Platy politiků příští rok mohou vyrůst až o devět procent. Poslanci a senátoři by brali až sto tisíc hrubého

Devět procent. O tolik by mohl vzrůst plat vrcholných politiků v příštím roce. Navýšení by bylo oproti letošnímu roku asi o procentní bod nižší. Poslanci a senátoři by si v měsíční odměně podle serveru iDNES.cz mohli polepšit na 98 900 korun hrubého. Záleží však také na tom, jak dopadne projednávání několika novel platového zákona.

Několik novel platového zákona je na stole zejména kvůli koronavirové krizi. Piráti totiž například chtějí zmrazit platy všech vrcholných politiků i soudců. Hnutí SPD Tomia Okamury pak cílí jen na platy poslanců a senátorů. Na stole by pak měl přistát i další návrh Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě, že by nadále platil současný zákonný stav, prezident by příští rok bral necelých 330 tisíc korun měsíčně. Měl by tak o 26 900 korun více než letos. O 15 500 korun by si pak polepšili ministři a místopředsedové parlamentních komor. Jejich měsíční příjem by tak činil 188 700 korun měsíčně. Premiérův plat stejně jako plat předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu by se mohl navýšit o 21 800 korun, do peněženek by jim pak připutovalo 265 600 korun měsíčně.

A plat by vzrostl i předsedům parlamentních výborů, komisí a delegací, kteří by si polepšili o 11 400 korun. Pobírali by tak 139 200 korun.

V případě, že by současný zákonný stav zůstal, politikům by stouply i měsíční náhrady. Například v případě poslanců a senátorů by tak stoupla náhrada na stravné a reprezentaci z letošních 13 500 korun na 14 700 korun.

