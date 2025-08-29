Pivo v akci, jenže za plnou cenu. A dorazilo to vysvětlení od Prouzy

Spustit čtení článku

29.08.2025 9:44 | Analýza

Kdo určuje, za kolik se prodává plzeňské pivo v českých obchodech? Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza hájil supermarkety za to, že prodávají totožné pivo za dvě ceny se slovy, že má cenu piva v obchodech u nás stanovovat Plzeňský Prazdroj. Čtenář ParlamentníchListů.cz se rozhodl toto tvrzení ověřit a pivovaru se zeptal, jak je tomu doopravdy. Odpověď vše zbortila.

Pivo v akci, jenže za plnou cenu. A dorazilo to vysvětlení od Prouzy
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza

Kauzu odstartovala cesta tiskového mluvčího BIS Ladislava Štichy do jedné z poboček obchodního řetězce Billa, kde chtěl nakoupit 12 piv Pilsner Urquell, která zrovna byla v akci. Cenovka na regálu s plzněmi uváděla, že jeden kus vyjde na 37,90 Kč, avšak při koupi více než 2 kusů je již cena 28,90 Kč, což je již v Česku půllitru v plechu výhodná cena. U pokladny však nastal problém.

Šticha na počátku letošního května popisoval, že u pokladny v Bille narazil, když na pás vyskládal 12 piv a čekal tedy, že zaplatí 346,80 Kč, což by odpovídalo deklarovaným 28,90 korunám za kus. „V Bille kupuju 12 piv, jsou v akci od dvou kusů. Abych to lépe pobral, beru ty v igelitu po šesti kusech. Při placení vidím, že sleva je jen na ty samostatné. V igelitu stejné pixly za plnou palbu,“ popisoval svůj zážitek z obchodu. 

Aktuálně se v Bille balení plzeňského piva po 6 kusech prodává za 219 korun, což při koupi 12 kusů dělá 438 Kč – tedy skoro o stovku víc, než by stálo 12 plzní jednotlivě. A to už je zajisté důvod se ozvat. Když Šticha nepochodil u pokladní, nechal si zavolat manažerku, aby problém s tím, že stejné pivo stojí dvojí cenu jen kvůli tomu, že je buďto v igelitu po šesti anebo samostatné, nějak vyřešila.

Jak to dopadlo? „Manažerka neochotná. Takže zboží jsem vrátil a nic už nekoupil. Slušná firma by reagovala, Billa ovšem tady nekomunikuje,“ postěžoval si tiskový mluvčí, že od obchodu očekával jinou reakci. 

Šticha přitom nebyl jediný. Zákazníků, kteří se podobně „napálili“ na slevu bylo velké množství. „Takhle jsem jim nechal plnej vozejk u kasy, ať si to neochotná paní vedoucí naskladá zpět sama. Úplně stejnej pokus mne ozobat…“ sdílel svoji zkušenost další nákupčí, který nakonec obchod totožně opustil bez piva.

Další diskutér stejnou věc zažil naopak a měl problém, protože si vzal jednotlivé plechovky namísto těch v igelitu. 

„Já to pozitivisticky pochopil jako skrytý boj proti alkoholismu. Čím víc piv, tím vyšší cena,“ glosoval to Šticha, načež se ozval zákazník, který řešil problém v Lidlu v podobě akce na multipacky, které však byly na prodejně všechny roztrhané. „Tak jsem vzal ten, kde byly 4 kusy, a 2 kusy mi paní mi účtovala za 37,90 za kus. Tak jsem ji s tím poslal do háje,“ vylíčil příspěvek, který dokazuje, že nejde jen o problém Billy.

Pro podobné případy pro příště padaly nejrůznější rady. V případě akce na jednotlivé kusy plechovek se dle komentujících dalo najít jednoduché řešení celé situace: „Tak na pokladně stornovat, vyrvat z obalu a znovu namarkovat,“ nabídl jeden z mužů trik, který by v Bille mohl v květnu lidem zlevnit pivo o stokorunu.

Šticha se též ptal prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, „proč se tyhle absurdity nedějí v Německu a Rakousku, ale jen u nás?“

„Dovolte nám říci, že konečnou cenu produktu vždy určuje prodejce, tedy obchodník nebo hospodský, ať už v tuzemsku, nebo v zahraničí. Jde o prodejní a cenovou strategii jednotlivých obchodníků,“ odpověděla našemu čtenáři Lydie Bezděková z Plzeňského Prazdroje.
 


Proč tedy Prouza tvrdí, že Plzeňský Prazdroj stanovuje cenu piva a nikoliv prodejce? Obrátili jsme se na obchodní řetězec Billa. „Ve společnosti BILLA je naším cílem nabídnout zákazníkům produkty vždy za nejvýhodnější cenu, ať už se jedná o balení po jednotlivých kusech plechovek nebo tzv. multipacky. Cena produktu se nicméně přirozeně odvíjí od jednání s konkrétním dodavatelem. Může se opravdu stát, že cena nabízeného produktu v odlišných typech balení, je ve sledovaném období odlišná,“ uvedla za supermarket Billa mluvčí Dana Bratánková. 

A kdo tedy určuje, za kolik se prodává plzeňské pivo v obchodech? „Informace o cenotvorbě a obchodních podmínkách mezi naší společností a našimi dodavateli společnost BILLA zveřejňovat nesmí,“ odpověděla ParlamentnímListům.cz Bratánková. Protichůdná tvrzení Plzeňského Prazdroje a Prouzy tak zcela rozhřešeny obchodem nebyly. 

Na reakci k odpovědi pivovaru jsme se zeptali rovněž Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, avšak ten vyjádření svého prezidenta nikterak nekomentoval a na dotaz nereagoval. Proč Prouza šíří tvrzení, které Plzeňský Prazdroj rozporuje, jsme se tak nedozvěděli.

autor: Radek Kotas

Diskuse obsahuje 29 příspěvků

Další články z rubriky

