Plukovník Foltýn: Sledovat Rusy je nutné. Nejvíc to vadí těm, kteří mají co skrývat

reklama

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12671 lidí



Hrozba to je podle Foltýna nemalá. „Ani po odchodu okupačních vojsk Kreml nepřestal Českou republiku chápat jako svoji sféru vlivu. Tomu odpovídala kvantita informačních operací, obrovská rezidentura jeho špionů, a nedávno dokonce i exploze skladu ve Vrběticích způsobená ruskými vojáky v činné službě,“ upozornil na ruský útok na muniční sklad v českých Vrběticích. Míní, že to „nelze ignorovat“.



„Detailní monitoring občanů agresivního státu je v současné situaci bezpečnostní imperativ,“ poznačil.



Vyjádřil se také k reakcím, jež slova českého prezidenta vzbudila v Rusku. Podle někdejšího náčelníka vojenské policie je „příznačné, že vyjádření českého prezidenta ruská propaganda okamžitě překroutila na fantasmagorii o koncentračních táborech, což vzápětí papouškuje i naci-flastencká dezinformační scéna“.

Fotogalerie: - Ze sněmovny na Hrad

„Kdybychom se měli řídit strachem, že kremlofilní propaganda překroutí každé vyjádření demokraticky zvolených reprezentantů státu, nemohli bychom dělat nic. A to by v době nejhorší bezpečnostní situace v Evropě od konce druhé sv. války skutečně nebylo dobře,“ dodal.



Svůj příspěvek pak doplnil fotografií Petra Pavla se slovy: „Že bychom monitorovali Rusy na území EU, nejvíc vadí Rusům, co mají sakra co skrývat.“

Pavlova slova o nutnosti přísnějšího sledování Rusů Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda publikovalo ve čtvrtek. Situaci Pavel přirovnal k „přísnému dohledovému režimu“, v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech. „To je jednoduše cena války,“ podotkl.



„Já jsem použil termín monitorování zpravodajskými službami a možná bych ho měl vysvětlit. Monitorování neznamená sledování každého jednotlivého ruského občana. Znamená to plošné sledování toho, co se v komunitě děje, a reagování na rizikové faktory chování, protože to je opatření, které má za cíl sledovat bezpečnost našich občanů,“ uvedl Pavel.



Také on zmínil ruský útok na muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, který podle českých tajných služeb měla provést ruská GRU, a vyjádřil se k ruskému označení Česka za „nikoli přátelskou“ zemi. „Je zemí, která nás označuje za svého nepřítele. Zemí, která ústy svých nejvyšších představitelů vyhrožuje ostatním zemím vojenskými údery včetně použití jaderných zbraní. Je zemí, která u nás spáchala teroristický akt. A to jsou všechno důvody, které by nás měly vést k tomu, abychom byli obezřetní k ruským občanům žijícím na našem území,“ pravil prezident.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Pavlova mluvčí na žádost RFE/RL o upřesnění výroků české hlavy státu později doplnila, že přísný dohledový režim by se neměl vztahovat na každého jednotlivého ruského občana, ale na ty, u nichž jsou „rizikové faktory“.

Psali jsme: „Já mám pozici.“ Černochová vysvětlovala své chování k novinářům. Útoky na ni a na Pekarovou jsou středověk „Zlatíčko Jana“. Má zápal, ale občas založí špatný požár, říkají o Černochové v ODS Ajajaj. O Černochové kolují zlé věci. Šušká se, co dělá s mužstvem Dusno kolem plukovníka Foltýna. Informace o sbírání odposlechů, končí po hádce s Černochovou. Rovnou přechází na Hrad k Pavlovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama