Plesl řádil u Xavera: Nechal bych se naočkovat ruskou i čínskou vakcínou. Všechno okolo jsou ideologický kecy. Prymula? Id*ot!

Jako první téma se probírala ona známá papalášská tribuna na fotbalové Slavii, zejména účast spolupracovníka premiéra Andreje Babiše Romana Prymuly. Ten v jeden den vyhlašoval do médií záměr na další tvrdá opatření, ale sám se vyrazil bavit. „On tam byl i pan ředitel Dvořák z ČT. To jsem nevěděl, že je slavista. Podle mě je základní chyba vůbec chodit na Slavii, protože kdo by chodil na Slavii,“ rýpl novinář do fotbalového vkusu šéfa ČT. A pak přešel k samotnému Prymulovi. „A pak tedy: jenom idiot dělá stejnou chybu dvakrát. Nevím, co jiného se k tomu dá říct. Opravdu idiot. Je to megaostuda,“ smál se.

Jediní, které podle Plesla stojí za to poslouchat v současné situaci, jsou prý lékaři z jednotek intenzivní péče a „těchto covidárií“. Moderátor Xaver pak ještě upozornil, že šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se následně omluvil za pozvání všech těchto „osobností“. Plesl na to reagoval: „Tak pan Tvrdík, to je mistr světa v omlouvání, ten se umí omlouvat i za věci, co nikdy neprovedl. Prostě Slavia, já myslím, že pan Tvrdík je muž na svém místě, že patří do Slavie,“ opřel se opět do klubu ironicky Plesl, zarytý fanoušek Sparty.



Luboš Xaver Veselý a Jaroslav Plesl. (Screen: XTV.cz)

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 5230 lidí

A dodal: „Já bych se nechal naočkovat klidně čínskou vakcínou, ruskou, mně to je úplně jedno. Rozdíl v tom, jak byly vyvíjeny ty západní a východní vakcíny zas tak obrovskej není, to prostě tak je, a všechny ideologický kecy okolo toho jsou prostě nesmyslný. Podívejte se na Maďary, na Srby, i japonští manažeři si nelegálně objednali čínskou vakcínu. Jedna věc je ideologie, a druhá je rozum.“ domnívá se Plesl.

Pak došlo na poněkud groteskní zprávičku z USA. Knihovna v Americe prý vyhodila zaměstnance za to, že ve volném čase pálil knihy napsané bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Novinář k tomu už téměř rezignovaně prohlásil: „Já nevím. To je prostě šílenství dnešní doby. Lidi blázní. Výsledkem jsou i takovéto marginálie. Je to nějaký magor. Knihy se pálí od doby, co byl vynalezen knihtisk. Neustále jsou nějaké hranice s nevhodnými knihami. Furt. A budou se pálit dál nebo se budou vypínat servery, na kterých budou viset. Ten mechanismus je úplně stejný.“

Co říká Plesl na záměr Trumpa vybudovat vlastní politickou stranu? „Dělá to správně, samozřejmě. Trump je dnes silnější značka než Republikánská strana. Já si myslím, že když on založí stranu, tak se ty voličský hlasy přelejou k němu. Docela jsem přesvědčenej, že se za čtyři roky vrátí do Bílého domu, protože to, co čeká administrativu Bidena a Harrisové, tak to není nic pěknýho. Budou řešit covid, budou bojovat s Čínou, a kdo ví, co provedou na Blízkém východě.“

Další zpráva se týkala možné opětovné kandidatury bývalého prezidenta Václava Klause. „No já to říkám pořád, mnoho let, že to tak dopadne.“ Podle novináře prý ale není úplně správně, že se Klaus pouští do boje proti covidovým opatřením. „Tady možný budoucí prezident Klaus se chová na svůj věk rizikově a já se trošku bojím, že si vysloveně říká o tu infekci, a už není nejmladší,“ myslí si Plesl. „Důstojným protihráčem Václavu Klausovi ve druhém kole by myslím byl třeba Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Je to levičák, komunista jak vystřiženej,“ dodal.

Plesl nicméně také uznal, že Václav Klaus má, co se týká krize dnešních dnů, ve spoustě věcí pravdu. „Je to jeden z nejlépe fungujících mozků v téhle zemi. Neskutečnej přehled, znalosti a zkušenosti. Takže, já jediný problém, který mám, tak je ten jeho postoj ke covidu.“

