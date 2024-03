Plán. S pomocí Hradu. Babiš „odhalil“ Fialovu vládu

Druhým dnem pokračuje zvláštní schůze na téma bezpečnosti České republiky, která byla svolána i kvůli e-mailu Andreje Babiše, v němž šéf hnutí ANO Babiš nazval pirátského ministra zahraničí „zm*dem“. Ve středu po deváté hodině ráno se Babiš postavil k řečnickému pultíku a spustil slovní dělostřeleckou kanonádu, kde obvinil vládu Petra Fialy (ODS), že svůj volební program překryla militarismem a bojí se voleb. Babiš naznačil, že se pětikoalice možná připravuje na to, že bude držet moc navěky. S pomocí prezidenta Petra Pavla. A to byl jen zlomek Babišova projevu.

Ve středu ráno se ve Sněmovně rozhodl promluvit sám Babiš, který zdůraznil, že by Sněmovna měla řešit jiné věci.

Zaprvé to, že vláda Petra Fialy (ODS) nemá ráda zemědělce.

„Takže dobré ráno. Jsem rád, že tady můžu vystoupit. Dnes zase zemědělci protestují, protože tahle vláda je snad jediná, která nemá ráda zemědělce a doufám, že jste viděli moje video s traktorem. To video jsem točil speciálně pro pana ministra financí a pro pana premiéra, který říkaj, no, představte si, jaké oni mají traktory,“ spustil Babiš.

Vedle toho by se z Babišova pohledu měla dál řešit kauza Dozimetr, kde se podle Babiše ukazuje, že hnutí STAN dotáhlo organizovaný zločin až na celostátní úroveň do Prahy.

„Normální člověk nechápe, proč byla svolána tahle schůze. Dokonce to nechápe ani náš oblíbený novinář Radek Bartoníček z Aktuálně.cz. Proč je tahle schůze? No tak je to klasika. Je to samozřejmě antibabišovská schůze. Schůze proti hnutí ANO a já myslím, že jsme měli svolat schůzi na úplně jiné téma.“

„Tady čtu titulek: Šokující slova Hlubučka. ‚Rédla přivedl Rakušan‘. Pomáhal. Prý s financemi. My stále opakujeme, že STAN vznikl jako organizovaný zločin ve zlínském kraji a postupně rozprostřel svá chapadla až do Prahy. Blesk nemá rád moc hnutí ANO, majitel Blesku říkal, že má stejné hodnoty jako tato vláda. No tak nevím, jestli už nezmění názor, když všichni víme, že je to organizovaný zločin,“ zahřměl Babiš.

Do třetice se obul do médií, která jsou podle Babiše silně protibabišovské. Kdyby toho nebylo, hnutí ANO už by prý mělo v průzkumech 50 procent hlasů voličů. Předseda nejsilnější opoziční strany propojil sílu médií s verdiktem soudu v Praze, podle něhož bylo odstřižení některých webů po startu ruské invaze na Ukrajinu nezákonné.

„Vláda Petra Fialy je první, a vážení spoluobčané, dobře poslouchejte, prvním porevolučním kabinetem, jemuž soud prokázal podíl na otevřené cenzuře. Ano. … To já když jsem mluvil o nové totalitě, tak to byl skandál. Můžeme to nazývat nová demokracie, která tvrdě prosazuje cenzuru. … Jakékoli zásahy do svobody projevu, práva na informace, se musejí dít striktně na základě zákona. A vláda, respektive Ministerstvo vnitra, policie a tajná služba si ostatně musely být dobře vědomy, že nemají žádný zákonný podklad ony weby zakázat,“ hřímal dál Babiš.

A to byl stále teprve začátek.

„V poslední řadě je varující, že vláda se spolehla na soukromé subjekty, jmenovitě na nestátní neziskové organizace. I v případě sestavení seznamu webů považovaných za dezinformační. Ano, ty neziskovky, ty známe dobře: Milion chvilek nenávistí, Open society a další, které mají také dobré kontakty v zahraničí. Tím jim dala do rukou klacek a moc rozhodovat o svých spoluobčanech. Jde o obecný problém. Třeba facebook si najímá nezávislé hodnotitele obsahu typu manipulátoři,“ soptil Babiš.

A hned pokračoval.

„Tahle vláda brutálně korumpuje média, teďka přichází i s navýšením poplatku České televizi. No ta je totálně provládní,“ nedal se zastavit šéf hnutí ANO.

Poté přešel k válce na Ukrajině.

„Chcete v lidech vyvolat strach a pocit nebezpečí? Přitom to největší ohrožení naší země je militaristická a zradikalizovaná Fialova vláda, která stále mluví o válce. Ani já, ani hnutí ANO jsme nikdy nezpochybnili naše členství v Evropské unii a NATO, naopak jsme jasně deklarovali, že šlo o naše nejlepší rozhodnutí. Máme jasno, že pro oboje není alternativa. Nikdy bych nezpochybnil článek 5, kdyby byla napadena členská země NATO, tak jí přispěcháme na pomoc, ta manipulace toho aktivistického moderátora v České televizi,“ kritizoval Babiš dál vládu i média.

„Já jsem řekl v prezidentské debatě, že nepošlu syna do války, protože nevidím důvod, aby tady byla třetí světová válka, jak o tom neustále mluví náčelník generálního štábu Řehka. A tak jsem do té rešerše napsal to slovo děti. Já si myslím, že my rodiče to tak máme, že když je nějaké nebezpečí, tak se klidně obětujeme, ale neohrozíme naše děti,“ hřímal Babiš.

Poté obvinil premiéra Petra Fialu (ODS), že o něm šíří desítky lží, když z Babišova pohledu zkresluje e-mail o „zm*dovi“ Lipavském.

„Až když přišla ta hotová rešerše, tak jsem se zeptal, jestli má děti? A jazyky? Ale vy jste to zase všechno překroutili. Ta vaše média,“ rozčiloval se Babiš, který dal najevo, že se dnes bojí o svoje děti, protože premiér neustále mluví o válce, pan prezident neustále mluví o válce. „No a já se bojím,“ nechal se slyšet Babiš.

Zneužití psychicky nemocného syna

Na koalici udeřil, že zástupci dnešní vládní koalice zneužívali i jeho psychicky nemocného syna Andreje Babiše mladšího. „Hnus. Hnus,“ okomentoval to Babiš.

„Pětikoalice během kampaně do Sněmovny systematicky zneužívala mého psychicky nemocného syna, zvlášť jistý starosta z ODS, jehož veřejné vyjadřování smrdí víc než otevřený kanál a kterého pan premiér veřejně podporuje. Známe to video. A když bylo po volbách, tak mého syna odkopli? Hnus. Hnus,“ naznačil Babiš v narážce na starostu Řeporyjí z ODS Pavla Novotného, který kvůli několika svým výrokům stanul před soudem.

Vláda Petra Fialy je podle něj zkrátka a dobře neschopná a snaží se to zakrýt útoky na něj samotného. „Skutečné bezpečnostní riziko není Babiš,“ upozornil šéf hnutí ANO. Skutečným rizikem je podle něj vláda Petra Fialy, která stále mluví o válce.

„Ty věci byly šílený, fakt hnus. Tentokrát to začaly Novinky, poté kyperský server Seznam zprávy. A poslanci koalice to našlehali. Fakt hnus,“ soptil Babiš, podle kterého server Novinky a další pomáhají vládní koalici a deník Právo už dávno není nestranný. „Je celkem umění zničit vážnost a reputaci deníku, kterou bývalý šéfredaktor třicet let pracně budoval. A k těm se ještě přidala i Česká televize,“ házel Babiš jeden slovní granát za druhým.

Opět udeřil na Českou televizi.

„Česká televize už roky jede antibabiše a dlouhé roky podporuje pětikoalici. Proto nechápu, proč mě zvou do nějaké debaty před evropskými volbami. Česká televize mě nemá ráda, já nemám rád Českou televizi, tak už mi prosím vás nepište, já tam nepůjdu,“ hlásil na Kavčí hory Babiš. Odmítá prý debatovat s takovými aktivistickými novináři, jako je Martin Řezníček.

Zdůraznil, že provládním médií nelze věřit. „Žumpa Forum24, skutečně hnus,“ zmínil jeden ze zdrojů. Tento server obvinil, že zneužil jeho syna Andreje Babiše mladšího.

A obratem přeskočil na vánoční večírek ministra práce Mariana Jurečky v den útoku na Filozofické fakultě. A znovu zopakoval, že i politici lidovců, jako Tomáš Zdechovský, zneužívali jeho nemocného syna. „Vaše výběrová morálka je totiž pohoršena jen když se vám to hodí do vašeho politického boje,“ soptil šéf hnutí ANO.

Potvrdil, že představuje hrozbu. Jen prý není hrozbou pro Česko.

„Ano, jsem hrozba pro koryta, tunelování, kšefty pětikoalice, ale ne pro Českou republiku. Bylo by dobré zeptat se tajných služeb, jestli jsem hrozba pro Českou republiku. Ale určitě ne u rozvědky, která je pod kontrolou Ministerstva vnitra. Pamatujete, jak tam chtěl ministr Rakušan dosadit člověka z Dozimetru? Já nemám důkazy, ale jsem přesvědčen, že v minulosti ministr vnitra (Milan) Chovanec zneužíval tajnou službu proti mně. Já na to nemám důkazy, ale vím, že tahle rozvědka pracovala proti mně i v zahraničí. Chci jen premiérovi Fialovi říct, že my, když jsme byli ve vládě, tak jsme tyhle instituce nezneužívali. A nechci spekulovat, jak to bylo s kauzou ProMoPro, kdo to zadal,“ naznačil Babiš.

Poté začal hájit demokracii. Před Fialovou vládou.

„Chtěl bych říct, že v žádné demokratické zemi jsem neviděl, aby vláda označovala opozici za bezpečnostní hrozbu. To se děje v diktaturách. Stejně jak se děje, že média obhajují vládu,“ kroutil hlavou Babiš, který zdůrazňoval, že pětikoalice se nechová jako vláda demokratická a jemu se jeví, že se celá vláda hodlá zabetonovat u moci, s podporou pětikoaličního prezidenta Petr Pavla. „Čím dál víc to tak vypadá,“ hřímal Babiš od řečnického pultíku.

Babiš zdůraznil, že hnutí ANO je tu pro lidi, zatímco vládní elita pětikoalice je zkažená a postupuje proti lidem. A aby se vláda hnutí ANO zbavila, označuje jeho samotného za bezpečnostní hrozbu, aniž by vláda jako celek řešila aktuální problémy. „Vždyť se podívejte, co se tady děje. Nejsou léky. Černý kašel,“ naznačoval. „A vy jste svůj volební program nahradili militarismem. Vy se bojíte voleb, tak jste si našli vnějšího nepřítele,“ vmetl vládě Babiš.

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby Putin opustil Ukrajinu i Krym a skončila by válka

Poté zdůraznil, že když bylo hnutí ANO u moci, vždy podporovalo armádu. Ale to nemění nic na tom, že by podle Babiše neměl náčelník generálního štábu Řehka stále strašit válkou. „A my jsme navýšili rozpočet armády o sto procent. To já jsem v roce 2020 požádal armádu, aby nám pomohli (s covidem),“ zdůrazňoval Babiš. „Ale my kritizujeme Řehku. My jsme ho udělali šéfem NÚKIB. A to neuměl přečíst ani pět vět pořádně,“ soptil Babiš.

„Bezpečnostní hrozbou pro naši zemi není Babiš, ale Fialova vláda, která podporuje migraci, migrační pakt. Kvóty na migraci. Je to v tom paktu a vy můžete říkat, co chcete,“ hřímal šéf hnutí ANO u řečnického pultíku.

Poté se rozhodl citovat slova ministra Lipavského.

„Nejsem žádný velký příznivce vztahů s Moskvou, ale je na místě čas od času s Vladimirem Putinem promluvit, zjistit, v jakém stavu je jeho mysl a až budou chtít Ukrajinci jednat o míru, tak to budeme vědět. A je to skandál? Není to skandál, když i ministr zahraničí mluví o tom, že je dobré občas mluvit s Putinem,“ zaznělo od Babiše.

Poté zdůraznil, že NATO je obranný pakt. Citoval z washingtonské zakládající smlouvy aliance, kde se hovoří o udržení mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti, v souladu s cíli OSN. „Tohle je základní smlouva NATO a slovo mír se tam vyskytuje devětkrát. Takže by bylo dobré, aby si to tady všichni přečetli. A my jsme používali slovo příměří. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby Putin opustil Ukrajinu i Krym a skončila by válka. Tak ať to někdo zkusí. Ale my nejsme ve vládě. Prosím vás, když já jsem byl premiérem, tak jsem v roce 2019 byl na Ukrajině a jednal jsem s prezidentem Zelenským. Veřejně. … A my si myslíme, že ta válka by měla skončit,“ trval na svém Babiš s tím, že nechce, aby jeho děti byly nuceny jít do války.

Zmínil i dovoz ukrajinské zemědělské produkce do EU.

„Kvůli tlaku dovozu klesly ceny např. u obilovin z deseti tisíc korun za tunu pod pět tisíc, a proto oni protestují,“ zdůrazňoval Babiš s tím, že je to problém hlavně pro menší zemědělce, kterými se z Babišova pohledu pětikoalice stále zaklíná. „Ale ministr je na výletě někde a na naše zemědělce kašle,“ udeřil na ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) Babiš.

„Pan Fiala nás straší představou, že pokud Putin porazí Ukrajinu, potáhne dál, což se podle mě nestane, protože se to ani nemůže stát. Vždyť ruská armáda ani nedokázala obsadit Ukrajinu,“ zaznělo od Babiše.

Šéf hnutí ANO zdůraznil, že ruský prezident jasně vidí sílu NATO. „Putin si toho je vědom, vždyť by ho NATO vymazalo z mapy,“ zdůraznil šéf hnutí ANO, který Putina popsal jako agresora, který musí vrátit obsazené území. „Ale. Jak to chcete udělat?“ ptal se.

„Pokud Česká republika sehnala munici, tak je to fajn. Pomáháme. Ale jaký je problém Ukrajiny? Proč ministr obrany Ukrajiny říká, že je 650 tisíc Ukrajinců v Evropě a nechtějí bojovat. Proč? Protože chtějí žít. A jsou to taky dezoláti? A pokud Ukrajinci nechtějí bojovat … tak je třeba najít diplomatickou cestu k jednání. Já už jsem o tom mluvil, že Putin musí odejít… Ale vládě chybí strategické uvažování. Strategické uvažování znamená pomáhat Ukrajině, aniž bychom zároveň dávali Rusku záminku k další eskalaci konfliktu. Každému rozumně myslícímu člověku je přitom jasné, že o osudu války rozhodnou americké prezidentské volby v listopadu. To je snad jasné,“ pronesl Babiš.

Poté sepsul vládu i za další zahraniční politiku.

„A že tady byl Macron? No jasně, že tady byl, když tady chce ty Dukovany. Vy si myslíte, že přišel za vámi? Ale vy nejste zajímaví. Nejste nikdo v Evropě,“ pokračoval Babiš, který zdůrazňoval, že jako vládní politik hovořil s řadou politiků po celém světě a jediné vztahy, které zničil, byly prý vztahy s Ruskem. Po kauze Vrbětice. „A já jsem se v Bruselu choval jako suverénní premiér suverénní České republiky a ne jako nějaký gubernátor Bruselu, jak to dělá premiér Fiala,“ pálil další a další slovní náboje Babiš.

Poté se ještě jednou vrátil k ministrovi Lipavskému.

„Lipavský je vlastně politické dítě Blažka a Nejedlého. A já jsem to měl v mailu jako poznámku, ale nikdo to necitoval. To je náhodička. … A Lipavský se ještě chová jako nevděčné dítě, protože se připojil k Pirátům v jejich iniciativě za odvolání ministra Blažka. Přitom kdyby nebylo Blažka a Nejedlého, tak by nebylo ani Lipavského. A oni ho (Blažka) ještě odvolávají. No to je neskutečný,“ zaznělo od Babiše.

