Plánuje se budoucí uspořádání střední Evropy. Akce pod záštitou Duky je tu

V Praze dnes začíná konference, na které experti z devíti států budou řešit budoucnost střední Evropy. Předně tak se akce i jmenuje: Budoucnost střední Evropy. Jedná se o druhý ročník Svatovojtěšské konference, kterou zaštiťuje emeritní pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka.

Na úvod konference proběhne slavnostní předání Ceny sv. Vojtěcha, kterou letos obdrží Dimitrij Rupel, diplomat, sociolog, politik a bývalý ministr zahraničních věcí Slovinska. Loňským laureátem je někdejší slovenský ministr vnitra a matematik Vladimír Palko.

Letošní ročník mezinárodní konference čeká hosty a hlavní řečníky z minimálně devíti zemí. Vedle České republiky, za kterou vystoupí exšéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO), je to Slovensko, Polsko, Rakousko, Srbsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Bulharsko.

Účel konference pro ParlamentníListy.cz popisuje jeden z organizátorů a hlavní moderátor akce profesor Petr Drulák, bývalý elitní diplomat. Zdůrazňuje, že mezinárodní konference navazuje na úspěšný loňský ročník a jejím cílem není pouze debatovat, ale hledat konkrétní řešení silnější spolupráce středoevropských států s důrazem na zachování budoucnosti a obhajobu národních zájmů těchto zemí.

„Důležité je, až nastane správná politická konstelace, je nutné mít připraveny plány co dělat. Ne že si potom politici řeknou, že se konečně u stolu sešli rozumní lidé a nemáme tady už progresivistické extremisty a bruselské liberály. To by bylo málo. Stejně nesmí řešit, co dál, až ve chvíli, kdy se ujmou vlády a ztratí cenný čas. Konference jako je ta naše mají za úkol připravit myšlenky a plány, co dělat a jaké kroky dělat. Až se ti zodpovědní lídři sejdou, budou mít co dostat na stůl, posoudit to, předělat podle sebe a pustit se do práce. Budou mít ale základ k tomu, jak střední Evropu uspořádat,“ sděluje.

Nyní je podle něho nejvhodnější čas, kdy na tom začít pracovat. „Aktuálně jsou politické okolnosti nepříznivé, ale právě proto je čas se věnovat přípravě, co bude potom. Po změně garnitury přijde čas na činy. Čas na přemýšlení je právě teď a je dobře, že se mezinárodní Svatovojtěšská konference schází už podruhé,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Drulák.

