechal plnej vozejk u kasy, ať si to neochotná paní vedoucí naskladá zpět sama. Úplně stejnej pokus mne ozobat…“ sdílel svoji zkušenost další nákupčí, který nakonec obchod totožně opustil bez piva.
Další diskutér stejnou věc zažil naopak a měl problém, protože si vzal jednotlivé plechovky namísto těch v igelitu.
„Já to pozitivisticky pochopil jako skrytý boj proti alkoholismu. Čím víc piv, tím vyšší cena,“ glosoval to Šticha, načež se ozval zákazník, který řešil problém v Lidlu v podobě akce na multipacky, které však byly na prodejně všechny roztrhané. „Tak jsem vzal ten, kde byly 4 kusy, a 2 kusy mi paní mi účtovala za 37,90 za kus. Tak jsem ji s tím poslal do háje,“ vylíčil příspěvek, který dokazuje, že nejde jen o problém Billy.
Já to pozitivisticky pochopil jako skrytý boj proti alkoholismu. Čím víc piv, tím vyšší cena.— Ladislav Šticha (@LadaSticha) May 4, 2025
Pro podobné případy pro příště padaly nejrůznější rady. V případě akce na jednotlivé kusy plechovek se dle komentujících dalo najít jednoduché řešení celé situace: „Tak na pokladně stornovat, vyrvat z obalu a znovu namarkovat,“ nabídl jeden z mužů trik, který by v Bille mohl v květnu lidem zlevnit pivo o stokorunu.
Šticha se též ptal prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, „proč se tyhle absurdity nedějí v Německu a Rakousku, ale jen u nás?“
„Protože Germán by toho obchodníka na místě utloukl latí z plotu. Našinec je blbej a bojí se ozvat, aby náhodou nemusel něco řešit nebo aby nebyla ‚ostuda‘… viz moji rodiče, raději přijdou o peníze, než by se ozvali…“ odpovídal jiný komentující.
Nakonec přišla i odpověď Prouzy, v níž popsal, že otázka, proč se něco takového u nás děje, má být směřována na Plzeňský Prazdroj. „Zboží, které nabídne do akce, cenu i formát (jednotlivé plechovky vs. multipack) si jako dominantní dodavatel stanovuje on,“ tvrdil. Někteří lidé v diskusi s Prouzou naopak polemizovali, že konečnou cenu si tak jako tak určuje obchodník.
Tohle je otázka na Plzeňský Prazdroj. Zboží, které nabídne do akce, cenu i formát (jednotlivé plechovky vs. multipack) si jako dominantní dodavatel stanovuje on.— Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) May 5, 2025
A obecněji - děje se to po celém světě, řada výrobců je ochotna dát na multipacky větší slevu, protože prodá více.
O události s dvojími cenami piva jsme vás informovali v našem květnovém článku, pod nímž se mnoho čtenářů pozastavilo nad tím, co je skutečným důvodem, proč balení více kusů stálo zcela nelogicky víc, než jednotlivé plechovky.
A kde je tedy pravda? Vysvětlení od prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy se po zmíněném článku rozhodl ověřit čtenář ParlamentníchListů.cz Jiří Halík a rozhodl se si vše osobně ověřit u pivovaru.
„Dovolte nám říci, že konečnou cenu produktu vždy určuje prodejce, tedy obchodník nebo hospodský, ať už v tuzemsku, nebo v zahraničí. Jde o prodejní a cenovou strategii jednotlivých obchodníků,“ odpověděla našemu čtenáři Lydie Bezděková z Plzeňského Prazdroje.
Proč tedy Prouza tvrdí, že Plzeňský Prazdroj stanovuje cenu piva a nikoliv prodejce? Obrátili jsme se na obchodní řetězec Billa. „Ve společnosti BILLA je naším cílem nabídnout zákazníkům produkty vždy za nejvýhodnější cenu, ať už se jedná o balení po jednotlivých kusech plechovek nebo tzv. multipacky. Cena produktu se nicméně přirozeně odvíjí od jednání s konkrétním dodavatelem. Může se opravdu stát, že cena nabízeného produktu v odlišných typech balení, je ve sledovaném období odlišná,“ uvedla za supermarket Billa mluvčí Dana Bratánková.
A kdo tedy určuje, za kolik se prodává plzeňské pivo v obchodech? „Informace o cenotvorbě a obchodních podmínkách mezi naší společností a našimi dodavateli společnost BILLA zveřejňovat nesmí,“ odpověděla ParlamentnímListům.cz Bratánková. Protichůdná tvrzení Plzeňského Prazdroje a Prouzy tak zcela rozhřešeny obchodem nebyly.
Na reakci k odpovědi pivovaru jsme se zeptali rovněž Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, avšak ten vyjádření svého prezidenta nikterak nekomentoval a na dotaz nereagoval. Proč Prouza šíří tvrzení, které Plzeňský Prazdroj rozporuje, jsme se tak nedozvěděli.
autor: Radek Kotas